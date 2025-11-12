【JWマリオット・ホテル東京】 世界が認めたパティシエによるクリスマスケーキコレクションと心身を満たす期間限定ディナーコース

マリオット・インターナショナル

東京・高輪の新街「TAKANAWA GATEWAY CITY」の高層階に位置する「JWマリオット・ホテル東京」（東京都港区高輪二丁目21番2号、総支配人：クリストファー・クラーク）は、2025年10月2日の開業以来、初めて迎えるフェスティブシーズンに期間限定のフェスティブディナーメニューと、世界コンクールで実績を持つエグゼクティブ・ペストリーシェフの野島茂が手掛けるクリスマスケーキ及びクリスマス限定アフタヌーンティーをご提供し、心身を満たす美食体験と、記憶に残る祝祭のひとときをお届けします。尚、予約受付は11月12日（水）より開始いたします。

JW マリオット・ホテル東京 クリスマスケーキコレクション 2025

世界コンクールで数々の受賞歴を誇るトップパティシエ 野島茂が手掛ける、繊細な技と独創性が光るクリスマスケーキコレクションを販売いたします。

＜クリスマスケーキラインナップ＞

クリスマス ストロベリー

ジャージー牛乳の生クリームと苺をサンドした、やさしい甘味と苺の酸味がマッチした定番ショートケーキです。

アルコールを使用していないため、お子様も安心してお召し上がりいただけます。

価格: 12cm 8,000円（税込） / 15cm 10,000円（税込）

クリスマス ストロベリー

クリスマス アリア

野島茂のシグネチャーであり、クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリーで受賞歴を誇るチョコレートケーキ。ムース、レモンコンフィ、ヘーゼルナッツのビスキュイが層になり、カラメリゼを加えたことでパリパリとした食感も楽しめます。

価格: 12cm 8,000円（税込）

クリスマス アリア

クリスマス トンプソン

オーストラリアの伝統菓子をアレンジした華やかなケーキです。ピスタチオ風味のチョコレートソースを染み込ませたスポンジと、カスタードクリーム、クロテッドクリームを合わせたクリームを使用しています。

価格: 12cm 8,000円（税込）

クリスマス トンプソン

＜フェスティブスイーツ＞

シュトーレン

3か月ラム酒に漬け込んだドライフルーツをふんだんに使用し、生地にローマジパンを練り込みコクを出しました。焼き上がり後にバターをくぐらせることで、芳醇な香りが一層ひき立ちます。しっとりとした仕上がりと香り高い風味をお楽しみください。

価格: Sサイズ（縦180mm×横120mm×高さ70mm) 4,000円（税込）

L サイズ(縦 235mm×横 110mm×高さ 75mm）6,000円（税込）

ジンジャーブレッドマンクッキー

価格: 2,000円（税込）

＜予約および受け取りについて＞

予約期間 ：2025年11月12日(水)～12月10日(水)

受取期間 ：2025年12月23日(火)～12月25日(木) 11:00～19:00

受取場所 ：JW マリオット・ホテル東京 30階 「ル・クレス」

予約：ル・クレス Tablecheck(https://www.tablecheck.com/shops/jw-marriott-hotel-tokyo-lecres/reserve)にて受付

「クリスマスケーキは、JWマリオットが大切にする“マインドフルな喜び” の瞬間を体現するものです。心温まるエレガンスが息づくJW マリオット・ホテル東京のフェスティブシーズンに、これまでに培った繊細な技と独創性を凝縮した特別なコレクションをお届けできることを光栄に思います。」

JWマリオット・ホテル東京 エグゼクティブ・ペストリーシェフ： 野島茂

暖炉を囲む温かな空間で楽しむ、クリスマス限定アフタヌーンティー

ツリーハウス

「JWラウンジ」（30階）は、暖炉の火が温もりを醸す我が家のような雰囲気で寛げるホテルの中心的な空間です。空中に浮かぶように設計された「ツリーハウス」と呼ばれる吹き抜けの空間やゆったりとしたソファ席で、季節のアフタヌーンティーをお楽しみいただけます。12月1日（月）より、聖なる季節の到来を祝し、期間限定の「JW Marriott クリスマス アフタヌーンティー」をご提供します。JWマリオットが大切にする“マインドフルな喜び”の瞬間を体現する心身を満たす贅沢な午後を、ホテルのカリナリーチームが腕によりをかけて創り上げる珠玉のセイボリーとスイーツとともにお楽しみください。

JW Marriott クリスマス アフタヌーンティー

価格：10,000円（税金・サービス料込）

期間：2025年12月1日(月)～2025年12月25日(木)

時間：12:00～17:00

予約：JWラウンジ オフィシャルサイト

アフタヌーンティーのスイーツには、野島茂の繊細な技が光る、クリスマスにふさわしいラインナップをご用意。定番のストロベリーショートケーキに加え、濃厚なクリスマスチョコレートムースや、見た目も華やかなピスタチオストロベリータルトが、クリスマスの至福なひとときを彩ります。また、季節の焼き菓子としてシュトーレンも登場します。セイボリーには、クリスマスらしい豪華な食材を厳選。金柑に詰めたフォアグラムースにはパンデピスのクランブルを添え、国産牛ローストビーフと赤キャベツのサンドイッチには西洋山葵を効かせたマヨネーズを使用しています。さらに、ブッシュドノエル仕立ての天使の海老とパプリカトルティーヤロールや、鴨とビーツのコンソメなど、彩り豊かなメニューが祝祭ムードを盛り上げます。焼き立てをご用意するスコーンは、定番のプレーンに加え、香り高い柚子スコーンをご用意。クロテッドクリーム、ストロベリーコンフィチュール、そして濃厚なトフィークリームとともに温かいスコーンをお楽しみいただけます。

JW Marriott クリスマス アフタヌーンティー

フェスティブシーズン限定ディナーメニュー

世界各地で25年以上の経験を持つカリナリー・ディレクターのコンラド・トロンプが率いるJWマリオット・ホテル東京のレストランでは、期間限定で各レストランから特別なディナーコースをご用意いたします。ミシュランスターシェフが監修するモダン地中海料理から、季節の味覚を味わう日本料理まで、「革新性」と「オーセンティシティック」をコンセプトに、東京のダイナミズムを融合させた、新しい食の旅を祝祭にふさわしい特別なディナーコースでご堪能いただけます。

日本料理「華香 (Kakō)」

華香 (Kakō)

日本の伝統と四季の移ろいを表現する29階のメインダイニング「華香（Kakō）」 は、76席と個室（最大8名）を有し、東京のベイエリアを一望する落ち着いた空間にて、旬の豪華食材をふんだんに使用したフェスティブ限定の会席コースをご提供。全国47都道府県から厳選された、日本酒、焼酎、ワイン、クラフトビールとともにお楽しみいただけます。クリスマスの期間はもちろん、年末年始のご家族や親しい方とのお集まりに最適です。

華香フェスティブ限定ディナー

料金: 20,000円（税金・サービス料込）

▪ お椀：金目鯛真丈（うぐいす菜 柚子）

▪ 焼き物：喜知次炭火焼き

（染め卸 金柑 はじかみ フィンガーライム）

▪ 揚げ物：毛ガニ割粉揚げ（百合根 香草）

▪ 強肴：和牛ヒレ肉ロースト

（山椒だれ 芽キャベツ 馬鈴薯）

▪ 水菓子：紅マドンナ、苺 など上質な冬の味覚を贅沢に使った全8品をご提供いたします。

※メニュー内容は仕入れ状況により変更になる場合があります

期間：2025年12月16日(火)から30日(火)まで

時間：ランチ 12:00-15:00

ディナー 17:30 - 21:30

予約：華香 オフィシャルサイト(https://www.kako.jwmarriotthoteltokyo.com/)

華香フェスティブ限定ディナー

モダン地中海料理「セフィーノ (Sefino)」

セフィーノ (Sefino)

地中海の感性と日本の美意識が融合したスペシャリティレストラン「セフィーノ (Sefino)」（29階） より、フェスティブシーズンを祝う期間限定ディナーコースをご提供いたします。メニューを監修するのは、香港のミシュラン一つ星レストラン「Andō」を手がけるアグスティン・バルビ氏。家庭的で温かく、誠実な味わいを大切にしながら温度・食感、味わいの細部にまでこだわりぬいた地中海料理を、東京の煌めく夜景とともに特別なひとときをお過ごしください。

Sefino フェスティブ セレブレーション

料金: 36,000円（税金・サービス料込）

▪ウェルカムドリンク＆スナック

▪ ブラウンバターカリフラワー、クリスタルキャビア

▪ グリルカラビネロ、プッタネスカ

▪ 魚料理：ロブスター、シャントレル、

シャンパーニュソース

▪ メインディッシュ：鹿肉、スモークビーツ、

マスタードシード

▪ カルドッソライス、ムール貝、サフラン

▪ スイーツ：パーシモン、チョコレート、紅茶、

カカオニブ、ミニャルディーズ

※メニュー内容は仕入れ状況により変更になる場合があります

期間：2025年12月16日(火)から30日(火)まで

時間：ディナー 18:00 - 21:30 (日曜・月曜定休)

予約：Sefino オフィシャルサイト(https://www.sefinotokyo.com/)

Sefino フェスティブ セレブレーション

フェスティブシーズンの訪れを記念し、JW マリオット・ホテル東京では、11月7日より、クリスマスツリーをはじめとする祝祭の装飾を施し、ゲストの皆様をお迎えしています。「禅」の美意識に着想を得た静謐なインテリアに、煌びやかな季節の装飾が加わることで、JW マリオットならではの心温まるエレガンスに満ちた体験に一層華やぎが増します。高層階からの窓から広がる都会的な景観が彩る洗練された空間で、心身ともに満たされるマインドフルなひとときをご堪能ください。

JWマリオット・ホテル東京について

2025年10月、TAKANAWA GATEWAY CITY内の高層階に誕生した、都会に佇むサンクチュアリ。高輪ゲートウェイ駅直結。羽田空港からは車で約20分、東京のターミナル品川駅へも徒歩圏内と、アクセス良好です。心温まるサービスとゲスト一人ひとりが“今この瞬間”を豊かに味わうマインドフルな体験を提供する当ホテルは、禅の美意識と高輪の豊かな歴史や自然美に着想を得たアートとデザインが随所に施されています。東京の美しい眺望を望む客室は、スイートルーム30室を含む全200室。アースカラーを基調にした落ち着いたエレガントな空間です。館内には、メインダイニングの日本料理「華香/Kakō」、ミシュランスターシェフが監修する割烹料理「咲/Saki」とモダン地中海料理「セフィーノ / Sefino」、JWラウンジ、JWバー、クロワッサンバー「ル・クレス/Le Cres」の6つのレストランバーを擁し 、屋内プールやフィットネスセンター、「SPA by JW」など充実したウェルネス施設を備えます 。アクセス付きの客室に宿泊するゲスト専用の特別空間エグゼクティブラウンジでは、 ワンランク上のステイが叶います。JWマリオットならではのさりげない気配りと上質で心地よいサービスを通して、心に残る特別なひとときをお届けします。

JWマリオット・ホテル東京

住所：〒108-0074 東京都港区高輪2丁目21-2

公式サイト：www.jwmarriotthoteltokyo.com

代表電話：03-3434-7070

代表メール：info.tokyo@jwmarriott.com

レストランお問合せ ：restauraunts.tokyo@jwmarriott.com

公式Instagram：@jwmarriotttokyo

#jwmarriott #jwmarriotttokyo

JW マリオット・ホテル＆リゾートについて

JW マリオットは、マリオット・インターナショナルが展開する最上位のラグジュアリーブランドの一つです。JW マリオットは、受賞歴のあるホテルの数々や素晴らしいリゾートロケーションを世界中に誇ります。

このブランドは、創業者ジョン・ウィラード・マリオット（John Willard Marriott）の理念、すなわち「自分自身を大切にすることで、よりよく他者に尽くすことができる」という考え にインスパイアされています。“心温まるエレガンス”をコンセプトに掲げ、マインドフルネスの考えを軸としています。JW マリオットは、ゲストが心に自身を見つけ、身体に栄養を与え、そして精神的に活力をみなぎらせることで、心と身体が一体となって感じられることに集中できるようデザインされた安息の地となっています。その使命は、ゲストが「今、この瞬間」を豊かに味わう体験、つまりあらゆる瞬間を最大限に体験することを促すプログラムとオファーを提供することです。現在、JW マリオットは、世界各地 40 を超える国と地域に 125 軒以上（または130軒以上）のホテルを展開しており、心身を満たされた状態でいられ、有意義なつながりを育み、心を養う手助けをする体験を求める、洗練されたマインドフルな旅行者に応えています。

最新情報は、ウェブサイト（https://jw-marriott.marriott.com/ja-JP/）、 Instagram (@jwmarriotthotels) 、および Facebook (@JWMarriott) をご覧ください。JWマリオットは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオや Marriott Bonvoy Moments での体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、 比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、marriottbonvoy.comをご覧ください。