ジェラート ピケ最大級のポップアップイベントを今年も開催！ホリデー気分高まる会場限定のチャームやカプセルトイが登場！来場者特典のノベルティや無料ラッピングサービスも！＜11/22～12/7＞
株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するルームウェアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」は11月22日(土)～12月7日(日)の期間中、表参道ヒルズ 本館地下3階 スペース オーにて、ホリデーギフトに特化したジェラート ピケ最大級のポップアップイベント「GELATO PIQUE CHRISTMAS GIFT MARKET 2025」を今年も開催いたします。
また、GELATO PIQUE CHRISTMAS GIFT MARKET 2025へお越しいただけない方にも、ジェラート ピケのホリデーシーズンの世界観を楽しんでいただける特設サイトを11月22日（土）
午前11:00より公開いたします。大切な人に想いを届けるオリジナルアートが動くスペシャルなデジタルメッセージカードなどをご用意しております。
GELATO PIQUE CHRISTMAS GIFT MARKET 2025
ピケベアはマフラーをなびかせながらスキーを滑り、
ときめきを詰め込んだギフトを
大切な人たちへお届けするのに大忙し。
雪にふんわり包まれた森の中を抜けると現れる今年のピケベアの世界は、
ギフトボックスもキャンディケインも大きくなって
まるで自分が小さくなったようなギフトワンダーランド。
手に取るたび、自然と笑みがこぼれるギフトを探しに
クリスマスギフトマーケットにみなさんも訪れてみませんか。
ぬくもりとやさしさにぎゅっと包まれた、
心きらめくコレクションを並べながら、ピケベアがお迎えします。
■GELATO PIQUE CHRISTMAS GIFT MARKET 2025
＜表参道ヒルズ本館B3F スペース オー＞
今年の冬はジェラート ピケらしいふわふわの特別なチャームコレクションや限定アイテムが入ったカプセルトイ、フォトスポットなどわくわく楽しいホリデームードをたっぷりとお届けします。
■チャームコレクション
ニット帽やマフラーを纏った冬らしいピケベアチャームとの組み合わせを楽しめる、ふわふわ感が愛らしいミニサイズのソックスやアイス、ころんとしたハートにロゴデザインなど様々なチャームのラインアップをご用意しました。大切な人へのホリデーギフトはもちろん、コーディネートに取り入れて日常を彩るのもおすすめです。
＜ベアチャーム \2,860＞
会場入り口の券売機にて【ベアチャーム \2,860】のチャーム券をご購入ください。
ベアチャーム \2,860
＜チャーム各種 （ソックス、アイス、ハート、ロゴ、リボン、ショッパー）\1,430：単品販売＞
会場入り口の券売機にて【ソックス\1,430】【アイス\1,430】【ハート\1,430】【ロゴ\1,430】
【リボン\1,430】【ショッパー\1,430】のチャーム券をご購入ください。
ソックス：レッド/ブルー/ピンク
アイス：ブルー/ピンク
ハート：レッド/ブルー/オフホワイト
ロゴ：レッド/ブルー/ピンク/オフホワイト
リボン：レッド/ピンク
ショッパー：ブルー
【チャームコレクションご購入についてのご案内】
※おひとり様【ベアチャーム \2,860】のチャーム券は1枚の購入制限となります。
※おひとり様【ソックス\1,430】【アイス\1,430】【ハート\1,430】【ロゴ\1,430】【リボン\1,430】【ショッパー\1,430】のチャーム券は２枚の購入制限となります。
※クレジットカード（JCB/Diners Club/Discover/Visa/Mastercard/Amex/UnionPay）、QUICPay、電子マネー（iD/交通系IC）のみの対応となります。
※チャームコレクションをご希望のお客様は、会場入口に設置の券売機にて「チャーム券」をご購入の上、ご入場ください。
※販売数には各日上限がございますので、売り切れ次第、当日の販売は終了となります。完売情報は公式Instagramのストーリーズにて随時、ご案内いたします。
※MAポイント・ヒルズポイントの付与対象外となります。
■カプセルトイ
昨年大好評だった、会場限定アイテムが手に入るカプセルトイが今年も登場！
今年はピケベアと真っ赤なホリデーロゴが彩るスマホグリップやヘアクリップなどHOLIDAY気分を
もっと盛り上げてくれる限定アイテム4種類をご用意しています。
＜1回\990：おひとり様2回までの制限あり＞
会場入り口の券売機にて【カプセルトイ \990】のカプセルトイ券をご購入ください。
アイテム一覧
スマホグリップ
ミラー付きチャーム
エコバッグ
ヘアクリップ
【カプセルトイ体験についてのご案内】
※クレジットカード（JCB/Diners Club/Discover/Visa/Mastercard/Amex/UnionPay）、QUICPay、電子マネー（iD/交通系IC）のみの対応となります。
※カプセルトイ体験をご希望の方は、会場入口に設置された販売機にて「カプセルトイ券」をご購入の上、ご入場ください。
※カプセルトイ券はおひとり様2枚までのご購入とさせていただきます。
※各日の販売数には限りがあり、完売次第、その日の販売は終了となります。完売情報は公式Instagramストーリーズにて随時、ご案内いたします。
※本体験はMAポイントおよびヒルズポイントの付与対象外となります。
■「GELATO PIQUE CHRISTMAS GIFT MARKET 2025」限定アイテム
オリジナルキャンディ \1,944
■GELATO PIQUE CHRISTMAS GIFT MARKET 2025・CHRISTMAS LIMITED SHOP(銀座三越店、JR名古屋タカシマヤ店、福岡パルコ店、トキハわさだタウン店、遠鉄百貨店新館店、京阪百貨店守口店)限定アイテム＞
ラッピング済み巾着入りルームウェア各種
シェニール織巾着 \6,490、スキーベアトートバッグ \3,740、スキーベア柄ソックス \4,290
価格は全て税込みです
■「GELATO PIQUE CHRISTMAS GIFT MARKET 2025」限定ノベルティ
※GELATO PIQUE CHRISTMAS GIFT MARKET 2025来場者プレゼント：オリジナルステッカー
※GELATO PIQUE CHRISTMAS GIFT MARKET 2025限定カラー
「GELATO PIQUE CHRISTMAS GIFT MARKET 2025」へご来場いただいた皆様に、オリジナルステッカーをプレゼントいたします。デザインは表参道ヒルズのメインエントランスにてビッグサイズのスノードームとして皆様をお出迎えする、スキーを滑るピケベアが主役です。
「GELATO PIQUE CHRISTMAS GIFT MARKET 2025」にて、19,800円(税込)以上お買い上げのお客様には、会場限定カラーのオリジナルスノードームをプレゼントいたします。
※無くなり次第終了となります。
■ホリデー限定ラッピング
GELATO PIQUE CHRISTMAS GIFT MARKET 2025の会場限定で、無料ラッピングをさせていただきます。
GELATO PIQUE CHRISTMAS GIFT MARKET 2025の会場限定で、無料ラッピングをさせていただきます。
今年のホリデー限定ショッピングバッグは、ジェラート ピケらしい2色のボーダーに赤のロゴがHOLIDAY気分高まるデザイン。スキーを滑るピケベアをショッピングバッグのサイドにデザインしているところもポイントです。ギフトボックスは、サイズごとにカラーが異なる3色展開です。ギフトを受け取った相手に想いも伝わる特別なラッピングです。
※会場内では一部、巾着でラッピング済みの商品を販売しております。こちらの商品はラッピング済みですので、ホリデー限定ボックスへのラッピング変更は承れませんのでご了承ください。
＜ホリデー限定ショッピングバッグについて＞
ご購入いただいたお客様にお渡しするS・M・Lサイズのショッパーをホリデー限定デザインにてご用意いたします。
※ホリデー限定ラッピングは全て数量限定です。なくなり次第、通常デザインのラッピングにてご案内させていただきます。
■特設サイトについて
今年の冬は大切な人に贈りたいアートが動くデジタルメッセージカードやデジタルカプセルトイの体験で、どのデザインのスマートフォン壁紙が出るかわくわく楽しめるコンテンツをお届けします。
＜デジタルメッセージカード＞
赤いマフラーなびかせながらスノードームの中でスキーをするピケベアや、ホリデームードを盛り上げるキャンディケイン、ギフトボックスが主役の3種類の動くデジタルメッセージカードが登場！大切な人にメッセージを贈りたくなる、心ときめくアートがポイントです。
■ティザーページ公開日：2025年11月12日（水）12:00 正午
■特設ページ公開日： 2025年11月22日（土）11:00
URL： https://gelatopique-christmas2025.com
■ポップアップイベント詳細
・イベント名：GELATO PIQUE CHRISTMAS GIFT MARKET 2025
・開催期間：2025年11月22日(土)～2025年12月7日(日)
※開催時間は表参道ヒルズ営業時間に準ずる（入場はショップ閉店の60分前まで）
※最終日の12月7日（日）の最終入場は16時、終了は17時となっております。
・場所：表参道ヒルズ本館B3F スペース オー
・住所：東京都渋谷区神宮前４丁目12番10号
・料金：無料（混雑時は入場制限をし、整理券を配布する可能性がございます。）
・ノベルティ：来場者特典としてオリジナルステッカーを全員にプレゼント。また、\19,800(税込)以上お買い上げの方にはクリスマスギフトマーケット限定カラーのオリジナルスノードームをプレゼント。(なくなり次第終了)
※誠に恐縮ではありますが、完売情報などは公式Instagramストーリーズにてお知らせいたします。
■メインエントランス展示概要
・イベント名：GELATO PIQUE CHRISTMAS GIFT MARKET 2025 SNOW DOME
・開催期間： 2025年11月18日(火)～2025年11月30日(日)
・場所：表参道ヒルズ メインエントランス
・住所：東京都渋谷区神宮前４丁目12番10号本館
■CHRISTMAS LIMITED SHOP概要
・銀座三越店：12月10日(水)～12月25日(木)開催（ https://www.mistore.jp/store/ginza.html )
・JR名古屋タカシマヤ店：12月10日(水)～12月25日(木)開催（ https://www.jr-takashimaya.co.jp/ )
・福岡パルコ店： 12月16日(火)～12月25日(木)開催（ https://fukuoka.parco.jp/ )
・トキハわさだタウン店：11月21(金)～12月25日(木)開催（ https://www.tokiwa-dept.co.jp/wasadatown/ )※シェニール織巾着 、スキーベアトートバッグ 、スキーベア柄ソックス 、ラッピング済み巾着入りルームウェア各種の販売は12月10日(水)からとなります。
・遠鉄百貨店新館店：12月10(水)～12月25日(木)開催（ https://www.endepa.com/ )
・京阪百貨店守口店：12月11(木)～12月25日(木)開催（ https://www.keihan-dept.co.jp/moriguchi/ )
※取り扱いアイテムなどの詳細は、各店舗にお問い合わせください。
※商品在庫がなくなり次第、終了とさせていただきます。
・gelato pique(ジェラート ピケ)について
株式会社マッシュスタイルラボから2008年秋にデビュー。
コンセプトは”大人のデザート”。オリジナリティを大切にしたカラーリングやデザインでありながら、テキスタイルの肌触りと機能性にもこだわったルームウェアをお届けします。
2018年秋にはニューヨークに路面店をオープン。国内外問わず、多くの方に愛されるグローバルブランドです。
≪公式SNS≫
Instagram：https://www.instagram.com/gelatopique_official/
X：https://twitter.com/_gelatopique
Facebook：https://www.facebook.com/gelatopique/