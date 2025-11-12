磁気分離式ハンドウォーマー、ついに第4世代へ。

HAGOOGI株式会社

弊社（HAGOOGI株式会社）の画期的な磁気式充電カイロシリーズは、発売から4年を迎えました。

これまでに100万人以上のお客様から貴重なご意見・ご感想を頂戴し、心より感謝申し上げます。

その中で、前世代モデルの多くが「全面接触デザイン」であったことから、「金属のために少し重く感じる」といったお声も多く寄せられました。

そこで2025年冬、私たちはその課題に真正面から向き合い、新たな一歩として超軽量モデル「OT-119」を開発しました。

開発チームは、20種類以上の素材と15パターンのデザイン案を試作・検証。その結果、金属（アルミ合金）から高い熱伝導率を誇るグラフェン素材へ進化、接触面も全体の約40％に抑え、残りを超軽量ABS素材で構成することで、「熱伝導 × 軽さ」という理想的なバランスを実現しました。

さらに、超薄型バッテリー構造を採用し、容量は6000mAh。1週間安心して使えるパワーを確保しました。加えて、コンパクトで軽量なディスプレイにより、温度を一目で確認できるようになりました。

この冬、私たちは「OT-119」を通して、あなたの手に「軽やかな温もり」をお届けします。軽く持ち歩けて、しっかり暖かい--寒い季節を、もっと自由に楽しんでください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=F0DR5MVlmMY ]【2個セット】マグネット分離式デザイン

HAGOOGI充電式カイロOT-119は強力マグネットで合体・分離可能。両手を同時に温められますので、寒い冬を快適に過ごせる効率が、さらにアップ！2つに分けて使えるから、1台で2人が暖まれる！寒い日のデートやお出かけも一緒にぬくぬく。ハンドウォーマーとしてだけではなく、肩や足、腰など気になる部位の温めにも最適です。

付属の2 in 1ケーブルで2個同時に充電可能！2つで6000mAhの電池容量がありますので長時間の使用にも耐え、低温モードで7-12時間、中温モードで5-8時間、高温モードで4-7時間。(2つカイロの使用時間総合です。実際の使用時間は、環境や使用状況などにより異なる場合があります。）

3段温度調節2秒速暖・3段温度調節

高い熱伝導率を誇るグラフェン素材を採用し、ボタンを押してわずか2秒で本体が温かくなります。カイロは、環境や体調に合わせて3段階の温度調節が可能です。低温モード（40～45℃）、中温モード（45～50℃）、高温モード（50～55℃）の中から、お好みの温度に設定できるため、どんな場面でも快適に過ごせます。寒さの厳しい冬に欠かせない一台です。

温度が確認できる液晶表示充電指示ランプ付き

LED大画面ディスプレイで設定温度を簡単に確認できます。夜間や屋外でも見やすく、よりスマートに使用できます。充電残量がひと目でわかるインジケーターで、充電状況はLEDランプで一目瞭然。ランプ1つ点減：充電0%~33%、ランプ1つ点灯+1つ点減：充電34%~66%、ランプ2つ点灯+1つ点滅：充電67%~99%、全点灯：充電完了。

超軽量・コンパクト・携帯便利

約9cmの手のひらサイズ、握りやすさを追求した2cmの薄型デザインで、ポケットやバッグにすっきり収まります。子供や女性でも使いやすく、指先までしっかり温めます。寒い朝の通勤や通学、キャンプ、登山、釣り、雪遊びのアウトドアイベントなど、寒い日の外出のお守り代わりに活躍します。冬の外出を快適にする頼れるアイテムです。

ホワイト・ブラック・ゴールド・ピンク・ブルー・ミントの全6色揃い

2025年、6色のぬくもり。

デザイン性と実用性を兼ね備えた全6色展開。 ライフスタイルに合わせて選べる、新しい「OT-119」コレクション。ビジネスにもカジュアルにも合わせやすく、男女問わずお使いいただけます。

詳しくはこちら↓

ホームページ：https://hagoogi.com/products/hand-warmer-ot-119

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FNRGQJ3S

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/santaku/ot-119/

tiktokshop：https://vt.tiktok.com/ZSH3LeAVNBkeJ-Of55i/