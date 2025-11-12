唯一無二の日本体験を提供する「muni｜TAILORED JAPAN」サービス開始- UHNWIs向けに“まだ世界が知らない日本”を完全オーダーメイドで提供

株式会社nommoc

株式会社nommoc（本社：福岡県福岡市、代表取締役：吉田 拓巳、以下「nommoc」）は、Ultra-High-Net-Worth Individuals（UHNWIs）- 世界のトップトラベラー層 - を対象にした訪日旅行サービス 「muni｜TAILORED JAPAN」

を本日リリースいたしました。

サービスサイト：http://muni.travel(http://muni.travel)

nommocはこれまで、広告モデルで“移動費ゼロ”を実現するモビリティプラットフォームと、ラグジュアリーなハイヤーオペレーションを通じて、移動体験そのものを革新してきました。muniは、そのエッジを活かしながら 「移動 × 観光 × 文化体験」をワンストップでプロデュース する新ブランドです。

“Beyond Travel, Beyond Compare.”（旅を超え、比類なき体験へ） をコンセプトに掲げ、日本の本質的な美しさや精神性、そして人とのつながりを体験できる、これまでにない旅の形を提案します。

専任キュレーターが一人ひとりの価値観や興味に合わせて旅を設計し、文化・自然・食・アートなどのあらゆる要素を通じて「心に残る時間」を創り出します。

Beyond Travel,Beyond Compare.｜muni TAILORED JAPAN

1. Tailored by True Curators ― 専任キュレーターによる完全オーダーメイド

muniのキュレーターは、単なる旅行プランナーではありません。

各分野の匠、文化人、地域の案内人などと直接つながり、旅そのものを一つの“作品”としてデザインします。

経験豊富な“ジャーニーマスター”が、旅の構想から現地の体験まで、一人ひとりの感性に合わせて創り上げます。

⸻

2. Access Beyond Access ― 一般には開かれていない場所へのアクセス

通常は立ち入ることができない、特別な場所や時間への扉を開きます。

神社での特別参拝、非公開庭園の散策、アーティストのアトリエ訪問、美術館・デジタルアートミュージアムの特別見学、ホテルのシークレットスイートなど、限られた人しか体験できない“裏の日本と世界”をご案内します。

⸻

3. Harmony with Nature and Season ― 自然と季節の呼吸とともにある旅

muniの旅は、季節と自然の最も美しい瞬間に寄り添うよう設計されています。

桜が散る刹那、初雪の朝、海霧に包まれる夜──その土地の「いま」を感じられる最良のタイミングで、旅をデザインします。

自然のリズムとともに過ごす時間が、心の奥に残る体験を生み出します。

⸻

4. Alliance with the World’s Finest ― 世界最高峰のブランドとのアライアンス

世界を代表するホテルブランドやパートナーとの直接提携により、他では得られない特別な滞在を実現します。最上級スイートや限定ヴィラの確約、優待レート、VIPトリートメントなど、真のラグジュアリーを体験できる特別なアクセスを提供します。

muniは、nommocが掲げるミッション「Beyond Mobility, Beyond Japan - 移動を進化させ、未知の日本を世界へ」の最前線となり、日本の観光価値をグローバルUHNWマーケットへ届けるハブ となることを目指します。

▽ 株式会社nommoc 概要

会社名：株式会社 nommoc / nommoc Inc.

事業内容：旅行業/広告業

本社所在地：〒812-0029 福岡県福岡市博多区古門戸町3-12 やま利ビル 301

設立：2018年4月

https://corp.nommoc.jp/(https://corp.nommoc.jp/)