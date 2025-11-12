ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、YouTube番組「虹のコンキスタドールのレインボーファーム」から生まれた商品「虹コンカレーセット」を数量限定で販売します。 この商品は、YouTube番組の企画「農園プロジェクト」の一環で、田植えに汗を流し、農業の大切さを学びながら育てたお米「虹びより」と、神奈川県産原料にとことんこだわった、炒めタマネギ、フレーク状のカレールウ（甘口）のセットを、メンバーデザインのオリジナル包装箱でお届けします。 ＪＡタウンでは１１月１２日（水）番組配信の１８時から数量180個限定で販売します。

https://www.ja-town.com/shop/g/g3601-cvc-pf-9001/

■商品概要１．販 売 日：令和７年１１月１２日（水）１８時２．数 量：180個限定３．商 品：虹コンカレーセット(お米｢虹びより｣と甘口カレールゥ＆炒め玉ねぎのセット) 7,200円(税込)/箱 https://www.ja-town.com/shop/g/g3601-cvc-pf-9001/４．販売ショップ：ＪＡタウン「ＪＡ全農かながわ」【番組概要】タイトル：「虹のコンキスタドールのレインボーファーム」配信媒体：YouTubeチャンネル ゆるふわちゃんねる https://youtube.com/@yurufuwa_time内 容：虹のコンキスタドールが、野菜（ピーマン・トマト）の作付けや収穫、田植え、稲刈りなどの農作業を行いながら、農業の大切さとＪＡタウンの商品の魅力を発信。配 信 日 ：毎月第二、第四水曜日（予定）

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=ieqlwt3qjhw

【ＪＡタウン】 ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】 「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown