『ありふれた職業で世界最強 リベリオンソウル』にてアニメ『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかＶ』とのコラボ開始！

CTW株式会社は、G123で好評配信中のブラウザゲーム『ありふれた職業で世界最強 リベリオンソウル』にて、アニメ『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかＶ』とのコラボイベントを開始いたしました。

『迷宮』コラボ本日よりスタート！

『ありふれた職業で世界最強 リベリオンソウル』に、

アニメ『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』の、

ベル / ヘスティア / アイズ / リューなどの人気キャラクターがプレイアブルキャラクターとして登場します！

さらに、『ありリベ』キャラクターのコラボ限定スキンも実装されています。

この特別なコラボをぜひお楽しみください。

イベント開催期間：2025年11月12日(水)～2025年11月26日(水)

ゲームプレイはこちら：https://s.g123.jp/7966wb2k

『ありリベ』キャラたちのコラボ限定スキンが登場！

コラボ限定スキンとして、『ダンまち』の衣装を着たユエとティオ、ミレディが登場！

さらに、そのほかのキャラクターにも特別なスキンが実装されます。

いずれもコラボ期間中のみ獲得可能となっておりますので、この機会をお見逃しなく！

公式Xにてコラボ記念キャンペーン開催中！

コラボを記念して、公式Xにてフォロー＆リポストキャンペーンを実施しています。

【参加方法】

1．公式Xアカウントをフォロー

2．対象投稿をリポスト

3．投稿内のキャンペーンバナーをタップし、ゲーム画面で結果をチェック！

【賞品内容】

Amazonギフト券 1万円分 … 抽選で10名様

どなたでも簡単にご参加いただけます。ぜひ奮ってご参加ください！

公式Xはこちら： https://x.com/ARIFURETA_rebe

キャラクターイラストを公開！

アニメ『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』とは？

・ベル(正装)・リュー(ウェディングドレス)・アイズ(ドレス)

シリーズ累計2,000万部を突破している大森藤ノ氏による同名のライトノベルが原作で、大きな地下迷宮（＝ダンジョン）がある巨大都市を舞台に、少年ベル・クラネルの冒険と成長を描くストーリー。

2015年4月にアニメ第1期、2019年7月に第2期、2020年10月に第3期、2022年7月に第4期が放送され、2024年10月から最新シリーズ「ダンまちＶ 豊穣の女神篇」が放送された。

2025年4月でアニメ放送開始からちょうど10年を迎え、現在アニメ10周年期間中でもある。

他にも本編外伝ストーリーを描いたソード・オラトリアのアニメ化（2017）や、大森藤ノ氏完全書き下ろしストーリーの劇場版公開（2019）など幅広い展開を見せている。

・「ダンまち」シリーズ公式ポータルサイト：https://danmachi.com/danmachi/

・「ダンまち」シリーズアニメ公式Xアカウント：https://x.com/danmachi_anime

『ありふれた職業で世界最強』とは？

“いじめられっ子”の南雲ハジメは、クラスメイトと共に異世界へ召喚されてしまう。つぎつぎに戦闘向きのチート能力を発現するクラスメイトとは裏腹に、錬成師という地味な能力のハジメ。異世界でも最弱の彼は、あるクラスメイトの悪意によって迷宮の奈落に突き落とされてしまい――!?

脱出方法が見つからない絶望の淵のなか、錬成師のまま最強へ至る道を見つけたハジメは、吸血鬼のユエと運命の出会いを果たす――。

「俺がユエを、ユエが俺を守る。それで最強だ。

全部薙ぎ倒して世界を越えよう」

奈落の少年と最奥の吸血鬼による“最強”異世界ファンタジー、開幕！

――そして、少年は“最強”を超える。

ゲーム基本情報

ゲームタイトル：ありふれた職業で世界最強 リベリオンソウル

ジャンル：ファンタジーRPG

価格：無料(ゲーム内アイテム課金制)

G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)とは？

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/games/all?lang=ja)サービスです。

公式サイト：https://g123.jp/?lang=ja

CTW株式会社について

NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/?lang=ja)（ジーイチニサン）」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 ： CTW株式会社

所在地 ： 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 ： 佐々木 龍一

設立 ： 2013年8月

資本金 ： 1億円

事業内容： プラットフォーム事業

URL ： https://ctw.inc/

(C)大森藤ノ・SBクリエイティブ/ダンまち5製作委員会

(C)白米良・オーバーラップ/ありふれた製作委員会

(C)CTW, INC. All rights reserved.

※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。