¡ÚÀè¹Ô¸ø³«¡Û¡Ö¤Ü¤ó¤Î±ã in cluster¡×¤Î¡Ö³°´Ñ¥¨¥ê¥¢¡×¤¬ËÜÆü¤«¤é11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ªー¥×¥ó¡ªËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Õ¥é¥ïー¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤âºîÀ®²ÄÇ½¡ª
¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥á¥¿¥Ðー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öcluster¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¯¥é¥¹¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§²ÃÆ£Ä¾¿Í¡¢°Ê²¼¡Ö¥¯¥é¥¹¥¿ー¡×¡Ë¤Ï¡¢¥²ー¥à¼Â¶·¥°¥ëー¥×¡Ö¥É¥º¥ë¼Ò¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥º¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥É¥º¥ë¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ü¤ó¤Î±ã in cluster¡×¡Ú2025Ç¯11·î16Æü¡ÊÆü)20»þ³«±é¡Û¤Î¾ðÊó²ò¶ØÂèÆóÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢³°´Ñ¥¨¥ê¥¢¤ÎÀè¹Ô¸ø³«¤ª¤è¤Ó¥¹¥Æー¥¸¥¨¥ê¥¢¤ÎURLÈ¯É½¡¦¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Õ¥é¥ïー¥¹¥¿¥ó¥ÉºîÀ®µ¡Ç½¤Î¾ÜºÙ¡¦ÍÎÁ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥Õ¥È¡ÊÅê¤²Á¬µ¡Ç½¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö³°´Ñ¥¨¥ê¥¢¡×¤ÏËÜÆü¤«¤é11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥ÖÅöÆü¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÚËÜÆü¤«¤é¡Û³°´Ñ¥¨¥ê¥¢¤òÀè¹Ô¸ø³«
³°´Ñ¥¨¥ê¥¢¤òËÜÆü¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¼µ¤è¤ê¥¢¥¯¥»¥¹¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú³°´Ñ¥¨¥ê¥¢¡Û¤Ü¤ó¤Î±ã in cluster
Àè¹Ô¸ø³«¡§2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë12»þ～
¸ø³«´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë12»þ～11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ
URL:https://cluster.mu/w/13101dba-037b-4f34-bcf4-6ab92d6e5218
¢£¥¹¥Æー¥¸¥¨¥ê¥¢¤ÎURL¤ò¸ø³«
¡Ö¤Ü¤ó¤Î±ã in cluster¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¹¥Æー¥¸¥¨¥ê¥¢¤ÎURL¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥ÖÅöÆü¤Ë²¼µ¤è¤ê¥¢¥¯¥»¥¹¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ü¤ó¤Î±ã in cluster¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë20»þ～¡¡¢¨³«¾ì¤Ï19»þ30Ê¬¤«¤é
URL¡§https://cluster.mu/e/85058301-17c2-4dec-8029-2e0d220122e6(https://cluster.mu/e/85058301-17c2-4dec-8029-2e0d220122e6)
¢¨cluster¤Ë¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¶õ´Ö¡ÖCluster LIVE MUSIC CLUB¡×¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¥é¥¤¥Ö¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥é¥¤¥ÖÅöÆü¤Þ¤ÇÆþ¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡ÚËÜÆü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¡ÛËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¡¦¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Õ¥é¥ïー¥¹¥¿¥ó¥Éµ¡Ç½¤¬ÅÐ¾ì
11·î3Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Õ¥é¥ïー¥¹¥¿¥ó¥ÉºîÀ®µ¡Ç½¤ÎÄó¶¡¤òËÜÆü¤«¤é³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜµ¡Ç½¤ÏÂæºÂ¡¦Áõ¾þ¥Ñー¥Ä¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Õ¥é¥ïー¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¶õ´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿ä¤·³èÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£ºîÀ®¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢¡Ö³°´Ñ¥¨¥ê¥¢¡×Æâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Õ¥é¥ïー¥¹¥¿¥ó¥ÉºîÀ®¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤ª½Ë¤¤¤ä±þ±ç¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Õ¥é¥ïー¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¤¼¤Ò¤´À©ºî¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥é¥¤¥ÖÅöÆü¤Ë²ñ¾ìÆâ¤ØÅ¸¼¨¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¹ØÆþ¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÅ¸¼¨ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥Õ¥é¥ïー¥¹¥¿¥ó¥ÉºîÀ®´ü´Ö¡Û
2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë12:00 ～ 11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë12:00
¢§¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Õ¥é¥ïー¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎºîÀ®ÊýË¡
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=glthI9844VE ]
¢£¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¥Ñー¥Ä¤ÏÊ£¿ô¤´ÍÑ°Õ
¥Ð¥ëー¥ó¥»¥Ã¥È¤ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢¤ª²Ö¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Ñー¥Ä¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Õ¥é¥ïー¥¹¥¿¥ó¥É¤òºîÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂæºÂ¤â£³¼ïÎà¡Ê¾®¡¦Ãæ¡¦Âç¡Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂæºÂ¤Î¼ïÎà¤Î¾ÜºÙ¡Û
¥Õ¥é¥ïー¥¹¥¿¥ó¥É(¾®) ¡§1,500¥¯¥é¥¹¥¿ー¥³¥¤¥ó
¥Õ¥é¥ïー¥¹¥¿¥ó¥É(Ãæ) ¡§2,800¥¯¥é¥¹¥¿ー¥³¥¤¥ó
¥Õ¥é¥ïー¥¹¥¿¥ó¥É(Âç) ¡§4,800¥¯¥é¥¹¥¿ー¥³¥¤¥ó
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨¥é¥¤¥ÖÅöÆü¤ËÅ¸¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¢¨¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Õ¥é¥ïー¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Îµ¡Ç½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢£ÍÎÁ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥Õ¥È¡ÊÅê¤²Á¬µ¡Ç½¡Ë¤Î¾ÜºÙ
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤ËÂ£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥Õ¥È¡ÊÍÎÁ¡¦Á´14¼ï¡Ë¤Î¾ÜºÙ¤È²Á³Ê¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£²¼µ¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥®¥Õ¥È¤òÂ£¤ë¤È¡¢¤Ü¤ó¤¸¤å¤¦¤ë¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¥Æー¥¸¾å¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î±þ±ç¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥é¥¤¥Ö±é½Ð¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¥Ðー¥Á¥ã¥ë¶õ´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥®¥Õ¥È¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Î¤ß¹ØÆþ¡¦»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥¹¥Æー¥¸±é½Ð¥¤¥áー¥¸
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=3Mzum-74RF4 ]
¢¨²èÌÌ¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹
¡Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥Õ¥È¤Î°ìÎã¡Û
- ¤Ü¤ó¤¸¤å¤¦¤ë¤µ¤ó¤Î²Ö²Ð¡§3000¥¯¥é¥¹¥¿ー¥³¥¤¥ó
- ¥°¥é¥µ¥ó¥Ðー¥É¡§1000¥¯¥é¥¹¥¿ー¥³¥¤¥ó
- ¥Ê¥¹¡§10¥¯¥é¥¹¥¿ー¥³¥¤¥ó
¤½¤Î¤Û¤«¡¢cluster¤Ë¤â¤È¤â¤È¤¢¤ë¥®¥Õ¥È¤â°ìÉô»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¯¥é¥¹¥¿ー¥³¥¤¥ó¤Ïcluster¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹ØÆþÊýË¡¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://help.cluster.mu/hc/ja/articles/5860681171481
https://help.cluster.mu/hc/ja/articles/360025632492
¢£¤Ü¤ó¤¸¤å¤¦¤ë¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥²ー¥à¼Â¶·¥°¥ëー¥×¡Ö¥É¥º¥ë¼Ò¡×½êÂ°¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡£¥É¥º¥ë¼Ò¤ÎºÇÇ¯Ä¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¥°¥ëー¥×¤Ç¤Î³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤ë°ÊÁ°¤è¤ê¥É¥º¥ë¤È¶¦¤Ë¥²ー¥à¼Â¶·¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ðー¡£¥É¥º¥ë¼Ò¤Î¥á¥¤¥óYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡×¤Î¥²ー¥à¼Â¶·¤òÃæ¿´¤ËËèÆü¡¢Æ°²èÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸Ä¿Í¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÏÅÐÏ¿¼Ô¿ô33Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯10·î¸½ºß¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÂÐÀï·¿³ÊÆ®¥²ー¥à¤äËã¿ý¤Ê¤É¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¯¡¢¥Èー¥¯ÎÏ¤ä¿ÍÊÁ¤ÎÎÉ¤µ¤Ê¤É¼«Á³ÂÎ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦YouTube¡Ãhttps://www.youtube.com/@bonj55
¡¦X¡Ãhttps://x.com/bonj5555
»²²ÃÊýË¡
£±.¡Öcluster¡×¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢PC¡¢VRÀìÍÑµ¡´ï¤Ê¤É¤«¤é¡¢¥¢¥×¥ê¡Öcluster¡×¤ò»öÁ°¤Ë¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL¡§https://cluster.mu/downloads
¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é :
https://cluster.mu/downloads
£².¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê～´ðËÜÁàºî¤ÎÀâÌÀ
¥¢¥×¥êÆâ¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëÌ¾Á°¤Ê¤É³Æ¼ïÀßÄê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê¸å¤Ï´ðËÜÁàºî¤ÎÀâÌÀ¤Ê¤É¤â·ó¤Í¤¿Îý½¬²èÌÌ¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
£³.¡Ö¤Ü¤ó¤Î±ã in cluster¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¡Ú³°´Ñ¥¨¥ê¥¢¡Û¤Ü¤ó¤Î±ã in cluster¡×¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹
¡Ú³°´Ñ¥¨¥ê¥¢¡Û¤Ü¤ó¤Î±ã in cluster¡§https://cluster.mu/w/13101dba-037b-4f34-bcf4-6ab92d6e5218
¤Ü¤ó¤Î±ã in cluster¡§https://cluster.mu/e/85058301-17c2-4dec-8029-2e0d220122e6
¢£¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡Öcluster¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡cluster¤Ï¡¢¡É¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯À¤³¦¡É¤ò¡¢¼«Í³¼«ºß¤Ë¶ñ¸½²½¤·¶¦Í¤Ç¤¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¶õ´Ö¹½ÃÛ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥¦¥¶¡¦¥¹¥Þ¥Û¡¦VR¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£¿ô¿Í¤¬¶¦Æ±À©ºî¤Ç¤¤ë¡Ö¥ïー¥ë¥É¥¯¥é¥Õ¥Èµ¡Ç½¡×¤ä¡¢3D¥¢¥»¥Ã¥È¤ä¥¢¥Ð¥¿ー/¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÇä¤êÇã¤¤¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹¥È¥¢µ¡Ç½¡×¤Ê¤É¡¢É½¸½¤·¤¿¤¤À¤³¦´Ñ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥²ー¥à¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À½Â¤¡¦·úÃÛÊ¬Ìî¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¹½ÃÛ¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥æー¥¹¥±ー¥¹¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
cluster¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¥Ò¥È¡¦¥â¥Î¡¦µ»½Ñ¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¶¦ÁÏ¶õ´Ö¤ÎOS¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³µÍ×¡ä
Ì¾¡¡¾Î¡§cluster
±¿¡¡±Ä¡§¥¯¥é¥¹¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò
²Á¡¡³Ê¡§ÌµÎÁ
¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL¡§https://cluster.mu/downloads
¢£¥¯¥é¥¹¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¯¥é¥¹¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¥Ò¥È¡¢¥â¥Î¡¢µ»½Ñ¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¶¦ÁÏ¶õ´Ö¤ÎOS¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥á¥¿¥Ðー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿Âçµ¬ÌÏÆ±»þÀÜÂ³´ðÈ×¤ò³Ë¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¶¦ÁÏ¶õ´Ö¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À½Â¤¡¦·úÀß¡¦¶µ°é¡¦¹ñºÝ²ñµÄ¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¿PC¡¿VR¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÂÐ±þ¡£ºÇÂç10Ëü¿Í¤¬Æ±»þÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¶õ´Ö¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Â¿¿ô¤ÎIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¤¿®ÍêÀ¤È³ÈÄ¥À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¾¦¶ÈÍøÍÑ¤È¥¹¥±ー¥ë¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤¹¤ëBtoB·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¦µæ½ê¤ò¼ÒÆâ¤ËÀßÃÖ¤·¡¢¥æー¥¶ー¹ÔÆ°²òÀÏ¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¢AI¤Ë¤è¤ë3DÀ©ºî¼«Æ°²½¤Ê¤É¤ÎR&D¤ò¿ä¿Ê¡£³°Éô¸¦µæµ¡´Ø¡¦Âç³Ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ä¼Â¾Ú¼Â¸³¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÈÁÏÂ¤ÎÏ¤òÍ»¹ç¤·¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ëÂÎ¸³¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯―¥¯¥é¥¹¥¿ー¤Ï¼¡À¤Âå¤Î¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
https://corp.cluster.mu/
¢§¥¯¥é¥¹¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎË¡¿Í¸þ¤±¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢
https://metaversebiznews.cluster.mu/
¢£¥É¥º¥ë¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°åÂçÀ¸¤«¤éYouTuber¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡Ö¥É¥º¥ë¡×¤ò¥êー¥Àー¤Ë¡¢5Ì¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥²ー¥à¼Â¶·¥°¥ëー¥×¡£
¥É¥º¥ë¡¢¤Ü¤ó¤¸¤å¤¦¤ë¡¢¤ª¤ó¤êー¡¢¤ª¤é¤Õ¤¯¤ó¡¢¤ª¤ª¤Ï¤éMEN¤Î5Ì¾¤Ç¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥²ー¥à¼Â¶·Æ°²è¤òËèÆü¸ø³«¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï253Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯10·î»þÅÀ¡Ë¤òÆÍÇË¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¥²ー¥à¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ç¥²ー¥à¼Â¶·¼Ô¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ãhttps://www.youtube.com/@dozle
¡¦X¡Ãhttps://x.com/dozle_official
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ãhttps://www.dozle.jp(https://x.com/dozle_official)
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥º¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥º¥ë¤ÏÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ç¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÈ¯¿®µÚ¤Ó¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤É¤ÎIP»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§¥É¥º¥ë
¡¦ÀßÎ©¡§2016Ç¯9·î
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.dozle.jp/
