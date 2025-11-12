



2025 年 11 月 23 日（日）青山ブックセンター本店にて、書籍『ハートに火をつけろ!! ばったんイラスト＋コミック作品集』（ばったん著）の発売を記念し、サイン会を開催いたします。

実写ドラマ化した『けむたい姉とずるい妹』（講談社）や『まばたき』『姉の友人』（ともにリイド社）など、話題のコミック作品を多数発表し、漫画家としての地位を確立している、ばったん。

その活動はコミックのみならず、書籍の装幀や原画展などイラストレーションにも活動の場を広げています。

本書は、そんな人気漫画家・ばったんによる初のイラスト作品集です。

また、同書店では 11 月 19 日（水）よりイラスト原画展を実施。複製原画や出版記念オリジナルグッズも同時販売いたします。

【イベント概要】

日 時： 2025 年 11 月 23 日（日） 受付時間12：00/12：40/13：20/14：00/14：40

会 場： 青山ブックセンター本店 大教室

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-67 コスモス青山ガーデンフロア (B2F)

定 員： 100名

参加費： 3,960円（税込）

※当日サインはお1人様『ハートに火をつけろ!! ばったんイラスト＋コミック作品集』を1冊1回までです。複数回申し込みされないよう、お申し込みの際はご注意ください。また、原則キャンセルはお受けしていません。

※書籍の発送はございません。イベント当日のお渡しとなります。

※進行の都合上、必ずお申込みいただいた受付開始時間にお越しください。

サイン会・お申込みの詳細はこちら（青山ブックセンターのページに遷移します）

【書籍情報】





タイトル：『ハートに火をつけろ!! ばったんイラスト＋コミック作品集』

著者：ばったん

定価：3,960 円（本体 3,600 円＋税）

仕様：B5／ソフトカバー／160 頁／オールカラー

ISBN：978-4-86791-061-0

発売日：2025 年 10 月 24 日（金）

発行：株式会社トゥーヴァージンズ

ばったんがこれまでに開催した個展で大好評だったオリジナル作品はもちろん、人気コミックの装画イラストや表紙カラーイラスト等の数々を、B5 大判・オールカラーで一挙掲載。

計 24 ページの豪華描きおろしコミック（カラー）や、ばったんと親交の深い友人であり文筆家 pha とのスペシャル対談も収録しています。

収録内容

● 描きおろしコミック：『Kinbae（金蝿）』

● 作品集：個展『Kinbae（金蝿）』『Munich（ミュニック）』『Set Your Heart on fire（ハートに火をつけろ）』等のオリジナル作品

● クライアントワーク：コミック『にじいろコンプレックス』『かけおちガール』『けむたい姉とずるい妹』『ファタールゲーム』（ともに講談社）、『姉の友人』『まばたき』（ともにリイド社）、『そしてヒロインはいなくなった』（双葉社）等の装画や表紙カラーイラスト等

● 特別対談：ばったん×pha（文筆家）







描きおろしコミック＆オリジナル作品：個展『Kinbae（金蝿）』より





【出版記念グッズ】

オリジナルクリアファイル 1 種類





<価格> 935 円（850 円＋税）

<サイズ> A4 サイズ

<仕様> PP／フルカラー両面

作品集『ハートに火をつけろ!!』の描きおろしカバー絵をプリントしたクリアファイル。表面から裏面にかけて、フルカラーで絵柄が続く豪華仕様。裏面中央のハートの部分だけ中が透けて見える、遊び心のあるデザインです。

オリジナルクリアシールシート 1 種類





<価格> 1,320 円（1,200 円＋税）

<サイズ> A4

<仕様> 透明PET／フルカラー

作品集にも収録している個展『ハートに火をつけろ』のオリジナルイラストをプリント。大小合わせて13点入り、大きいサイズは携帯電話に貼るのにぴったりなサイズです。透明な場所など下地を生かせるクリアタイプ。

オリジナルレターカード 7 枚セット





<価格> 1,430 円（1,300 円＋税）

<サイズ> A5変形（140mm×140mm）

<仕様> 紙／表フルカラー、裏モノクロ印刷

作品集にも収録している個展『munich』のイラストをプリントした、正方形・大判のレターカードセット7枚入り。裏面は、切手欄（イラスト）とメッセージ欄（罫線）をデザインしています。

カードの紙は、イラストが映えて、書き心地のなめらかな紙（MTA＋）を使用。

複製原画 4 種類



※画像は一部です

<価格> 20,000 円（22,000 円＋税）～

<サイズ> 250×250mm 2種／A3サイズ 2種

<印刷> ジークレー印刷

<販売形態> 受注生産（会期終了1ヵ月後に発送予定）

作品集『ハートに火をつけろ!!』に収録しているオリジナルイラストの中から、厳選した4点を複製原画にしました。最高品質の用紙に高解像度かつ広色域のプリンターで仕上げたジークレー印刷をしています。

※画像はすべてイメージです。実際の商品画像とは異なります。

【著者プロフィール】





ばったん

漫画家。

二〇一六年『にじいろコンプレックス』（講談社）でデビュー。

著作は『姉の友人』（リイド社）、『かけおちガール』（講談社）、『そしてヒロインはいなくなった』（双葉社）、『ファタールゲーム』（講談社）など。

犬が好き。

会社情報

株式会社トゥーヴァージンズ：https://www.twovirgins.jp/

トゥーヴァージンズグループ：https://twovirgins-group.com/