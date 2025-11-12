写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」（https://minnanoomoide.com/、以下本サービス）を運営している株式会社ハッピースマイル（所在地：埼玉県さいたま市、代表取締役社長兼CEO：佐藤堅一、以下当社）は株式会社サクラクレパス（所在地：大阪府大阪市）が展開する教育・保育支援サービス「エデュース®」および「ハグット®」を利用する全国の保育園・幼稚園・学校向けに、本プラットフォームの導入を2025年11月1日（土）より開始いたしました。

教育・保育の現場では、日々の活動や行事を写真で残し、保護者と共有することが「現場と家庭をつなぐコミュニケーション」として定着しています。しかし一方で、撮影や印刷、配布といった業務に伴う先生方の負担に加え、個人情報保護への配慮など、現場には多くの課題が残っていました。

サクラクレパスが展開する「エデュース®」「ハグット®」は、文具や教材・保育用品を通して教育現場の便利と安心を支えるサービスです。そこに、ハッピースマイルの写真販売プラットフォーム「みんなのおもいで .com」を組み合わせることで、想い出を安全・手軽に届ける仕組みを、より多くの園や学校へ広げていきます。

■連携のポイント

①先生の業務負担を大幅軽減！写真のアップロードから販売・購入までをすべてオンラインで完結。保護者へのプリント配布や集金業務が不要になります。②ICTサービスと併用ができる、写真閲覧販売に特化したサービス内容ICTサービスが増える中、写真販売業務に特化し、先生方に寄り添った機能が充実。③安心・安全のセキュリティ対応 個人情報を扱うシステムとしてPマーク・ISO27001を取得。行政・教育機関でも導入が進んでいます。

今後、全国のエデュース®およびハグット®利用園・学校に向けて、順次サービスを広げ、エデュース®の全国販売網を活かし、先生方の負担を軽減してまいります。

■株式会社サクラクレパス運営概要（https://www.craypas.co.jp/）

会社名：株式会社サクラクレパス所在地：大阪府大阪市

■株式会社ハッピースマイル 会社概要（https://happysmile-inc.jp/）

「想い出に驚きと感動を」写真に関わる全ての方の「困った」を解決し、喜んでもらえるお客様を 1 人でも多く増やすのが、ハッピースマイルの存在意義であると考え、現状に満足することなく、常に新しいアイデアを創造し、写真販売に関するリーディングカンパニーを目指しています。

本社：埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目477大谷ビルLabo：埼玉県さいたま市西区指扇 1753導入団体数：8,700団体（2025年10月末時点）代表取締役社長兼CEO：佐藤堅一事業内容：写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」の運営・提供

■写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」とは（https://minnanoomoide.com/）

本サービスは、利用団体側のプラットフォーム導入費や登録料などの費用が一切かからず、閲覧者も会員登録などの手間なく無料で写真を閲覧することができます。希望する方は購入も可能なサービスで、近年では保育業界のみならず、スポーツ分野（各種キッズスクールやプロチーム）、エンターテインメント分野（劇団やアイドルグループ）、高齢者福祉施設などの幅広い業界でもご活用いただいております。

■プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社ハッピースマイル 担当・取材窓口TEL：048-919-3306E-mail：secretary@happysmile-inc.jp