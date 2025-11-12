セレクションアンドバリエーション株式会社

組織・人事コンサルティングファームであるセレクションアンドバリエーション株式会社（以下、当社、東京都千代田区丸の内、大阪市西区、名古屋市西区 / 代表取締役社長：平康慶浩/ URL：https://sele-vari.co.jp/ ）は『ハラスメント防止の次の一手 ―インシビリティ（悪意なき無礼）に気づき、組織マネジメント力を高める―』セミナーを2025年12月5日（金）12:10～12:50に開催することをお知らせいたします。

概要

パワハラやセクハラなどの「目に見えるハラスメント」については、社会的な認知の高まりとともに、企業としての防止体制が整備されてきました。多くの職場で研修や相談窓口の設置が進み、形式的な仕組みは定着しつつあります。

しかしその一方で、本人に悪意はないにもかかわらず、相手を傷つけてしまうような言動──いわゆる「インシビリティ（悪意なき無礼）」が、離職やエンゲージメントの低下などにつながる新たな組織リスクとして注目されています。

本セミナーでは、ハラスメント防止の“次の一手”として、インシビリティが職場に及ぼす影響を理解し、互いを尊重し合う関係性を育むための具体的なアプローチを解説します。

【お申し込みはこちらから】

https://sele-vari.co.jp/seminar/202512051/

プログラム

１. インシビリティとは何か？

・ 「悪意なき無礼」が生まれる構造と、組織に与える影響

・ ハラスメントとの違い



２. なぜインシビリティが起きるのか？

・ “善意の指導”や“無意識の偏り”がトラブルを生む理由

・ 認知バイアス調査で見える「リーダーの盲点」とは

３. 組織が取るべきアプローチ

・ “ルール教育”からの脱却が必要――形式的研修の限界

・ 行動改善研修を通じて、マネジャー層の自覚と行動を変える

・ インシビリティを防ぐチームコミュニケーションの仕組み化

４. まとめ

・ 「安心して働ける」だけでなく、「尊重されて働ける」職場へ

・ インシビリティ対策が、離職防止・心理的安全性向上につながる



※一部内容変更の可能性があります

開催概要

開催日程： 2025年12月5日（金）12:10～12:50

開催形式： Zoomによるオンライン開催

参加費用： 無料

＜ご注意事項＞

※同業他社様、学生の方、個人事業主様にはお申込みをご遠慮頂いております。

※本セミナーは「Zoom」にて実施いたします。事前にZoomアプリのダウンロードおよび、接続をご確認ください。

※視聴URLのご本人様以外への共有は固くお断りいたします。

※本セミナーの録画・録音・撮影、セミナー資料等の無断転用は固くお断りいたします。

登壇者

山田 沙樹

大阪大学大学院人間科学研究科修了。

学生時代は、行動分析学や発達心理学を専攻。

人間の行動背景や発達過程について研究。

未就学児から高齢者に至るまで様々な発達段階の人が持つ

生きづらさに触れ、個人を取り巻く環境の重要性に気づく。

現在はセレクションアンドバリエーションにて、「組織・人事制度設計を通じて、個人と組織の成長を支援したい」と志し、クライアントの風土改革に日々奮闘している。（国家資格 公認心理師 保有）

セレクションアンドバリエーション株式会社について

「組織・人事領域」に特化した高い専門性を持つ人事コンサルティングファーム。東証一部上場企業から従業員数数十名規模の中小企業まで多様な業種、規模の企業に対して戦略実現と業績向上に資する変革を支援。

企業の人事戦略策定、人事制度設計、人事制度運用、組織風土改善、その他経営幹部教育など、人と組織にかかる変革を促進している。

■「ジョブ型雇用」にいち早く対応した実績をもとに改革を支援

代表の平康は、90年代の成果主義人事制度が広がっていた時代にいち早く大手電機メーカーに対し、ジョブ型雇用に対応した人事制度導入を実現しました。以来、新卒一括採用、年功序列昇格、定期昇給、終身雇用に対し「本当に企業は成長できるか」「事業を伸ばし利益を出すために人事にできることは何か」を問いかけつつ200社以上の変革を支援してきました。

今私たちはコロナショックによる働き方の変化、ライフスタイルの変化をもとに、ピンチをチャンスとして伸ばすためのマネジメント変革を支援しています。

■2020年度以降のご支援実績企業の一部

製薬業（東証プライム上場）

ITプラットフォーマー（東証プライム上場）

専門商社（東証プライム上場）

システム開発業（東証プライム上場）

監査法人系コンサルティングファーム

通信建設業（東証プライム上場）

その他非上場企業（製造業、サービス業等）

【会社概要】

ミッション： 企業と個人の成長をあたりまえにする

会社名： セレクションアンドバリエーション株式会社

本社所在地： 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目2-17 本町グランドビル 7F

事業内容： 組織・人事コンサルティング

設立： 2006年3月有限会社として設立（2011年6月株式会社化）

会社HP： https://sele-vari.co.jp/