世界最大級のトレーディングカード・オールインワンアプリ「集換社」が「カドラバ」に名称変更

トリシューラ株式会社

トリシューラ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：チン キョウチョウ）は、2025年11月10日に、安全なカード取引、デッキ構築とコミュニティを含むトレーディングカードのオールインワンアプリ「集換社」の名称を「カドラバ」に変更いたしました。

「カドラバ」は“card lover＝カードを愛する人々”に由来し、トレーディングカードをこよなく愛するプレイヤーのための“広場”のような存在を目指してまいります。

■ 名称変更の背景

中国TCG市場で圧倒的なシェアを誇るアプリ「集換社」は、登録ユーザー約300万人、1日あたり平均取引枚数15万枚、累計取引枚数1億枚を突破するなど、同国のトレカ文化を牽引し、市場において圧倒的なリーダーシップを確立しています。

旧名称「集換社」から新名称「カドラバ（kadoraba）」への変更には、ユーザーとの距離をさらに縮め、トレカへの“愛”を中心に据えたブランドへ進化する意図が込められています。

「カドラバ」は“card lover＝カードを愛する人々”に由来し、単なる取引アプリではなく、トレカをこよなく愛するプレイヤーが互いにつながり、情報や情熱を共有できる場となることを目指しています。

またアプリ名称の変更にともない、ロゴおよびアイコンも刷新しました。

重なり合うカードのモチーフは、プレイヤーの思いや経験が積み重なって生まれる多様なトレカ文化を象徴しています。その下に描かれた微笑むような曲線は、カードを通じて生まれる絆と笑顔を表し、「Love」というブランド名に込められた親しみやポジティブな感情をかたちにしています。

旧ブランドの伝統を受け継ぐ黄と黒の配色は、情熱と信頼を併せ持ち、遊びと競技の両面を支えるトレカ文化の奥行きを示しています。

この新たなビジュアルは、トレカという文化が持つ“人と人をつなぐ力”を映し出し、「カドラバ」にプレイヤーが自然に集い、未来のトレカ文化をともに築いていく“広場”としての役割を託しています。

■ 「カドラバ」の主な機能

・デッキ広場機能

最新環境のデッキ情報を一覧できる「デッキ広場」。

ポケモンカードなど人気タイトルの上位デッキをテーマ別に閲覧できるほか、各デッキの上位数や入賞率などをデータとして公開。公式・自主大会の実績に基づく信頼性の高い情報から、トレンドや環境の変化を直感的に把握することができます。

また気になるデッキはカード構成やキーカード情報、過去大会での成績などを詳細に確認でき、そのまま現在の最安値で購入することも可能です。初心者は強いデッキを参考にすぐプレイを始められ、上級者はメタゲーム分析に役立てることができます。

・AI分析機能

自社開発したトレカ専用AIで、プレイヤーの戦略理解を強力にサポート。

最新環境や大会情報を読み込んだトレカ専用AIが、初手展開ルート、序盤・中盤・終盤攻略、苦戦時の対策、上位デッキへの対応、相性カードなどを瞬時に分析し、初心者にもわかりやすく最新環境での戦術を教えてくれます。

デッキ選びの参考としてはもちろん、プレイングの理解にも役立つ機能です。

・購入機能

最適化された売買システムで、安心かつ効率的なカード購入体験を提供。

「デッキ広場」で気になったデッキを選択すると、自動的に最安値の購入プランを提示。また、自身でデッキを構築してから購入プランを依頼する“カスタムマッチング”も用意しており、AIが出品者の評価、在庫状況、価格をもとに最適な組み合わせを提案します。もちろん、欲しいカードを個別に購入することもでき、市場価格の相場を参考に納得感の高い取引を行うことができます。

購入前に出品者とチャットで保存状態や発送予定を確認できるため、取引トラブルを未然に防ぎます。

これにより、ユーザーは「安心・最速・最安」の購入をワンアプリで完結させることができます。

■ 「カドラバ」について

「カドラバ」は、安全なカード取引、デッキ構築とコミュニティを含む、世界最大級のトレーディングカード・オールインワンアプリです。最新のゲーム環境を反映したデッキ情報の閲覧から、AIによるデッキ分析、効率的なカード購入までをアプリ内で完結できます。

トレカプレイヤーの「探す・分析・購入」をワンストップで支え、トレカの最前線で戦うすべてのプレイヤーをサポートします。

ポケカ、遊戯王、ワンピース、ロルカナ、ガンダムなど人気タイトルを幅広く網羅し、初心者から上級者まで、トレーディングカードをこよなく愛するすべての人がより快適に楽しめる環境を提供します。

■ 会社概要

会社名：トリシューラ株式会社

代表取締役：チン キョウチョウ

本社所在地：東京都中央区日本橋富沢町10-11 TWG日本橋イーストII8F

公式HP：https://kadoraba.com

公式X：https://x.com/kadoraba

公式Instagram：https://www.instagram.com/kadoraba_app/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@kadoraba

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@kadoraba