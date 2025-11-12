こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【流通経済大学】ディズニーから演歌まで！？流経大「ウィンターコンサート2025」を11月30日（日）に開催します
流通経済大学吹奏楽部から「流通経済大学吹奏楽団」へと名称を変更した「流吹」が、この季節恒例の「ウィンターコンサート」を2025年11月30日（日）に新松戸キャンパスで開催します。
昨年、初めてのコラボが実現した中央学院大学吹奏楽団にくわえて、今年は、秀明大学吹奏楽部とも共演が実現！総勢約50名という近年では最大規模の編成で、バラエティに富んだ楽曲をお届けします。
演奏するのは、美しい旋律と力強さを併せ持つ吹奏楽の人気曲「たなばた」（作曲：酒井格）のほか、ディズニーメドレーや演歌コレクションなど、老若男女皆さんに楽しんでいただける曲ばかり！
指揮を執るのは、昨年に続き、中央学院大学吹奏楽団の常任指揮者、嶋田慎先生です。
11月最後の日曜日、ぜひ流通経済大学 新松戸キャンパスにお越し下さい。
■流通経済大学吹奏楽団 ウィンターコンサート2025 With 中央学院吹奏楽団・秀明大学吹奏楽部
日時：2025年11月30日（日） 13:30開場、14:00開演
場所：流通経済大学新松戸キャンパス 講堂
主催：流通経済大学吹奏楽団
後援：流通経済大学、松戸市教育委員会、千葉県吹奏楽連盟
指揮：嶋田慎（中央学院大学吹奏楽団 常任指揮者）
※入場無料（予約不要、自由席）
お問い合わせ：rku.suisougakubu@gmail.com
【演奏曲】
たなばた(酒井格)
マードックからの最後の手紙(樽屋雅徳)
ディズニー・プリンセス・メドレー(鈴木英史編) 他
▼本件に関する問い合わせ先
流通経済大学
広報室
住所：千葉県松戸市新松戸3-2-1
TEL：047-340-0001（代表）
