株式会社スマートバンク、YAPC::Fukuoka 2025に Platinumスポンサーとして協賛
AI家計簿アプリ「ワンバンク」を提供する株式会社スマートバンクは、2025年11月14日～15日に開催されるYAPC::Fukuoka 2025にPlatinumスポンサーとして協賛することをお知らせいたします。
■YAPC::Fukuoka 2025とは
YAPCはYet Another Perl Conferenceの略で、Perlを軸としたITに関わる全ての人のためのカンファレンスです。 Perlだけにとどまらない技術者たちが、好きな技術の話をし交流するカンファレンスで、技術者であれば誰でも楽しめるお祭りです！
日時：2025年11月14～15日
会場：福岡工業大学
主催：Japan Perl Association
公式サイト：https://yapcjapan.org/2025fukuoka/
（※公式サイトより抜粋）
■株式会社スマートバンクのエンジニア登壇
当日は、株式会社スマートバンクのエンジニアが登壇します。
Speaker：moznion
講演日時：2025年11月14日(金) 12:55～
講演タイトル：「データ無い！腹立つ！推測する！」から「データ無い！腹立つ！データを作る」へ ― ゼロからデータを作り、チームで育てられるようにするまで
詳細URL：https://fortee.jp/yapc-fukuoka-2025/proposal/faef2cbb-9a07-4838-a67e-f8ce3615158e
Speaker：occhi
講演日時：2025年11月14日(金)15:45～
【U29セッション】
講演タイトル：高速化＆コスト半減！？ GitHub Actionsのサードパーティーマネージドランナーの比較
詳細URL：
https://fortee.jp/yapc-fukuoka-2025/proposal/95b9b3ae-c537-4451-9b2f-c6c3011fd595
Speaker：shmokmt
講演日時：2025年11月14日(金) 16:10～
【U29セッション】
講演タイトル：2ヶ月で新規事業のシステムを0から立ち上げるスタートアップの舞台裏
詳細URL：
https://fortee.jp/yapc-fukuoka-2025/proposal/d2fde3f7-c873-4b4c-9e19-7d920ad66999
Speaker：CTO 堀井雄太
講演日時：2025年11月14日(金) 17:40～
講演タイトル：クレジットカードの不正を防止する技術
詳細URL：https://fortee.jp/yapc-fukuoka-2025/proposal/055b33be-0474-4c30-91ca-99985adbc080
Speaker：三谷 昌平
講演日時：2025年11月15日(土) 10:30～
講演タイトル：競馬で学ぶ機械学習の基本と実践
詳細URL：
https://fortee.jp/yapc-fukuoka-2025/proposal/4dd02c14-92fc-4fd2-b93f-5b38463ec32a
■AI家計簿アプリ「ワンバンク（旧B/43）」とは
「ワンバンク（旧B/43）」は、”頑張らなくていいお金の管理”を実現する次世代のAI家計簿アプリです。各種クレジットカード・銀行口座連携や、手入力、AIレシート読み取り、AIスクショ読み取り機能も搭載しており、様々な支出をワンバンク1つで管理できます。従来の家計簿アプリとは違い、家計管理を楽しみながら続けられる機能を多数搭載しています。
また、チャージ式のVisaプリペイドカードとセットで使うこともでき、毎月の予算をプリペイドカードにチャージして支払いを行うだけで、アプリに支出の明細がリアルタイムで反映されるため、簡単に支出管理が可能です。個人の支出を管理する「マイカード」に加え、夫婦や同棲パートナー同士で使える「ペアカード」では、一つの口座に二人分のプリペイドカードが発行されるので、二人で使う生活費などの支出額をチャージしておけば共同で支出を確認できます。親子向けの「ジュニアカード」ではキャッシュレスでお小遣いを渡し、親子で一緒にお金の管理ができます。2021年4月のリリース以降、ユーザーの皆様にご活用いただき、2025年7月時点で累計ダウンロードは200万件にまで拡大しています。（サービスサイト：https://onebank.jp/ ）
■会社概要
会社名：株式会社スマートバンク
代表者：代表取締役 堀井 翔太
設立：2019年4月9日
URL：https://smartbank.co.jp/
業務内容：家計管理サービス「ワンバンク（旧B/43）」及び決済事業の運営
資金移動業者 関東財務局長第00084号
前払式支払手段 関東財務局長 第00782号