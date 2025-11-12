欲しい軽自動車の新車をおトクにスマートに！マイカー定額スペシャルサイトをリリース

cars 株式会社

欲しい軽自動車の新車をおトクにスマートに「carsマイカー定額」のスペシャルサイトを公開しました。トヨタ、スズキ、ホンダなどの国産車や輸入車など街乗りからアウトドアまで幅広いライフスタイルに応える人気軽自動車をラインナップ。パソコンやスマホから料金シミュレーションや申し込みまでワンストップで、軽自動車のあるカーライフをスマートにお届けします。

cars マイカー定額「軽自動車」スペシャルサイト

https://cars-enjoy.com/lp/flat/kei/

欲しい軽自動車の新車を月額コミコミでおトクにスマートに

月々7,000円から、人気の軽自動車に新車でお乗りいただけます。

車検・メンテナンス・税金など、必要な費用はすべて月額料金に含まれているので、追加の出費を気にせず安心。頭金不要、月額定額のわかりやすい料金体系で、ファミリーにもアウトドア派にもおすすめのプランです。

人気車種を全てラインナップ

軽自動車ならではのコンパクトさと使い勝手を兼ね備えた人気モデルを多数ご紹介しています。日常の買い物や通勤、ちょっとしたお出かけまで、街中での取り回しやすさと経済性が魅力です。豊富なカラーバリエーションやデザイン性の高さで、自分らしいカーライフを演出。ライフスタイルやご予算に合わせて欲しいミニバンをお選びいただけます。

ライフスタイルから選ぼう！

希望条件に合わせた料金シミュレーション

グレード選択はもちろん、頭金の有無やボーナス払いの設定など、ご希望条件にあわせた詳細な料金シミュレーションが可能です。欲しい新車の月々の支払額を具体的に確認できるため、ご予算に応じた無理のないプラン選びをサポートします。

「cars マイカー定額」について

「cars マイカー定額」は全メーカー・全車種ラインナップの新車を取り揃え。月々の全てコミコミのカーリースによるエンジョイ＆スマートなマイカー購入をサポートするサービスです。

「cars マイカー定額」サービスサイト

https://cars-enjoy.com/flat.html

マイカー定額が選ばれる理由

今後も当社は、「Enjoy! Smart Car Life.」をコンセプトに、世界中の人々のカーライフをエンジョイ＆スマートにするため、「カーライフ」×「テクノロジー」による グローバルカーライフテックサービスを提供してまいります。どうぞご期待ください。