「楽天ポイント」、累計発行ポイント数が5兆ポイントを突破

楽天グループ株式会社

楽天グループ株式会社（以下「楽天」）は、提供するポイントプログラム「楽天ポイント」の累計発行ポイント数が5兆ポイントを突破したことをお知らせします（注1）。

楽天グループは、ECや旅行、金融、通信、スポーツなどをはじめ、70以上のサービスを通じて、ユーザーの日常をより便利で快適にする取り組みを続けてきました。これらのサービスをつなぐポイントプログラム「楽天ポイント」は2002年に提供を開始し、ユーザーの暮らしをより楽しくより豊かにする存在として、多くの支持を集めながら成長しています。

累計発行ポイント数が5兆ポイントを突破した背景には、ポイントを「もらう」「増やす」「使う」それぞれの体験が進化し続けていることや、「楽天モバイル」における契約数が増加していることが寄与しています。

「もらう」体験として、インターネット・ショッピングモール「楽天市場」でお買い物をすると対象サービスの利用状況に応じて「楽天ポイント」の進呈率がアップする「SPU（スーパーポイントアッププログラム）」をはじめ、楽しみながらポイントをもらえる様々なプログラムやキャンペーンを常時展開しています。特に、「楽天モバイル」契約者においては、「SPU」の進呈ポイントが毎日5倍（注2）になるなど「楽天ポイント」を獲得できる機会が多いことから、契約数とともにポイント発行数も増加しています。

また、「増やす」体験として、「貯めトク」モードや「楽天ポイント運用」「楽天ポイントビットコイン」「ポイント楽天株」など、「楽天ポイント」を増やすことができるサービスを拡充しています。楽天グループの金融サービスとの連携により、ポイントを資産のように育てる文化が広がり、ポイントを「増やす」新しい楽しみ方が定着してきています。

さらに「使う」体験として、ポイントを使う際のメリットを高めています。現在は、「楽天モバイル」の月額料金を「楽天ポイント」で支払うと、ポイント利用分の還元率が最大10倍となるキャンペーンを実施しています（注3）。

楽天は今後も、ユーザーの利便性向上や、よりおトクで楽しい消費体験ができる環境の提供を目指し、「楽天ポイント」ならびに「楽天エコシステム（経済圏）」を通じた新たな価値提供に努めてまいります。

（注1） 2025年10月13日（月）に突破

（注2） 要エントリー

（注3） 要エントリー。キャンペーン詳細はURL（ https://service.link.link/lp/burn-premium/bp.html ）より確認することができます

以 上