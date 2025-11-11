株式会社スマートバンク、YAPC::Fukuoka 2025に Platinumスポンサーとして協賛

株式会社スマートバンク

AI家計簿アプリ「ワンバンク」を提供する株式会社スマートバンクは、2025年11月14日～15日に開催されるYAPC::Fukuoka 2025にPlatinumスポンサーとして協賛することをお知らせいたします。

■YAPC::Fukuoka 2025とは

YAPCはYet Another Perl Conferenceの略で、Perlを軸としたITに関わる全ての人のためのカンファレンスです。 Perlだけにとどまらない技術者たちが、好きな技術の話をし交流するカンファレンスで、技術者であれば誰でも楽しめるお祭りです！

日時：2025年11月14～15日

会場：福岡工業大学

主催：Japan Perl Association

公式サイト：https://yapcjapan.org/2025fukuoka/

（※公式サイトより抜粋）

■株式会社スマートバンクのエンジニア登壇

当日は、株式会社スマートバンクのエンジニアが登壇します。

Speaker：moznion

講演日時：2025年11月14日(金) 12:55～

講演タイトル：「データ無い！腹立つ！推測する！」から「データ無い！腹立つ！データを作る」へ ― ゼロからデータを作り、チームで育てられるようにするまで

詳細URL：https://fortee.jp/yapc-fukuoka-2025/proposal/faef2cbb-9a07-4838-a67e-f8ce3615158e

Speaker：occhi

講演日時：2025年11月14日(金)15:45～

【U29セッション】

講演タイトル：高速化＆コスト半減！？ GitHub Actionsのサードパーティーマネージドランナーの比較

詳細URL：

https://fortee.jp/yapc-fukuoka-2025/proposal/95b9b3ae-c537-4451-9b2f-c6c3011fd595

Speaker：shmokmt

講演日時：2025年11月14日(金) 16:10～

【U29セッション】

講演タイトル：2ヶ月で新規事業のシステムを0から立ち上げるスタートアップの舞台裏

詳細URL：

https://fortee.jp/yapc-fukuoka-2025/proposal/d2fde3f7-c873-4b4c-9e19-7d920ad66999

Speaker：CTO 堀井雄太

講演日時：2025年11月14日(金) 17:40～

講演タイトル：クレジットカードの不正を防止する技術

詳細URL：https://fortee.jp/yapc-fukuoka-2025/proposal/055b33be-0474-4c30-91ca-99985adbc080

Speaker：三谷 昌平

講演日時：2025年11月15日(土) 10:30～

講演タイトル：競馬で学ぶ機械学習の基本と実践

詳細URL：

https://fortee.jp/yapc-fukuoka-2025/proposal/4dd02c14-92fc-4fd2-b93f-5b38463ec32a

■AI家計簿アプリ「ワンバンク（旧B/43）」とは

「ワンバンク（旧B/43）」は、”頑張らなくていいお金の管理”を実現する次世代のAI家計簿アプリです。各種クレジットカード・銀行口座連携や、手入力、AIレシート読み取り、AIスクショ読み取り機能も搭載しており、様々な支出をワンバンク1つで管理できます。従来の家計簿アプリとは違い、家計管理を楽しみながら続けられる機能を多数搭載しています。

また、チャージ式のVisaプリペイドカードとセットで使うこともでき、毎月の予算をプリペイドカードにチャージして支払いを行うだけで、アプリに支出の明細がリアルタイムで反映されるため、簡単に支出管理が可能です。個人の支出を管理する「マイカード」に加え、夫婦や同棲パートナー同士で使える「ペアカード」では、一つの口座に二人分のプリペイドカードが発行されるので、二人で使う生活費などの支出額をチャージしておけば共同で支出を確認できます。親子向けの「ジュニアカード」ではキャッシュレスでお小遣いを渡し、親子で一緒にお金の管理ができます。2021年4月のリリース以降、ユーザーの皆様にご活用いただき、2025年7月時点で累計ダウンロードは200万件にまで拡大しています。（サービスサイト：https://onebank.jp/ ）

■会社概要

会社名：株式会社スマートバンク

代表者：代表取締役 堀井 翔太

設立：2019年4月9日

URL：https://smartbank.co.jp/

業務内容：家計管理サービス「ワンバンク（旧B/43）」及び決済事業の運営

資金移動業者 関東財務局長第00084号

前払式支払手段 関東財務局長 第00782号