「ブラックフライデー限定」高性能ゲーミングモニター最大30％OFF以上！KOORUIがAmazonにて特別セールを開催

東京発 - ディスプレイブランド「KOORUI（クールーイ）」は、2025年11月19日（水）よりAmazon.co.jpにて開催されるブラックフライデーセールに参加し、人気の高性能モニターシリーズを最大30％OFF以上の特別価格で販売いたします。

在宅勤務やオンライン授業、映像鑑賞、ゲーミングなど、多様なシーンに対応する最新モデルをお得に手に入れるチャンスです。今回のセールでは、以下のモデルが特に注目されています。

注目モデル（一部抜粋）

ゲーミングモニター：圧倒的スピードと臨場感

200Hzの高リフレッシュレート、1msの応答速度、Adaptive Sync対応。

FPSから格闘ゲームまで、スムーズな映像表示でプレイヤーの集中力を最大限に引き出します。ベゼルレスデザインでデュアルモニター環境にも最適。

おすすめ型番：G2721P https://amzn.to/4jFrKqa(https://amzn.to/4jFrKqa)

G2411P https://amzn.to/4jhDnn0(https://amzn.to/4jhDnn0)

G2511P https://amzn.to/4454ltr

ビジネスモニター：在宅ワークの新定番

滑らかな動作と高画質映像を同時に実現。

目の疲れを軽減するブルーライト軽減モードとフリッカーフリー設計を搭載し、長時間作業でも快適。

おすすめ型番：E2412F https://amzn.to/4hFZSkf

E2212F https://amzn.to/4fHo3ON(https://amzn.to/4fHo3ON)

E2721H https://amzn.to/41EUvwP

4K/曲面モデル：映像クリエイターにも最適

高解像度かつ広色域で、映画鑑賞や動画編集に最適。

曲面パネルが包み込むような没入感を演出し、エンタメ体験を一層豊かにします。

おすすめ型番：S2741LM https://amzn.to/4jP0dTC(https://amzn.to/4jP0dTC)

27E6QCA https://amzn.to/3PwwfpP(https://amzn.to/3PwwfpP)

G2741L https://amzn.to/44BhGtU

キャンペーン概要

開催期間：2025年11月19日（水）～12月1日（月）

開催場所：Amazon.co.jp（KOORUI 公式ストア）

割引率：最大30％OFF以上

対象商品：当店全商品（ゲーミングモニター、ビジネスモニター）

KOORUIについて

KOORUIは、中国の半導体ディスプレイ分野の業界大手であるHKC傘下の新しい科学技術トレンドブランドです。2021年5月4日の青少年の日に設立された当社は、スマートハードウェアおよび家電製品の設計、研究・開発、および販売に専念しています。

KOORUIは、親会社の長年にわたる研究・開発、原材料、設計、職人精神に依存しており、高品質の顧客サービス、完璧なサプライチェーン管理とコストの最適化により、コンシューマーエレクトロニクスカテゴリーの研究・開発と製造において世界的に有名なブランドになっています。そのディスプレイは、高いリフレッシュ レート、優れた画質、革新的なデザインを特徴とし、ゲーマー、デザイナー、およびオフィスユーザーからよく信頼されています。KOORUIは、「真実を求めて実用性を講ず、誠実で正しく、開放して革新し、完璧を追求する」というコンセプトを堅持し、先進的なテクノロジーと人間化機能を通じてユーザーに優れた視覚体験を提供します。

