アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社(本社：静岡県富士市 代表取締役：杉本哲也)は、2025年11月23日（日・祝）に開催される「おいでよ！のろうよ！富士山トラック2025」に出展いたします。本イベントは、（一社）静岡県トラック協会富士支部の主催で、富士市と陸災防静岡県支部富士分会の共催により、ふじさんめっせ（富士市柳島189-8）にて開催されます。

【イベント概要】日時：2025年11月23日（日・祝）10:00～15:00場所：ふじさんめっせ（富士市柳島189-8）主催：（一社）静岡県トラック協会富士支部共催：富士市・陸災防静岡県支部富士分会入場：無料

東海電子 出展内容

アルコールインターロックアルコールを検知するとエンジンがかからない「飲酒運転防止機器」の効果をデモ機でご体感ください。

ドライブシミュレータを使った飲酒運転模擬体験飲酒運転の危険性をシミュレーターで安全にご体験いただけます。

飲酒ゴーグルを使ったほろ酔い歩行体験飲酒ゴーグルにて、酔っ払いの危うさを体験できます。

アルコールパッチテストご自身のお酒の体質をチェックできる試験パッチをお試しいただけます。

当社オリジナルガチャガチャもご用意し、大人からお子様まで楽しく交通安全を学べるブースとなっております！ご家族やお友達とお誘い合わせの上、ぜひお立ち寄りください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。