ビジネスパーソンの頼れる相棒 「ANAオリジナル タフなビジネスバッグ」 誕生！強度と耐久性、そしてビジネスシーンでの使いやすさを追求

全日空商事株式会社

全日空商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮川純一郎）は、強度・耐久性を備えた「ANAオリジナル タフなビジネスバッグ」３wayバッグ、リュック、トートバッグを、ANA公式ECサイト「ANAショッピング A-style（以下、A-style）」（https://www.astyle.jp/）および「ANAショッピング A-style ANA Mall店（以下、ANA Mall店）」にて11月12日（水）より販売を開始します。

■ANAオリジナル開発！ハードなビジネスシーンを支える「タフなビジネスバッグ」

日々の通勤からタフな出張まで。ビジネスパーソンの「移動」を見つめ続けてきたANAが、その知見を結集し、機能性・耐久性・デザイン性を徹底的に追求した「ANAオリジナル タフなビジネスバッグ」を企画・開発しました。

ANAのオリジナル企画商品は、移動シーンを知り尽くした機能へのこだわりと、オリジナルだからこそ実現できる高いコストパフォーマンスでご好評をいただいています。2022年発売の「ANAオリジナルフロントオープンキャリー」や、今年2月発売の「ANAオリジナル超軽量バッグ」に続く、ビジネスユースに特化した待望の新ラインナップです。

【販売チャネル】 2025年11月12日（水）17:00より

「ANAショッピングA-style」 WEBサイト https://www.astyle.jp/sc/press282

「ANAショッピングA-style ANA Mall店」WEBサイト https://www.astyle.jp/sc/press283

＜こだわりポイント＞ 耐久性

多忙なビジネスパーソンの相棒として長く愛用いただくため、素材から徹底的にこだわりました。

１.高強度1680デニールナイロン採用:

一般的なビジネスバッグ（420デニール程度）とは一線を画す、非常に強度の高いナイロン生地を使用。毎日の使用やハードな出張にも耐えうる堅牢性を実現しました。

２.急な天候変化にも対応:

バッグ表面には撥水加工を施し、前面の小物ポケットには止水ファスナーを採用。大切なPCや書類を水濡れから守ります。

＜こだわりポイント＞ ビジネス機能

用途に応じた多彩なスマートポケットに加え、現代のビジネスシーンに不可欠な機能を満載しました。

１.ガジェットケースを標準装備:

PC、スマートフォン、充電器、ケーブル類など、散らばりがちなデジタル機器や小物をまとめて整理・持ち運べる専用ケースが付属します。

２.安全性と利便性を両立する多機能ベルト:

航空機のシートベルトをイメージした正面のベルトは、取り外して単体使用も可能。出張先でジャケットを掛けたり、他のバッグと連結させたりと、シーンに応じて活躍します。

３.夜間の視認性を確保:

夜の滑走路をイメージしたリフレクター（反射）テープを前面とPC収納部に取り付け、夜道や自転車通勤時の安全性を高めます。

＜こだわりポイント＞ デザイン

機能性だけでなく、持つことの満足感を高めるデザイン性も追求。上品なダークネイビーを基調に、随所にANAらしさを散りばめました。

１.遊び心のあるディテール:

内装やファスナー引手など、アクセントにはANAを象徴するブルーを採用。さらに、六角ボルトや工具を模した引手、航空機カーゴのネット（航空機に貨物を搭載する際に、貨物を固定するためのネット）をイメージしたメッシュポケットなど、航空ファンの心をくすぐるモチーフを取り入れています。

２.機影のエンボス加工:

背面（※３wayバッグ、リュックのみ）にはANAの機影をエンボス加工し、さりげない個性を演出します。

■ 商品概要

＜ANAオリジナル＞タフなビジネス３wayバッグ

【価 格】 23,100円(税込) 【カラー】 ダークネイビー 【容 量】 （約）22L

【重 量】 （約）1,250g ※ショルダーストラップ、ガジェットポーチ含まず

【素 材】 外装：ナイロン 内装：ポリエステル テープ：ナイロン 皮革部：牛革

付属カラビナ：アルミニウム

【サイズ】 本体：（約）縦32×横42×幅17cm ガジェットポーチ：（約）縦21×横15×幅3cm

【付 属】 ガジェットポーチ、ショルダーストラップ、カラビナキーホルダー

＜ANAオリジナル＞タフなビジネスリュック

【価 格】19,800 円（税込）【カラー】ダークネイビー【容 量】（約）18L (マチ幅拡張時：24L)

【重 量】 （約）1,020g ※ガジェットポーチ含まず

【素 材】 外装：ナイロン 内装：ポリエステル テープ：ナイロン 皮革部：牛革

付属カラビナ：アルミニウム

【サイズ】 本体：（約）縦43×横32×幅15（拡張時19）cm

ガジェットポーチ：（約）縦21×横15×幅3cm

【付 属】 ガジェットポーチ、カラビナキーホルダー

＜ANAオリジナル＞タフなビジネストートバッグ

【価 格】 18,700 円（税込）【カラー】 ダークネイビー 【容 量】 （約）20L

【重 量】 （約）1,050g ※ガジェットケース含めず

【素 材】 外装：ナイロン 内装：ポリエステル テープ：ナイロン 皮革部：牛革

付属カラビナ：アルミニウム

【サイズ】 本体：（約）縦36×横35×幅16cm ガジェットポーチ：（約）縦21×横15×幅3cm

【付 属】 ガジェットポーチ、カラビナキーホルダー

ANAショッピング A-style

＜A-style＞ https://www.astyle.jp/

「ANAショッピング A-style」は、ANAオリジナル開発商品や旅をテーマにした商品を数多く取り扱うANA公式のショッピングサイト。貯めたマイルを使って「1マイル＝1円」としてご利用いただけます。また購入金額100円（税込）につき1マイルが貯まり、ANAカードでのご購入で更にお得にマイルが貯まるほか、対象商品が5％割引価格でご利用いただけます。

＜A-style ANA Mall店＞ https://anamall.ana.co.jp/shop/top/0018-0018

「ANAショッピング A-style ANA Mall店」は、ANAグループならではのグッズから、日用品や食品までたくさんの商品を取り扱っております。貯めたマイルを使って「1マイル＝1円」としてご利用いただけます。また購入金額100円（税込）につき1マイルが貯まり、さらにANAカードでお支払いいただくと100円（税込）につき１マイルが貯まります。

【会社概要】

全日空商事は1970年、ANAの航空機運航業務に必要な物品調達、空港店舗業務等を目的に設立されました。その後、50年以上にわたる活動を通して、多彩な事業を展開。「エアライン系商社」というユニークな存在として、独自の道を歩んでいます。

[社 名] 全日空商事株式会社

[代表者] 宮川純一郎（みやがわ・じゅんいちろう）

[設 立] 1970年10月15日

[所在地] 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター TEL：03-6735-5011（代）

[資本金] 10億円

[売上高] 連結1,350億円、単体481億円（2024年度）

[株 主] ANAホールディングス株式会社

[従業員数] 連結1,906名、単体467名（2025年3月31日現在）

[ＵＲＬ] https://www.anatc.com/

＜本件に関するメディアからのお問合せは下記までお願いいたします＞

全日空商事株式会社 マーケティング＆プロモーション室

森川・込山 TEL：03-6735-5090