こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
北海道科学大学が11月19日に「キミとホッカイドウ」を開催 ― 学生らを対象とした北海道の魅力発見プロジェクト
北海道科学大学（札幌市手稲区）は11月19日（水）、北海道の魅力を発見するプロジェクト「キミとホッカイドウ」を開催する。これは、同大の学生および系列の北海道科学大学高等学校の生徒を対象としたイベント。道内の自治体や企業約40団体が参加し、就職活動等において「これまでよりも広く目を向ける」「道内他地域の良さに触れる」機会を学生らに提供する。
大学生の就職活動において、「どこで働くか」は重要な選択肢のひとつである。しかし、多くの学生は生活圏や首都圏・関西圏など、すでに「知っている地域」に目を向けがちであり、その選択肢の幅を広げるには"きっかけ"が必要となる。
このイベントは、学生や生徒の視野を広げ、選択肢を増やすことを目指す新しい試み。一般的な企業説明会とは異なり、企業・団体による「アピール」だけでなく、学生・生徒が札幌圏を含む道内各地域の生活・産業・観光などに触れながら、地域で働くことの意義や可能性について理解を深める機会を提供する。概要は下記の通り。
■「キミとホッカイドウ」概要
【日 時】 11月19日（水） 13:00～16:00
【会 場】 北海道科学大学 体育館（札幌市手稲区前田7条15丁目4-1）
【対 象】
北海道科学大学 全学科1～3年生（薬学部は1～5年生）、北海道科学大学高等学校1～3年生
【参加団体・企業】
北海道内の自治体・北海道道内に配属先を持つ企業 約40団体
※メディア関係者におかれましては、ぜひ取材協力のほどよろしくお願いいたします。
▼本件に関する問い合わせ先
キャリア支援課
住所：札幌市手稲区前田7条15丁目4-1
TEL：011-688-2384
メール：syusyoku@hus.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/