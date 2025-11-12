スマホ向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』＜前夜祭開催中！12周年記念イベントは11/19(水)開始！＞

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、スマートフォン向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』において、2025/11/12(水)に「12周年前夜祭-後編-」の開催、「ジョブ別 四神確率アップガチャ」の販売を含むアップデートを行ったことをお知らせいたします。

■「12周年前夜祭」開催中！

一大イベントまであと少し！

前夜祭-後編-では、3・8・11周年の記念イベントから一部を復刻します。

当時参加できなかったハンターさんは限定アバターをGETするチャンス★

★☆★特設サイトはこちら★☆★

https://sp.mmo-logres.com/12th-eve/

[期間] 2025/11/18(火)23:59まで

■11/14(金)放送！「ログレスLIVE 12周年直前スペシャル！」

超豪華イベント情報を番組内でドドンと紹介する「ログレスLIVE」を放送！

スペシャルゲストとしてゴー☆ジャスさんと宮本彩希さん、MCとして荒木美鈴さんが登場します。

みんなと一緒に12周年記念のイベント情報をチェックしよう！

★☆★☆視聴はコチラ★☆★☆

https://www.youtube.com/live/Lxsx1CG8HbQ

[放送日時] 2025/11/14(金)20:00～ ※予定

■「ジョブ別 四神確率アップガチャ」販売中！

期間限定武器「四神」が確率アップ！

対応属性マナの最大スタック数を+20し、70個までためられるようにする効果が魅力です。

古代機鋼兵/デスペラード/剣姫/リーフのジョブ別ガチャで手に入れて、マナを最大限活用しよう！

[期間] 2025/11/19(水)10:59まで

■「ジョブ別 斑鳩確率アップガチャ」販売中！

新たなゾーン＆スキルエンハンス搭載の期間限定武器「斑鳩」が登場しました。

「ヴォーパルゾーン」を展開し、3段階の「ブレイドエンハンス」で覚醒スキルを超強化しよう！

マナをためやすいので、マナを意識した戦略で大活躍！

[期間] 2025/11/19(水)10:59まで

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』概要

それは剣と魔法の物語。平和だったログレス王国に忍び寄る、異変の足音。

王国を、仲間を守るため、ログレス王国の剣としてハンターは立ち上がる。

そして、物語の舞台は天空の大地・天界へ――

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』は、パソコン向けブラウザゲームとして多くのユーザーに愛された『剣と魔法のログレス』をベースとした完全新作のネイティブアプリです。

オンラインRPGとしての楽しさはそのままに、スマートフォン（iOS・Android対応）での操作に最適化し、片手で1日数分から遊べる手軽さを追求しました。

全世界で900万ダウンロードを突破するなど、多くのユーザーに長くご支持いただいています。

好きなジョブを選んでパーティを組み、広大なフィールドでの冒険へ出かけるもよし、アバターでオシャレを楽しむもよし、友だちとのチャットを楽しむもよし、多種多様な遊び方で剣と魔法の世界をお楽しみください。

＜スペック＞

■タイトル：剣と魔法のログレス いにしえの女神

■ジャンル：本格MMORPG

■対応プラットフォーム：App Store/GooglePlay/AndApp

■コピーライト表記：(C)Marvelous Inc. Aiming Inc.