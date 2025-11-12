Habitto、OpenAIの技術を活用した新しいAIアシスタントを発表 - AIによる新時代の金融アドバイスへ向けた一歩

株式会社Habitto

Habittoは本日、OpenAIの低遅延・音声特化型gpt-realtimeモデルと、LiveKitプラットフォームをオーケストレーションレイヤーとして活用した、新しい音声対応AIアシスタントを発表しました。ChatGPTの音声アシスタントのような自然な対話体験を実現するため、同様の技術を活用しています。この新機能により、ユーザーは話しかけるだけで資産の管理や相談が可能になります。具体的には、口座残高の確認、銀行振込の実行、Habittoのサービスに関する質問などを、自然で臨場感のある会話を通じて行うことができます。

DevDay ExchangeでAIアシスタントを披露

「将来的にAIで金融アドバイスを受けたいか」という質問に対して、テストユーザーの一人はこう答えています。

「はい、最初の段階ではAIアドバイザーと話したいです。初回のヒアリングや一般的な情報、アドバイザーと話すべきテーマの提案などをAIから受けられると助かります。AIの方が気を遣わなくてもいいですし、言葉選びや時間、相手の都合を気にする必要がありません。人間のアドバイザーは最終セッションで登場してもらえれば十分です」。

Habittoにとって今回の発表は、単なる技術的な進化ではなく、人を中心に据えたAI金融アドバイスという新時代への重要な一歩です。お金のことは複雑で感情的な側面も多く、誰もが日常的なサポートと、より深いアドバイスの両方を必要としています。Habittoは、AIがいつでも利用できる即時サポートを提供し、人間のアドバイザーがより複雑で重要な意思決定を支援するというビジョンを掲げています。

AIを中核に据えたアドバイザリーモデルの構築

Habittoの長期的な目標は、AIが人間の専門性を置き換えるのではなく、強化するアドバイザリー的な・エコシステムの構築を長期目標としています。OpenAIの高度な音声技術をHabittoの体験の中核に据えることで、ユーザーはすぐに行動を起こせるようになり、人間のアドバイザーは共感と専門性を活かしたより戦略的な対話に集中できるようになります。

「Habittoの中でAIアシスタントが一番活躍する場面はどこか」という質問に対し、別のテストユーザーは次のようにコメントしています。

「AIアシスタントには自分のデビット取引データを分析して、レコメンデーション（例えばどこを節約すべきかなどのアドバイス）を出してほしいです」。

ユーザーがAIを通じてお金を扱うことに慣れるため、Habittoはまず会話型バンキングから導入を開始しました。声で残高を確認したり、振込を行ったりといった自然なやり取りを通じて、ユーザーはAIに対する信頼と親しみを育みます。同時にHabittoは、今後より複雑なアドバイス提供を支援するために、実際のユーザー体験から得られるフィードバックを収集・改善に活かしています。

終着点ではなく「証明点」としてのAIアシスタント

今回のAIアシスタントは、Habittoが目指す人間中心のAI活用による金融体験の「証明点」です。会話型AIが金融サービスをより自然で直感的、そしてパーソナルなものにすることを実証し、今後のAI×人間の協働によるアドバイザリーの発展に向けた土台を築きます。

ただし、すべてのユーザーがAIに完全に依存したいわけではありません。あるユーザーはこう語ります。

「AIアドバイザーの機械的な回答には少し懐疑的です。感情のニュアンスを読み取ってくれる人間の方が安心できます」。

Habittoはこうした多様な声を受け止めながら、AIと人間がそれぞれの強みを活かして共存する形を追求しています。

2025年11月11日に開催された OpenAI DevDay Exchange でも、当社の取り組みは多くの開発者・起業家から注目していただきました。イベントでは、参加者にHabittoのAIアシスタントを体験していただきながら、直接フィードバックを得る場となりました。



Habittoは、日常のお金の会話から始めることで、AIが常に寄り添い、人間のアドバイザーが本当に重要な局面でサポートする未来への道を切り拓いています。

Habittoについて

Habittoは、「お金の悩みをゼロに」をミッションに掲げ、貯蓄・投資・保険・専門家のアドバイスを統合した金融プラットフォームです。「アドバイスするデジタルバンク」として、高金利の普通預金、デビットカードのキャッシュバック、無料のファイナンシャルアドバイスを提供し、若い世代がスマートな資産形成戦略を築けるよう支援しています。



