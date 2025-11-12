宿泊施設向けデジタルチケット管理SaaS「KIZUNA Ticket」リリースのお知らせ

株式会社YUKIOTO

株式会社YUKIOTO（本社：東京都千代田区岩本町、代表取締役：無藤 裕二）は、宿泊施設における業務効率化、顧客満足度向上、そして収益最大化を支援するデジタルチケット管理SaaS「KIZUNA Ticket」を本日11月12日より提供開始いたします。

近年、宿泊業界は人手不足の深刻化、顧客ニーズの多様化、競争の激化といった課題に直面しています。このような状況下において、業務効率化と顧客体験価値の向上が急務となっています。

自動チェックイン機やレベニューマネジメント分野は急速にデジタル化が進む中、食事券や館内施設利用券はまだ紙を使っている施設が多いと感じます。

ホテル運営の効率化におけるKIZUNA Ticket の役割

「KIZUNA Ticket」は、朝食券、夕食券、エステ券、売店利用券など、宿泊施設で利用される各種チケットをデジタル化し、クラウド上で一元管理するSaaSです。PMS（宿泊管理システム）との連携により、予約情報に基づいたチケットの発行から配布（お客様のスマートフォンへ）、利用、精算までをオンラインで完結。これにより、事務処理の大幅な効率化と、データに基づいた精緻な販売戦略の策定を支援します。

サービス全体概要

「KIZUNA Ticket」の主な特徴

◆業務効率化 : 手作業によるチケット発行、管理、集計作業を最大70%削減。

◆顧客満足度向上: スマートフォンで手軽に利用できるため、お客様の利便性が向上。

◆収益最大化 : データ分析に基づいた販売戦略、周辺施設との連携による新たな収益源の創出。

◆地域連携 : 周辺施設との提携を容易にし、地域全体の活性化に貢献。

導入効果（想定）

◆チケット管理にかかる時間を70%削減

◆顧客満足度10%向上

◆リピート率10%向上

価格

◆初期費用：20万円～（PMS連携費用、導入支援費用など。カスタマイズオプションによって変動）

◆月額費用：3万円～（チケット発行枚数に応じて変動）

今後の展開

クライアントの状況や習慣を考慮し、最適な要件を見出してカスタマイズを行います。また、AIを活用したレコメンド機能の追加や多言語対応の強化、さらなる顧客体験の向上およびセキュリティの強化を目指します。

運営会社【株式会社YUKIOTO】について

株式会社YUKIOTOは、代表のシステム開発の経験と20年超にわたるレストランの運営・開発、リゾートホテル運営・運営改善等の経験を基に現場主義を大切にしたシステム開発やコンサルティングを行う。2025年2月創業。

社名 ：株式会社YUKIOTO

本社所在地 ：東京都千代田区岩本町1-2-11 渡東ビルディングアネックス404

代表取締役 ：無藤 裕二

HP :https://yukioto.co.jp

開発会社【有限会社ナンタック】について

1999年12月に設立された、27期目を迎える老舗のシステム開発会社で、当サービスの開発を担当、会社設立前からの30年にわたる多様なシステム開発の実績を持ち、これまでの経験を活かして構築した独自のフレームワークを用いた開発に強みがあります。「“人”と“技術”を結ぶ快適な社会生活の実現」を企業理念に掲げ、利用者に最適なシステムを提供しています。

社名 ：有限会社ナンタック

本社所在地 ：埼玉県久喜市久喜中央4-5-7 栗原ビル202

代表取締役 ：小長谷 諭一

HP :https://nantac.co.jp

本件に関するお問い合わせ先

[担当者] 無藤裕二

[電話番号] 03-4332-4686

[メールアドレス] info@kizuna-t.net

[サービスサイト] https://yukioto.co.jp/kizuna-ticket-lp/

【本件に関する画像素材】

KIZUNA Ticket ロゴ

株式会社YUKIOTOは、今回の「KIZUNA Ticket」のリリースを通して、宿泊施設の課題解決に貢献するとともに、地域との連携を深め、観光産業の活性化に貢献してまいります。

以上