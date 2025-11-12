「Japan CxO Award 2025」 経営管理部門の ファイナリストにアトラエCFO鈴木が選出されました

株式会社アトラエ

People Tech (テクノロジーによって人の可能性を拡げる) 事業を展開する株式会社アトラエ (本社：東京都港区、代表：新居佳英、東京証券取引所プライム市場：6194) は、 当社 取締役CFO 鈴木秀和 が、「Japan CxO Award 2025」において、経営管理部門 のファイナリストとして選出されたことをお知らせします。

■Japan CxO Awardについて

「Japan CxO Award」は、次世代リーダーのロールモデルとなるCxOを選出する、日本最高峰のアワードです。第一回目となる本企画は、現在、厳正な選出プロセスの最終段階にあり、まもなく表彰式を迎えます。

公式サイト：https://japancxoaward.org/

■Japan CxO Award表彰式

弊社 取締役CFO 鈴木の個人ページ

最優秀賞者の発表は下記のJapan CxO Award表彰式で行われます。

表彰部門は、売り上げ規模や従業員数を基に部門内でクラス分けされています。

選考基準は、以下の7軸を基準

1. 事業成長インパクト

2. イノベーションと挑戦性

3. 社会的・業界的影響力

4. リーダーシップとチーム形成力

5. ステークホルダー調整力

6. 長期視点と持続可能性

7. CxOとしての人間的魅力

Japan CxO Award表彰式には、弊社メンバーも参加予定です。

