£±£±·î£±£¶Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å£±»þ£³£°Ê¬ÊüÁ÷¡Ø～ÃÏµå¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë£Ô£Ö～³ú¤ß¤·¤á£Ô£É£Í£Å¡¤¡Ù
£Ô£Â£Ó¤Ç¤Ï£±£±·î£±£¶Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å£±»þ£³£°Ê¬¤«¤é¡¢¡Ø～ÃÏµå¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë£Ô£Ö～³ú¤ß¤·¤á£Ô£É£Í£Å¡¤¡Ù¤òÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¡È¥³¥á¡É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿°ìÇ¯¡ª¤³¤ì¤òµ¡¤ËÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¡¢µù¶È¡¢ÃÜ»º¶È¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡ªÈÖÁÈ¤Ç¤Ï²þ¤á¤ÆÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¡¦µù¶È¡¦ÃÜ»º¶È¤¬»Ù¤¨¤ë¡È¿©¤ÎÎÏ¡É¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ËÌ²¤ë¡È¤ªÊõ¿©ºà¡É¤òÈ¯·¡¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÆüËÜ¤Î¿©¤ÈÀ¸»º¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø£Ô£È£Å £Ô£É£Í£Å¡¤¡Ù¤ÇÁí¹ç»Ê²ñ¤Î°Â½»¿Â°ìÏº£Ô£Â£Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬ÅÄ¿¢¤¨¤ä°ð´¢¤ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÀ¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¿Íµ¤¤Î¥³ー¥Êー¡Ö½ÐÄ¥¡ª°Â½»¤¬¤¤¤¯¡×¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿£Ó£Ä£Ç£ó¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÈÖ¡£¡È³ú¤ß¤·¤á¤ë¡É¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢ÇÀ¶È¤Ï¤â¤Á¤í¤óµù¶È¤äÃÜ»º¶È¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î°ì¼¡»º¶È¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¸»º¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÎÅØÎÏ¤ä¾ðÇ®¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤ÏÁ´¹ñ£±£²¤ÎÃÏ°è¤Ç¡¢£Í£Â£Ó¤ÎÊ¡ÅçÄª·¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ä£Ã£Â£Ã¤Î¼ã¶¹·É°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ê¤É£Ô£Â£Ó·Ï³Æ¶É¤ÎÌ¾Êª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¿¤Á¤¬Å°Äì¥ê¥Ýー¥È¡ª ¸½¾ì¤ò¡È³ú¤ß¤·¤á¡É¤Ê¤¬¤é¼èºà¤·¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢£Ô£Â£Ó·Ï£Ó£Ä£Ç£óÂç»È¤Î¿ù»³¿¿Ìé¡¢ÆüÈæËã²»»Ò£Ô£Â£Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ò£Í£Ã¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤Î¥¢¥ó ¥ß¥«¡¢Ê¿»ÒÍ´´õ¡Ê¥¢¥ë¥³¡õ¥Ôー¥¹¡Ë¡¦ÇÐÍ¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î³á¸¶³ð½í¡¢¤½¤·¤Æ¥Õー¥É¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Î¤°æ¿¿Í³Èþ¤¬½¸·ë¡£
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿¡ÈÌ²¤ì¤ë¤ªÊõ¿©ºà¡É¤ò»È¤Ã¤¿ÀäÉÊÎÁÍý¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¼¡¡¹ÅÐ¾ì¡ª ½Ð±é¼Ô°ìÆ±¡¢¿©ºàÃÂÀ¸¤Þ
¤Ç¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò¡È³ú¤ß¤·¤á¡É¤Ê¤¬¤é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÁÅý¤Î¼êË¡¤Ç¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¿´õ¾¯¤ÊÁÇºà¡¢¿·µ»½Ñ¤ÇÀ¸
¤Þ¤ì¤¿³×¿·Åª¤Ê¿©ºà¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¡È¿©¤Îº£¡É¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¾Ò²ð¡£ÈþÌ£¤·¤µ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëÀ¸»º¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÎÅØÎÏ¤äÃÏ°è¤ÎÃÎ·Ã¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢£Ó£Ä£Ç£ó¤ÎÌÜÉ¸¡Ö¤Ä¤¯¤ëÀÕÇ¤ ¤Ä¤«¤¦ÀÕÇ¤¡×¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¡È»ýÂ³¿©¡É¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
£Ô£Â£Ó·Ï¤Î£Ó£Ä£Ç£ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÃÏµå¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë£×£Å£Å£Ë£²£°£²£µ½©¡×¤Î´ü´ÖÃæ¡Ê£±£±·î£±£µÆü～£²£±Æü¡Ë¤ËÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëËÜÈÖÁÈ¡£ÆüÍË¤Î¸á¸å¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡È¿©¤Ù¤ë¹¬¤»¡É¤È¡È¤Ä¤¯¤ëÂº¤µ¡É¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
£Ô£Â£Ó·Ï£Ó£Ä£Ç£ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÃÏµå¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë£×£Å£Å£Ë¡×¤Ïº£Ç¯¤Ç£µÇ¯ÌÜ¡£¡Ö£Á£Ã£Ô£É£Ï£Î¡ªÌ¤Íè¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤¬Áª¤ó¤ÀÂêºà¤Ï¡Ö¿©¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¿©¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤Çµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿©Âî¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¥³¥á¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ºòÇ¯¤«¤éÂ³¤¯¥³¥áÉÔÂ¤ä²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬¡ÖÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Ï¢Æü³Æ½ê¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿©¡×¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¿©Âî¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¸»º¼Ô¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£¼èºà¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿©ºà¤Ë¤«¤±¤ëÃÐ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤ÈÀË¤·¤ß¤Ê¤¤°¦¾ð¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢À¸»º¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Æü¡¹¤Î¿©Âî¤Ë¤Ê¤é¤ÖÎÁÍý¤ò¤è¤ê¡È³ú¤ß¤·¤á¤Æ¡É¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤é¡¢¤¤Ã¤È¡Ö¿©¡×¤ÎÌ¤Íè¤âÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ï¡Ø～ÃÏµå¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë£Ô£Ö～³ú¤ß¤·¤á£Ô£É£Í£Å¡¤¡Ù
¡ÎÊüÁ÷Æü»þ¡Ï£±£±·î£±£¶Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å£±¡§£³£°～£²¡§£µ£´
¡Î½Ð±é¼Ô¡Ï
£Í£Ã £Ô£Â£Ó·Ï£Ó£Ä£Ç£óÂç»È¡¦¿ù»³¿¿Ìé¡Ê£Ô£Â£Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
£Ô£Â£Ó·Ï£Ó£Ä£Ç£óÂç»È¡¦ÆüÈæËã²»»Ò¡Ê£Ô£Â£Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é ¥¢¥ó ¥ß¥«
Ê¿»ÒÍ´´õ¡Ê¥¢¥ë¥³¡õ¥Ôー¥¹¡Ë
³á¸¶³ð½í¡ÊÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¡Ë
Î¤°æ¿¿Í³Èþ¡Ê¥Õー¥É¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¥í¥±½Ð±é ¸åÆ£½Ø¡Ê£ô£â£ã¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
º´Æ£ÎèÆà¡Ê£Ô£Õ£Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¼Ä¸¶ÍüºÚ¡Ê£Ô£Â£Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
±ºÌî²êÎÉ¡Ê£Ô£Â£Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¼ã¶¹·É°ì¡Ê£Ã£Â£Ã¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
ÀÆÆ£½é²»¡Ê£Ã£Â£Ã¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
Ê¡ÅçÄª·¼¡Ê£Í£Â£Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
ÃæÅçÁáÌé²Â¡Ê£Â£Ó£Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
ËÊ¡³¤±û¡Ê£é£ô£ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¶¶ËÜÍ³µª¡Ê£Ò£Ë£Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
µµ»³¿¿°Í¡Ê£Ò£Ë£Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
À½ºîÃøºî £Ô£Â£Ó
À©ºî¶¨ÎÏ £Ê£Î£Î£²£·¶É
À©ºî¥×¥í¥Ç¥åー¥µー ÃÓÅÄÍ´°ìÏ¯
Áí¹ç±é½Ð ºäÅÄ±É¼£
£Ô£Â£Ó·ÏÎó¤Ç¤Ï£±£±·î£±£µÆü¡ÊÅÚ¡Ë～£²£±Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î£·Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡Ö£Ó£Ä£Ç£ó¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡Ë¥¦¥£ー¥¯¡×¤È¤·¤Æ£Ó£Ä£Ç£ó¤ÎÁ´¼Ò¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÃÏµå¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë£×£Å£Å£Ë¡×¤ÎÂè£±£±ÃÆ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
£²£°£²£°Ç¯£±£±·î¤ËÆüËÜ¤ÎÌ±Êü³Æ¶É¤ËÀè¶î¤±¤Æ½é¤á¤Æ³«ºÅ¤·¡¢£Ô£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡¢£Â£Ó-£Ô£Â£Ó¡¢£Ã£ÓÊüÁ÷£Ô£Â£Ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î£Ô£Â£Ó¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¡¢£Ê£Î£Î³Æ¶É¡¢³ÆÈÖÁÈ¤¬»²²Ã¡£¤µ¤é¤Ë¡¢TVer¡¢YouTube ¤Ê¤ÉÇÛ¿®¤Ç¤â´ë²è¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈALL TBS¡É¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ÖÃÏµå¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë£×£Å£Å£Ë¡×¡£º£²ó¤âÀ¤³¦¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¿Ê¤à£Ó£Ä£Ç£ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ï¢Æ°´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ëÂÎ¸³·¿£Ó£Ä£Ç£ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÃÏµå¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¹¾ì 2025 ½©¡×¤ò¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¥µ¥«¥¹¹¾ì¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¼þÊÕ¤Ç¡¢£±£±·î£±£µÆü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦£±£¶Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î£²Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÌ´Ãæ¤Ï ¡ôÌ¤Íè¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¡ª¡×¡££±£°²óÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹â¹»À¸¡¦Âç³ØÀ¸¤ò¿·¤¿¤Ê¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
£Ô£Â£Ó¥°¥ëー¥×¤Ï£²£°£±£¹Ç¯£¸·î¤Ë¹ñÏ¢¡Ö£Ó£Ä£Ç¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤Ë½ðÌ¾¡££²£°£²£°Ç¯£±£±·î¤Ë¤Ï£Ô£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡¢£Â£Ó-£Ô£Â£Ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢£Ô£Â£Ó¥°¥ëー¥×¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ë£Ó£Ä£Ç£ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖÃÏµå¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë£×£Å£Å£Ë¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ£Ó£Ä£Ç£ó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢£Ô£Â£ÓÎÐ»³¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢£Ô£Â£ÓÀÖºä£Á£Ã£Ô¥·¥¢¥¿ー¤Ê¤É¤ÎÅÅÎÏ¤ò£±£°£°¡óºÆ¥¨¥Í²½¤·¤¿¤Û¤«¡¢£²£°£²£³Ç¯ÅÙ¤Ë£Ô£Â£ÓÊüÁ÷¥»¥ó¥¿ー¡¢ÀÖºä¥µ¥«¥¹Ê¸²½»ÜÀß¡¢£Ô£Â£ÓÎÐ»³¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¼çÍ×£³»ÜÀß¤Ç¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤òÃ£À®¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»È¤¦ÅÅµ¤¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Ä¤¯¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¡¢º£Ç¯£¶·î¤Ë¤Ï¿·²ñ¼Ò¡ÖTBS Green Transformation¡×¤òÀßÎ©¡££Ô£Â£Ó¥°¥ëー¥×Æâ¤Ç¾ÃÈñ¤¹¤ëºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£¸å¤Ï¡Ö±ÄÇÀ·¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¡×¤Ê¤É¤Î·úÀß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¼Ò²ñ¤äÇÀ¶È¤¬Êú¤¨¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ëÃ¦ÃºÁÇ»ö¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥°¥ëー¥×³°¤Ø¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
