【ねこまたの実とひと】150匹の猫のお世話をするNPO法人SCATの代表・山粼祥恵さんと、ねこの幸せについて考える

さくらフォレスト株式会社





福岡県糟屋郡新宮町の沖合に浮かぶ小さな島「相島」。

人口およそ200人、高齢化率は6割を超えるといわれています。





かつて漁業が盛んだったこの島では、鼠の被害を防ぐために猫が飼われていました。

そのうち島のあちこちに猫たちが暮らすようになり、のどかな“猫の島”として知られるようになります。

その光景が評判を呼び、やがて米国の大手ニュースメディアCNNが「世界6大猫スポット」として紹介。相島は一躍、“猫の楽園”として知られるようになりました。





けれど、その人気の陰には見過ごせない課題もあります。

およそ150匹の猫たちの世話をできる人の数が、年々減っているのです。





そんな厳しい現実の中でも、一筋の光が――。

この小さな離島で、猫たちを見守るNPO法人SCAT代表の山粼祥恵さんです。















私たちさくらの森は「猫と飼い主さんが一秒でも永く、幸せな時間をともに過ごす日々をつくりたい」という想いのもと、猫の健康を支えるサプリメント“ねこまたの実”を届けています。

日々、猫との豊かな暮らしに寄り添う企業として、“ねこの幸せ”を様々な角度から見つめてみたい――そう思い、この取材を企画しました。





今回は、島の猫たちを長く見守ってきた山粼祥恵さんに「ねこの幸せとは何なのか」をテーマにお話を伺います。





猫の命と向き合い、人と猫の共生を探り続けてきた彼女が考える、ねこの幸せのかたちとは――。





猫のしあわせを様々な角度から考える

福岡・新宮漁港から船でおよそ20分。

相島に近づくと、堤防の上に小さな影が並んでいるのが見えてきました。















船を見送りながら、日向でとろける猫たちです。

ここは「猫の楽園」。















港につくと、あちこちにかわいい猫たちの姿が。

逃げることなく、のんびりとあくびをする子や足元でゴロンと横たわる人懐こい子もいます。

























猫たちへの挨拶をすませ、待ち合わせの「猫食堂（給餌場）」へ。

着くと、穏やかな笑顔の女性が迎えてくれました。

「今日はありがとうございます。NPO法人SCATの代表をしています、山粼です。」















山粼さんは2018年に動物たちを守るNPO法人SCATを立ち上げ、その翌年から相島の猫のお世話をする活動をはじめました。

彼女はなぜ、この福岡の離島へとやってきたのでしょうか。その理由に迫ります。

SCAT立ち上げの背景

山粼さんの心に強い衝撃を与えた一つの事件から、この活動は始まりました。

「とある猫の虐待事件を知ったことがきっかけです。そのニュースを見たとき、『この世の中にそんなひどいことをする人がいるのか』と強い憤りを覚えました。その後も猫の虐待の話はつきません。何か自分でもできることがあるんじゃないか、守れる命があるのではないか、そう考えて始めたのが、この活動でした。」















はじめは個人で活動をしていた山粼さんですが、徐々に協力しあう団体が増え、より多くの命を守るためには組織化が必要だと気づきます。





「これから活動を広げていくならNPO法人化した方がスムーズにやりとりができるというのが分かったので、NPO法人を立ち上げることを決意しました。それから1年後くらいですかね。福岡の猫保護団体の方から『相島の猫の栄養状態が良くなさそうという噂がある。応援にきてほしい』と言われ、相島へ行きました。」





過酷な状況で生きる、島の猫たち

相島の猫たちの健康状態を確認するため、山粼さんは初めて島に降り立ちました。

そのとき、彼女を待っていたのは、過酷な現実でした。





「着いたら、もう、すべてが想像以上で大変でした。猫たちはみんな骨ばっていて、ケガをしている子もいて。中にはトビに襲われる子猫の姿もありました。また、はじめは 島の方ともコミュニケーションがうまくいかず……。そりゃそうですよね、急に知らないヤツがやってきて猫に何かをしている。だれでも警戒します。 だけど、その後、腹を割って何度も話すうちに、少しずつ、お互いが何を思っているのか、通じあうようになっていきました。」















心が折れそうになっても何度も通い、地元の方の言葉に耳を傾ける。

そうして、 根気強く猫の保護を行い、2年後には島の猫たちの一斉TNR※という活動に携わります。





※TNRとは、Trap-Neuter-Returnの略で、猫を捕獲（Trap）し、不妊・去勢手術を行い（Neuter）、元いた場所に戻す（Return）という活動。猫が増えすぎて殺処分とならないようにするための効果的な方法で、地域猫問題の解決を目指すものです。





島全体を巻き込んだTNR

島と猫の未来を考えた、TNR（Trap／Neuter／Return）。















「生まれ続ければ、人間の手に負えなくなる」という現実に対処するため、複数の団体と一丸になって取り組みました。





「当時の頭数は今以上に多く、自分たちだけでTNRをしようと思っても手が追いつかなかったんです。そこで公益財団法人どうぶつ基金の支援制度に申し込み、近隣の団体や個人ボランティアに輪を広げる体制に切り替えました。結果的に、これまでのべ300頭もの手術を進めることができています。」















島にいるほとんどの猫の耳先は、V字に欠けています。それは、TNRを終えた証拠であり、人と猫が無理なく共存していくためのしるしでもあります。





猫の健康を守る

島の猫たちの健康状態は格段に改善し、毛ヅヤもよく、目の輝きも変わりました。





それは山粼さんや、相島猫の会※の方、島の方たちが毎日、島内10か所に設けられた「猫食堂」で、きれいな水とフードを補充しているからです。フードは全国からの寄付に支えられていますが、足りない分は自費で補うこともあるといいます。





※相島猫の会とは…山粼さんたちとともに、飼い主のいない相島の猫のお世話をしている団体です。















「最初の頃は、痩せた子や毛ヅヤが悪い子が多かったんです。でも今は、毛並みがふわっとしてるでしょう？栄養が行き届いている証拠です。 栄養状態が良くなると、表情も変わってくるんですよ。」と、嬉しそうに微笑む山粼さん。















「 環境は改善しましたが、定期的な見回りは欠かせません。活動のために提供していただいた見回り用の車、ナンバーが5525の『ごーごーにゃんこ号』に乗って島内を巡り、各地にいる猫たちの食欲、歩き方、呼吸、毛ヅヤを見ます。そして、少しでも気になる子がいれば、写真や動画を動物病院の先生にLINEで送り、遠隔で指示をもらうんです。」





必要があれば山粼さんたちが猫を島外の病院へ連れていくこともあります。





「以前、交通事故で後ろ足を1本失ってしまった子がいて。でも今は元気に3本足で走り回っています。瀕死の状態で病院に運んだ子が、元気になって島に帰ってきたとき、『あぁ、ひとつの命を助けることができたんだなぁ』と本当に嬉しく思います。」





命の数だけ、物語があり、喜びがあります。

























地域とのつながり――とりあう手と手

猫たちの暮らしを支えているのは、山粼さんやSCATスタッフの方だけではありません。

この島には、静かに手を差し伸べる人たちがたくさんいます。















「島のいくつかの飲食店はレジ横に募金箱を置いてくれています。フェリーの船員さんは、重いフードの荷物などを運んでくれる。あと、猫食堂を単に作るだけじゃなくて、風よけを設置したり、雑草が生えないように防草シートを敷いたりと、いろんな工夫を凝らして手伝ってくれる方もいます。こういう方たちのおかげもあって、相島の猫たちの安全が守られているんです。」





小さな島で続く、静かな日課。

その積み重ねが、猫たちの穏やかな日々を支えています。

“見る・気づく・すぐ動く”人たちがいる――それこそが、この島でゆるやかな時間が流れる理由なのです。





現在の課題、観光と暮らしの両立











相島は“猫の島”として知られ、多くの人がその愛らしい姿を見に訪れるようになりました。けれど、その人気の裏で、人の優しさが思わぬ形で猫を困らせてしまうこともあるといいます。





「観光で訪れる方が多く、猫と仲良く過ごしているのは微笑ましいのですが、おやつの与えすぎは気になります。特にウェット系のおやつは高カロリーで栄養が偏りやすい。少量あげているつもりでも、不特定多数の方が次々に与えると、糖尿病のリスクにつながります。なので、もし食べ物をあげるなら、総合栄養食のドライフードを少量、専用のお皿にとお願いしています。あと道端での手渡しは、猫が道路の真ん中で待って、事故につながる恐れもあるので、控えてもらえると、猫たちも安心できますかね。」





「猫が好き」だからこその行動が、ときに命を危険にさらしてしまう。

山粼さんはそんな“善意のすれ違い”を減らすために、「伝えること」も活動の一部として続けています。





そして、もう一つの課題とも向き合っているようです。















「あとは、今よりもさらに島の方々と連携をとっていくことですかね。猫で島が活性化しているのは嬉しいし、できれば自分たちで面倒を見れたらいいと思っている島民の方もいますが、島全体で高齢化が進んでいるこの現状。

どうしても150匹の餌やりや水換え、病気・ケガのケアをするのは難しいというのがあります。でも、猫がいなくなるのは寂しい……という複雑な感情があるようです。

その気持ちを理解しつつ、どうすれば猫と人が共存できるかを一緒に考えていく必要があります。」





猫の幸せを守ることは、島の人たちの暮らしを守ること。

山粼さんの言葉から、その信念が静かに伝わってきました。





「猫のしあわせ」に、ひとつの正解はない

夕暮れの港。

オレンジ色の光が、猫の毛並みにやわらかく反射しています。















最後に、今回のテーマ『ねこにとっての幸せとは何か』を山粼さんに伺いました。





「難しい話ですね……。例えば、不妊去勢手術も、不幸な命を減らすための選択でしたが、同時にそれは、人間の手で“子を残す力”を奪うことでもあります。」





穏やかな口調の奥に、長年この活動と向き合ってきた葛藤がのぞきます。















「そこに絶対的な正解はないんです。ねこの幸せはひとつではなく、環境や関わる人によって変わると私は思っています。だからこそ、『こうあるべき』を押し付けず、その場に合った“落としどころ”を探していくことが大切なんじゃないですかね。」





主張を押し通すのではなく、それぞれの納得いく形を模索し、答えを見つけていく。“ねこの幸せ”を考えることは、“人へのやさしさ”も同時に考えることでもあるようです。





「『自分より弱い存在に対する寛容な気持ち』を持つことが大事だと思います。これは私の活動の根底にある考えで、『動物に優しいまちは、人にも優しいまち』というSCATの理念にもつながっています。

猫が苦手な人の気持ちも理解しながら、 どうすれば共存できるのかを考える――その優しさが巡り巡って、猫の幸せをつくるんだと思います。」





海の向こうに夕日が沈みかけ、港の人々は家路へ。猫たちはそれぞれのお気に入りの場所へ帰っていきます。





最後に











小さな島で、静かに続く“いのちの見守り”。

山粼祥恵さんとSCATの活動は、「守る」だけでなく、「ともに生きる」という選択の積み重ねです。





ねこの幸せを考えることは、人へのやさしさを見つめ直すことでもある。

山粼さんは、そのことを私たちに教えてくれました。

最後に、これから叶えたいことを尋ねると、山粼さんは少し考えてから語ってくれました。





「最終的な目標は、島の方が主体でこの活動を続けていけること。世代交代が進む中で、若い人たちが少しずつ関わり始めていますよ。もし資金が調達できれば、体調の悪い子をケアできる小さなシェルターを作りたいですね。でも、ここは焦らずに今できることを一つずつ、一つずつ、やっていこうと思います。」





その言葉には、現状のもどかしさや未来への焦りではなく、静かな希望がありました。



