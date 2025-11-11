【PARCELLE JEWELRY】熊本・鶴屋百貨店で POP UP SHOP を開催

株式会社 PARCELLE前回のPOP UP SHOP(2025年6月撮影)

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、日本の職人が一点一点丁寧に仕立てたジュエリーをお届けしております。

熊本県内では、常設店「PARCELLE JEWELRY 熊本店(https://www.instagram.com/parcelle_kumamoto/)」（鶴屋百貨店 本館1階）を通じて、多くのお客様にご愛顧をいただいておりますが、2025年11月12日(水)から11月18日(火)までの7日間、同百貨店1階イベントスペースにてPOP UP SHOPを開催いたします。鶴屋百貨店でのPOP UP SHOPは本年6月以来、年内では今回が最後の開催となります。

POP UP SHOPでは、熊本にゆかりのあるスタッフが店頭に立ち、秋冬の新作をはじめとした多彩なコレクションをご紹介いたします。ショップリーダーの松本(@manaka_parcelle (https://www.instagram.com/manaka_parcelle/))は地元・熊本市出身、小さい頃の憧れは鶴屋百貨店のエレベーターガールさんたちでした。そして、POP UP SHOPではお馴染みの小川(@yuto___0907(https://www.instagram.com/yuto___0907/) )。ロマンティスト前田(@parcelle_yuki (https://www.instagram.com/parcelle_yuki/))は、今年7月までパーセル ジュエリー熊本店のスタッフとしてお客様をお迎えしてまいりました。



ホリデーシーズンを迎えるこの時期、鶴屋百貨店でのPOP UP SHOPは年内最後の開催となります。同じ鶴屋百貨店内のPARCELLE JEWELRY 熊本店と行き来しながら、PARCELLE JEWELRYの世界観を体感していただける7日間です。



スタッフ一同、皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。

※ PARCELLE JEWELRYのアイテムはすべて一点ものであり、使用する天然石やダイヤモンドの配置・種類は一つずつ異なります。本リリース掲載画像は商品の一例です。

※ 各アイテムは数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。商品情報、価格、サービス内容などは、今後予告なく変更となる場合がございます。

POP UP SHOP LIMITED JEWELRY

左から小川、松本、前田

PARCELLE JEWELRYのPOP UP SHOPでは、常設店ではご覧いただけない限定ジュエリーを多数ご用意しております。



デザイン・素材・石の組み合わせなど、会期ごとに異なる特別仕様を中心に構成し、その多くはPOP UP SHOPの7日間だけ店頭に並ぶ一点ものです。

ホリデーシーズンを迎える今回は、年内最後の開催として、特に人気の高いシリーズから新作や限定モデルを厳選。その中から、ごく一部をご紹介いたします。

■ Pomponne Mosaic ― 光の粒が描く、モザイクの輝き

PARCELLE JEWELRYのパヴェは、単なる石留めではありません。宝石を隙間なく敷き詰め、地金の余白までも計算し尽くした、精緻な職人技の結晶です。

ダイヤモンドとカラーストーンを一石ずつ留め上げた「Pomponne Mosaic（ポンポネ モザイク）」。

マルチカラーの彩り、淡く溶け合うグラデーション、透明感を引き立てるトーンミックス。光の粒が重なり合って生まれる奥行きと、微妙な濃淡で構成された色彩のハーモニーは、同じものがひとつとしてなく、見る角度によって異なる輝きを放ちます。

特別な存在であるパヴェを、自然体で愉しむ。そんな贅沢を叶えるリングです。

ポンポネモザイク:税込94,600円より(K10YG・天然石・ダイヤモンド)■ Primula ― 桜草をモチーフにしたリング

ラテン語で“桜草”を意味する「Primula（プリムラ）」。静かに花を咲かせる桜草は、その可憐さと凛とした佇まいで、見る人の心に語りかける花です。

咲き誇る華やぎと、蕾から花開くまでの慎ましくも芯のある美しさを、フォークリングのデザインで表現しました。花芯に向かって斜めに石をセッティングすることで、蕾から花が開いていく様子をかたちにし、“始まり”と“終わり”という尊い瞬間をジュエリーの中に閉じ込めています。

一石一石を厳選し、職人の手仕事によって仕上げられたPrimulaは、光の角度や色彩によって豊かに表情を変え、装いに静かな彩りを添えます。

時のはざまに咲く花を指先に。季節の移ろいとともに、変化を楽しむジュエリーです。

プリムラ：税込91,300円より(K10YG・ダイヤモンド)■ Mille Chainon Perle ― 真珠のやわらかな光を日常に

一珠一珠に自然の美しさが映り込む、ガンビエ産黒蝶真珠を贅沢にあしらった「Mille Chainon Perle（ミルシェノン ペルル）」。グレーやブルーのニュアンスを含み、自然が生み出した神秘的な色彩をご覧ください。

職人の手仕事によってミル打ちが一つひとつ丁寧に施され、真珠の美しさを惹き立てています。柔らかな質感は指にそっと馴染み、まるで肌と一体化するような心地よさ。繊細な佇まいでありながら、重ねづけしても上品な華やかさを演出します。

日本では真珠を格式ある場面で用いることが多いですが、「ミルシェノン ペルル」はその概念を覆すような存在。日常の装いにも自然に溶け込み、真珠ならではの潤みと優しい色合いが、手元に穏やかな輝きを添えてくれます。

ミルシェノンぺルル：税込107,800円より(K10YG・K10WG・パール)■ Mille Gothique ― 古典様式を受け継ぐクラシックリング

砂粒のようなダイヤモンドの周囲に、精緻なミルの細工を施したクラシックスタイルの指環、「Mille Gothique（ミルゴシック）」。随所に職人の丁寧な手仕事と揺らぎを感じます。

中石には発色と輝きの良いサファイアやエメラルド、ルビー、スピネルを使用。古典的な技法のミルと彫り留めによってセッティングしました。サファイアはブルーやピンクのほか、ヴァイオレット、パープル、グリーン、オレンジなど多彩に展開しています。

ゴールドにはK9を採用し、当時の趣を纏わせています。柔らかな風合いは肌馴染みもよく、日々の装いに寄り添う仕上がりです。

CUSTOM ORDERS

ミルゴシック：税込99,000円より(K9YG・天然石・ダイヤモンド)

PARCELLE JEWELRYのPOP UP SHOP で、限定ジュエリーと並んでご好評をいただいているのが、カスタムオーダー（セミオーダー）です。

経験豊かなバイヤーが厳選した天然石コレクションからお好みの石を選び、日本の職人が一つひとつ手仕事でジュエリーに仕立てます。会場ならではのラインナップや、通常は目にする機会の少ない石も並びます。石を選び、デザインを決めていく過程を通して、1点もののジュエリーがかたちになっていく喜びを体感していただけます。

初めてオーダーされる方にもご安心ください。経験豊かなスタッフが丁寧にご案内いたします。



職人による手作業でおつくりするため、お渡しまでにおよそ3か月ほどのお時間を頂戴しております。

FROM PARCELLE JEWELRY KUMAMOTO

ヴィクトリアンリーフ：税込251,900円より（Pt950/K10YG・天然石）■ Nature ― 熊本店限定、スペシャルバージョン

PARCELLE JEWELRY 熊本店では、今回のPOP UP SHOP開催に合わせ、色とりどりのサファイアやルビーを織り交ぜた特別仕様の「Nature（ナチュール）」をご用意いたしました。

蓮や小花、リボンなど、それぞれのモチーフに合わせて、グリーンからイエロー、オレンジへのグラデーションを施したものや、深いブルーやピンクで鮮やかにまとめたものもございます。

サファイアやルビーならではの眩い輝きと発色の良い彩りが加わることで、デザインごとの繊細さや愛らしさがいっそう際立ちました。

この限定仕様のナチュールは、POP UP SHOP開催期間と同じ11月12日(水)から11月18日(火)までの1週間、熊本店のみでのご紹介となります。

定番のダイヤモンドのみのナチュールとは異なる、新しい表情をお楽しみいただける特別な1週間。

POP UP SHOPとあわせて、鶴屋百貨店へお立ち寄りください。

POP UP SHOPの特別感と常設店の安心感

【熊本店限定】ナチュール：価格はスタッフまでお尋ねください(K10YG・天然石)初めてカラーストーンをあしらった、ナチュール。

POP UP SHOPならではのスペシャル感と、常設店でじっくり選べる安心感。ふたつの空間が織りなす、より自由で豊かなジュエリー体験。心に寄り添う、あなただけのジュエリー。スタッフ一同心よりお待ちしております。

■ POP UP SHOP at 鶴屋百貨店

○ 店長：松本（@manaka_parcelle(https://www.instagram.com/manaka_parcelle/)）

○ 期間：2025年11月12日(水)より11月18日(火)まで

○ 場所：〒860-8586 熊本県熊本市中央区手取本町6番1号 鶴屋百貨店 本館1階 シーズンメッセージ

○ 電話：03-6805-1681（パーセル ジュエリー本部）

○ メール：info@parcelle.jp

○ 時間：10:00より19:00まで（金・土は19:30まで）

○ インスタ：https://www.instagram.com/p/DQleMdxAZh6/?img_index=1

※営業日・時間は変更となる場合がございます

POP UP SHOP at 鶴屋百貨店■ 常設店 PARCELLE JEWELRY 熊本店

○ 店長：中村（@fuka_parcelle(https://www.instagram.com/fuka_parcelle/)）

○ 店舗：鶴屋百貨店 本館1階 アクセサリー売場

○ 電話：096-355-0080(熊本店直通)

○ 時間：10:00より19:00まで（金・土は19:30まで）

○ インスタ：https://www.instagram.com/parcelle_kumamoto/

※営業日・時間は変更となる場合がございます

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

PARCELLE JEWELRY 熊本店

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店およびPOP UP SHOPでご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（しなだ ことえ）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-13 大崎ビル5階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ 公式オンラインストア：https://parcelle-jewelry.com/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 小红书：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

■ 2025年11月10日(月)、PARCELLE JEWELRY 公式オンラインストア オープン！

2025年11月10日(月)、パーセル ジュエリーの「公式オンラインシストア(https://parcelle-jewelry.com/)」がオープンいたしました。オープン記念として、新規会員登録で10,000ポイント（即日利用可）を付与するほか、購入時10％ポイント還元・送料無料キャンペーンを実施しております。皆さまのご利用をお待ちしております。

※本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。