エムトラスト株式会社、設立10年で売上高535億円を達成――完全子会社「TORCHES株式会社」を設立し、不動産クラウドファンディング事業を開始

エムトラスト株式会社

『希望は、すべての土地にある。』を理念に掲げ、不動産業を通じて社会課題の解決に取り組むエムトラスト株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：松井眞紀、以下「エムトラスト」）は、設立10年目となる2025年9月期において売上高535億円を達成。また売上総利益、営業利益ともに過去最高を更新しました。

また、社員への成果還元を重視した経営を行っており、営業職における平均年収は2,000万円を超える水準に達しています（2025年4月入社の新卒および中途入社1年未満、並びに役員を除く）。

さらなる事業拡大に向け、完全子会社「TORCHES(トーチーズ)株式会社」（以下、TORCHES）を設立し、不動産特定共同事業法に基づく不動産クラウドファンディング事業を開始します。

直近の業績推移

TORCHESは、第二種金融商品取引業：四国財務局（金商）第25号／不動産特定共同事業：徳島県 第2号（事業種別：第1号事業・第2号事業〈電子取引業務〉）の登録のもと事業を運営し、「投資に、灯りを。」をスローガンに、投資家の皆さまと不動産価値の向上をつなぐ新しい資産運用のあり方を提供してまいります。なお、サービスサイトは2025年11月24日（月）に公開予定です。

事業開始の背景

個人投資家の長期資産形成ニーズの高まりに伴い、小口で参加できる不動産投資として不動産クラウドファンディングが定着しつつあります。近年は、不動産特定共同事業法に基づきインターネット経由での募集・契約・運用（電子取引業務）が可能となり、投資家に対する情報開示やリスク管理の枠組みが一層整備されています。

当社グループは、TORCHESを通じて案件ポートフォリオの拡充、情報開示の高度化、投資家体験（UX）の向上を進め、投資家の長期資産形成を両立するプラットフォームの実現をめざします。

さらに当社は、長年の事業で培った土地の仕入れにおける優位性を最大限に活用します。加えて、これまで他社の不動産クラウドファンディング・プラットフォームを活用し、累計100案件以上のファンドを組成・運用・償還してきた実績とノウハウ（商品設計、リスク管理、運用レポート、投資家対応、償還オペレーション等）をTORCHESに継承。案件の品質と透明性を一段と高め、“信頼される不動産投資のかたち”の確立を目指します。これにより、投資家の皆さまに厳選された案件パイプラインを継続的に提供し、参加しやすく納得感の高い投資体験を実現してまいります。

【TORCHES株式会社 会社概要】

会社名：TORCHES株式会社

所在地：〒770-0832 徳島県徳島市寺島本町東三丁目12番6号 徳島駅前濱口ビル7階

設立：2018年2月

代表者：代表取締役 與那嶺 健人

資本金：100,000,000円

登録免許：第二種金融商品取引業 四国財務局(金商)第25号

不動産特定共同事業 徳島県 第2号 不動産特定共同事業種別

第1号事業・第2号事業(電子取引業務を行う)

宅地建物取引業 徳島県知事(1)第3197号

株主：エムトラスト株式会社(100%)

コーポレートサイト：https://corp.torches.fund

【エムトラスト株式会社 会社概要】

会社名：エムトラスト株式会社

所在地：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

設立：2015年10月21日

代表者：代表取締役 松井 眞紀

資本金：50,000,000円

事業内容：住宅分譲事業

電話番号：03-6281-9050

コーポレートサイト：https://www.m-trust.co.jp/