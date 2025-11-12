【オーストラリア渡航者必見】「サクッとSIM 【AUS】」が値段そのままでデータ増量！さらに今なら「ギガっと2倍キャンペーン」で開通から6ヶ月間ギガ倍増中！

ジーグロウ株式会社サクッとSIM 【AUS】for iPhoneがデータ増量

海外渡航者向けSIMカードの専門ブランド「YellowMobile（イエローモバイル）」は、ジーグロウ株式会社が運営し、これまでに累計10万件以上の販売実績を誇ります。(旅行用SIMも含む)

イエローモバイルは今回、オーストラリア向けSIMカード『サクっとSIM 【AUS】 for iPhone』の対象プランを価格そのままでデータ増量に伴い、さらに『ギガっと2倍キャンペーン』を開始しました。

旅行や出張、留学、ワーキングホリデーなど、あなたの目的に合わせて選べるプリペイドSIMで、もっと快適で余裕のあるスマートフォンライフをお届けします。

サクっとSIM 【AUS】 for iPhoneのデータ増量対象プラン

オーストラリアSIM サクっとSIM 【AUS】 for iPhone プラン表

※上記の料金には別途税金が加算されます。

※初回のお支払いは、開通日から開通月27日までのご利用料金と、開通月28日から翌月27日までのご利用料金が発生します。

※価格はオーストラリアドルで表示しています。

サクッとSIM AUSお申し込みはこちら :https://op.yellowmobile.jp/

さらにギガっと2倍キャンペーン実施中！

サクッとSIM 【AUS】for iPhoneのギガっと2倍キャンペーン

そして今なら、契約していただいたお客様を対象に、開通から6ヶ月間対象プランのギガを2倍にする『ギガっと2倍キャンペーン』を実施中！

「データが足りない…」「もう速度制限...」なんてもう心配なし！6ヶ月間たっぷり使えるから、オーストラリアでの毎日がもっと楽しくなります♪

[対象条件]

2025年11月13日～2026年2月3日までに開通したお客様

[対象プラン]

5G対応プラン(＄34～＄85プラン)

オーストラリアSIM サクっとSIM 【AUS】 for iPhoneとは

オーストラリアSIM サクっとSIM 【AUS】

ジーグロウ株式会社が運営する YellowMobile（イエローモバイル） のオーストラリア向けSIMカード『サクッとSIM AUS for iPhone』 は、iPhoneなら設定不要でそのまま使える手軽さが魅力。

オーストラリアでも、日本と変わらない感覚でスマートフォンをご利用いただけます。

Android端末をご利用の方でも、周波数に対応したSIMフリー機種であればご利用可能ですので、幅広い端末に対応しています。

通信は、人口カバー率98.8%を誇るオーストラリア最大手「Telstra」のネットワークを利用。

都市部から地方まで、安定した通信品質を提供しています。

※一部エリアではご利用いただけない場合がございます。

データ容量も10GB～180GBまで豊富にラインアップ。

長期滞在や短期の旅行など、さまざまな用途に合わせてプランをお選びいただけます。

また、日本語によるカスタマーサポート付きなので、お子様の留学やワーキングホリデーなど、はじめての海外生活でも安心。

現地でも日本語で気軽に相談できるサポート体制が整っています。

サクッとSIM AUSお申し込みはこちら :https://op.yellowmobile.jp/

YellowMobile(イエローモバイル)について

イエローモバイルロゴ

「海外SIMは難しそう…」そんな不安をお持ちの方もご安心ください。

YellowMobileでは、留学・旅行・ビジネスなど目的に合わせた最適なSIMの選び方から、設定・使用方法まで日本語でしっかりサポート。はじめての方でもスムーズにご利用いただけます。

最近は国内での海外SIM販売も増えていますが、その多くは海外企業が販売元となっており、「日本語でのサポートが受けられない」「問い合わせ先が海外で不便」といった声も。

その点、YellowMobileはすべて日本語対応。

わかりやすいオリジナルの日本語ガイドを同封し、日本人オペレーターが対応することで、購入から利用まで安心してご利用いただけます。

イエローモバイル公式 :https://www.yellowmobile.jp/

【お客様・法人・学校法人からのお問い合わせ先】

イエローモバイル

担当：田邉

※運営元ジーグロウ株式会社



月曜日-土曜日 10:00-17:00

TEL:047-472-4818