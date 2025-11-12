AIテックスタートアップのKlleon、Google for Startups「第１回Gemini Founders Forum」に選定！

株式会社KLleon

AIデジタルヒューマン技術を開発・提供する株式会社Klleon（本社：米国カリフォルニア州、代表取締役：ジン・スンヒョク、日本支社：東京） は、Google for Startupsが主催するアクセラレーションプログラム「Gemini Founders Forum（GFS）」の第1期メンバーに選出されました。

画像:Klleon提供

本プログラムは、Google DeepMindやGoogle Cloudと連携し、シリーズA段階のスタートアップを対象に、専門家のアドバイスやGemini APIやAIリソース、クラウドクレジットなどを提供するもので、生成AI技術を事業化する企業を支援することを目的としています。

世界の約1,000社の応募の中から53社(https://blog.google/outreach-initiatives/entrepreneurs/gfs-gemini-founders-forum-meet-first-cohort/)が選定され、Klleonは韓国企業として唯一の選出企業となりました。

Forumは11月11日～12日にGoogleのマウンテンビュー（グローバル本社）で開催されました。

【Klleonについて】

Klleonは「SDK-firstジェネレーティブAIプラットフォーム」を開発する韓国発のディープテックスタートアップで、企業が自社アプリやWebサービス内にリアルタイムで動作するAIデジタルヒューマン（会話型アバター）を簡単に組み込める技術を提供しています。

同社のコア技術は、音声認識（STT）・自然言語生成（LLM）・音声合成（TTS）・リップシンク（口唇同期）を統合した独自のAIパイプラインで構成されており、超低遅延（sub-second latency）かつ自然な対話表現を実現します。

Klleonの技術は、以下のような分野で広く導入・応用が進んでいます。

・リテール／接客業界：店舗・ホテル・空港・観光施設などでの多言語対応AI案内

・教育／研修分野：AI講師・トレーニングアシスタントによる教育支援

・エンターテインメント／メディア：デジタルタレントや広告向けAIキャラクター制作

・公共機関・交通インフラ：自治体や鉄道・空港などでのAIガイドシステム

同社のSDKを導入することで、企業は追加開発なしに自社のUI内へAIアバターを即時に組み込むことが可能です。

【代表コメント】

「今回の選定により、Google GeminiのグローバルAI基盤と当社のデジタルヒューマン技術を連携させ、多言語対応・自由なカスタマイズ・機能最適化をさらに強化してまいります。

今後はグローバル市場における展開を加速させ、人とAIが自然に共存する未来を実現していきます。」

- Klleon 代表取締役 ジン・スンヒョク

【会社概要】

会社名：株式会社KLleon

所在地：東京都新宿区山吹町331-4,9F

事業内容：AIデジタルヒューマン技術のSaaS／SDK開発・提供

ウェブサイト：https://klleon.io

報道関係お問い合わせ

KLleon Japan 広報担当

E-mail：partnership@klleon.io

Tel：03-5579-2772