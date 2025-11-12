ESG情報統合管理クラウド「estoma」を開発・提供する株式会社estoma、 COP30 ジャパン・パビリオン バーチャル展示へ出展決定

株式会社estoma

株式会社estoma（本社：東京都千代田区、代表取締役：伊藤総一郎、以下estoma）は、2025年11月10日（月）からブラジル連邦共和国・ベレンで開催される、国連気候変動枠組条約第30回締約国会議（COP30）において、環境省が設置する「ジャパン・パビリオン バーチャル展示」へ出展が決定したことをお知らせいたします。

COP30は、パリ協定以降の国際的なカーボンニュートラル実現に向けた重要な節目の会議です。estomaは、日本の環境政策を紹介する「ジャパン・パビリオン」のバーチャル展示を通じて、「ESG情報統合管理クラウドestoma」および「非加熱畜糞エネルギー化ソリューション」を世界へ発信します。

estomaは、「2100年まで豊かな地球環境と人類を守る」というパーパス（存在意義）のもと、企業当初より世界規模でのサービス展開を視野に入れてまいりました。本出展は、国際的な評価機関への対応を可能とした「ESG情報統合管理クラウドestoma」の、規制の強いヨーロッパ市場をはじめとする海外展開を見越したものとなります。また、グローバルサウスでの需要が見込まれる「非加熱畜糞エネルギー化ソリューション」についても、CO2削減、バイオエネルギー創出、カーボンクレジット組成までを目指し、具体的な取り組みを世界に向けて紹介します。

estomaは、本出展を通じて、サステナビリティ推進の取り組みを世界に共有し、国際社会のカーボンニュートラル実現に貢献してまいります。

＜出展概要＞

・ 開催名称：COP30 ジャパン・パビリオン（Japan Pavilion）バーチャル展示

・ 開催地展示期間：2025 年11月10日（月）～21日（金）

・開催地展示会場：Parque da Cidade (City Park)

・バーチャル展示ページ：https://jprsi.go.jp/ja/member/494

・ジャパン・パビリオン公式サイト：https://www.copjapan.go.jp/cop30/

＜出展サービス概要＞

1. ESG情報統合管理クラウド estoma

大企業向けに、ESGの学習、開示枠組み対応、外部評価機関対応、サプライヤー管理、データ収集・分析・CO2算定などの業務を、AIを活用した統合型のシステムで一元管理し、圧倒的な業務効率化とサステナビリティ推進を多角的に支援します。

2. 非加熱畜糞エネルギー化ソリューション

家畜糞や有機汚泥を短時間かつ非加熱で水分を低減し、燃料としてリユースすることで、大幅なCo2低減を目指すソリューションです。グローバルサウスエリアでの環境課題解決への貢献を目指します。

＜株式会社estoma 代表取締役 伊藤総一郎コメント＞

私たちは“2100年まで豊かな地球環境と人類を残す”というパーパスを掲げて日々活動をしています。 気候危機という人類共通の課題に対し、estomaはテクノロジーとAIにより企業のESG活動を支える存在です。 ESG情報の集約・分析・行動化を通じ、企業の100年先まで残るサステナビリティ支援を実現します。 COP30を通じて、同じ思いを持った同志たちと交流を深めていきたいと思っています。

■ 株式会社estomaについて

株式会社estomaは、「2100年まで豊かな地球環境と人類を守る」という思いから立ち上がったソーシャルベンチャー企業です。世界初のESG情報統合管理クラウド「estoma」を提供し、企業のサステナビリティ推進を多角的に支援しています。

