マスター・オブ・ウイスキー静谷和典氏と美術作家・久木田大地氏のブランド「The Plinius」から、スペイサイドの美酒『ロングモーン10年』をリリース！～想像を超える複雑な香味と芸術的ラベルの融合～

株式会社ロイヤルマイル

株式会社ロイヤルマイルは、プライベートボトラーズブランド「The Plinius（プリニウス）」より、独立系ボトラーズブランド「THE SINGLE CASK」との共同企画シリーズとして、新商品『THE SINGLE CASK FAMILY SERIES ロングモーン10年 64.1% BARREL CASK NO. 901』を発売いたします。

「The Plinius」は、マスター・オブ・ウイスキーの静谷和典氏と美術作家の久木田大地氏という、ウイスキーとアートのスペシャリストが立ち上げた酒類ブランドです。数々の蒸留所のサンプルと向き合う中で、特に強い印象を残したのが、今回リリースするスペイサイド・モルト、ロングモーン蒸留所のこの樽でした。

新緑の季節の林道を思わせる情景が浮かんだというこの一本は、わずか10年という熟成年数からは想像しがたい、きらめくようなアロマと複雑なフレーバーを兼ね備えています。静谷氏が「これからのウイスキーを感じさせる」と評した香味は、ライムゼストやレモンバーベナの清涼感から、焼きたてのビスケット、さらにはじっとりとしたシトラスのバスケットやエルダーフラワーまで、豊かに変化していきます。

美術作家・久木田大地氏が手がけたラベルは、「新緑の木漏れ日」というインスピレーションを絵画で表現。テイスティングノートと照らし合わせながら、その芸術性をご鑑賞いただける逸品です。

王道でありながら、新たな魅力を放つ『ロングモーン10年』。ぜひこの機会に、静谷氏と久木田氏が選び抜いた極上のスペイサイド・モルトをご堪能ください。

購入はこちらから :https://www.royalmile.tokyo/product-page/longmorn-10yo-theplinius

静谷氏によるテイスティングコメント



【アロマ】煌めきのある香り立ち。ライムゼスト、キシリトールの清涼感、長閑な草原を彷彿とさせるようなアップルミントやレモンバーベナ。スワリングで朝霧の森林のような落ち着いたリーフィーさが浮上。ナイトジャスミンやアロエの片鱗、シダーウッド。時間経過によりスウィートな香りが増幅。焼きたてのビスケット、バームクーヘン、バノフィーパイ、奥底にはジンジャーブレッドのスパイシーさが佇む。



【フレーバー】じっとりとした口当たり。もぎたてのシトラスのバスケット、薄荷、レモングラス、皮ごとすりおろした青リンゴ青肉メロン。スワリングにより徐々にフラワリーに。エルダーフラワーやハリエニシダが浮上。やがてオレンジ系のフィナンシェや、焦げたバナナクレープも。加水にて蜂蜜のレモネードやドライパイン。舌に絡みつくオーキーさとシトラス系のモルティさが鼻腔を突き抜け、長く持続する。

商品概要

発売日：10月25日(金)

アルコール度数：64.1%

樽種：ホグスヘッド

蒸留年月日：2014/8/14

ボトリング日：2024/9/9

内容量：700ml

本数：217本

価格：\28,721

購入方法：全国の酒販店、ロイヤルマイルオンラインストアページ

The Plinius ブランド説明

The Pliniusは、株式会社ロイヤルマイルが展開するプライベートボトラーズブランドです。

コンセプト：知的探究心とアートの融合

ブランド名Plinius（プリニウス）は、古代ローマの博物学者ガイウス・プリニウス・セクンドゥスの名に由来します。これは、「果てしない知的探究心と、世界を面白がる眼差し」を象徴しています。

ウイスキーにとどまらず、世界中の多種多様なお酒を厳選し、その個性をアートで可視化することで、飲む前から、そして飲んでいるときにも、新たな発見と心を満たす体験を届けることを目指しています。

創設者・プロデューサー

The Pliniusのボトリングは、ウイスキーとアートのスペシャリスト二名によってプロデュースされています。

選定 (The Selection)静谷 和典

ウイスキーを中心に世界中の多種多彩な酒を見極める選定役。希少性や年数だけにとらわれず、香り、味わい、樽の個性、そしてその酒に宿る物語までを読み解き、ボトルに込める一本を厳選します。

芸術 (Label & Art)久木田 大地

テイスティングから得られたインスピレーション（果実、花、スモーク、スパイスなどの印象）を、色や筆の動き、モチーフとして描き下ろし、ラベルアートとして仕立てます。

ラベル・アートの特徴

The Pliniusのラベルは、単なる装飾ではなく、酒の本質そのものを映し出すアートです。

テイスティングノートと密接に結びついており、酒の持つ個性を視覚的に可視化しています。

「ラベルを見ることが、ペアリング体験になる」ことを掲げ、飲み進めながらラベルを見ることで、変化する香りや余韻とアートが響き合い、味わいの奥行きをさらに深める唯一無二の体験を提供します。

BAR 新宿ウイスキーサロンオーナー 静谷和典

株式会社ロイヤルマイル 代表取締役、「BAR LIVET」「BAR 新宿 ウイスキーサロン」のオーナーバーテンダー。2019年に当時最年少で第8代「マスター・オブ・ウイスキー」の称号を取得し、現在は各種SNSやメディアへの出演、「咲グラスブランド」などを用いてウイスキー文化の普及に努めている。

オリジナルボトラーズブランド「Plinius」を立ち上げるなど、ウイスキー業界の新たな可能性を切り開いている。

2018年 BOLS AROUND THE WORLD Cocktail Competition Japan Winner

2021年 CT Spirits Japan Cocktail Challenge Glen Grant部門 日本チャンピオン

2023年 Hennessy My Way 世界Top 10 Bartenders

上記を始め、数々のカクテルコンペティションで輝かしい受賞歴を誇る。

現在は様々なコンペティションの審査員を務めるほか、日本バーテンダー協会東京支部技術指導副部長や日本ウイスキー文化復興協会評議員として、次世代のバーテンダー育成と業界の発展に尽力。

マスター・オブ・ウイスキーとして、全国で行われるウイスキーセミナーの講師を務める他、各種SNSでは「しずたにえん」として情報を発信、現在の総フォロワー数は270万人オーバー。BSフジにて放送中のドラマ「ウイスキペディア」ではウイスクテイルのメイキングやコメンテーターを担当。ウイスキー専門誌「Whisky Galore」での公式テイスターなども務めている。

そのバーテンダー、そのカクテルの為に足を運びたくなる「ディスティネーションバーテンダー」「ディスティネーションドリンク」創出を掲げ、それらの全国展開を目指し2025年8月に初のFC店舗である「Bar Roppongi Whisky Salon」をオープン。

関連リンク

THE SINGLE CASK JAPAN 公式ウェブサイト

https://www.thesinglecask.co.jp/

プリニウス 公式ウェブサイト

https://www.royalmile.tokyo/brands/plinius

株式会社ロイヤルマイル 公式ウェブサイト

https://www.royalmile.tokyo/

YouTubeチャンネル「バーテンダーしずたにえん」

https://www.youtube.com/@bar-channel