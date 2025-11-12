(株)SEEDSMARKETは、韓国コスメブランド「TIRTIR」の新商品「RED LINE」を伊勢丹新宿店 本館1階 イセタン ビューティー コスメティックスの韓国コスメ・セレクトショップ「Yep’ｓ bySEEDSMARKET」(イェップス バイ シーズマーケット)にて11月15日(土)から12月31日(水)まで、期間限定販売を実施します。

◆Yep’s by SEEDS MARKET(イェップス バイ シーズマーケット)

店舗名の「Yep’ｓ by SEEDS MARKET」(イェップス バイ シーズマーケット)は、韓国で仲のいい友達と話す際によく使われる「Yep」英語でYESの意味）と、韓国語で「キレイ」を意味する「イェップダ」の2つの言葉をかけ合わせた造語です。数ある韓国コスメの中から厳選された商品を展開する、大人の女性に向けたセレクトショップです。

◇ティルティル マスクフィットルビーメッシュクッション

1. 完璧なカバーの上に薄く繊細に流れるグラスグロウたっぷりのカバーパウダーを重ねても、ツヤ感がなくならないように分散性に優れたテクスチャーが、透明感のある繊細な輝きを表現します。2. TIRTIRだけの RubyRN™。バラ由来のVegan PDRNを配合した保湿成分がハリのある健やかな肌へ導きます。3. すべての肌タイプが満足するオールスキングロウクッション。グロウマスクフィット工法で、脂性肌でも崩れにくく、透明感あふれる肌を演出します。 カラー展開 17Cポーセリン、21Nアイボリー、23Nサンド容量 15g価格 2,970円(税込み)

◇ティルティル マスクフィットレッド ファンデーション

★伊勢丹新宿店含む一部店舗にて発売★1. 輝きを放つフルカバー力 瞬時に肌をなめらかにし、色ムラを均一に補正輝きに満ちたサテンのような仕上がりを表現します。2. ロングウェア処方 超微粒子パウダーが肌にしっかりと密着。色あせ、ヨレ厚塗りを防ぎ、長時間のカバー力が持続します。3. 素肌のような心地よさ 通気性に優れた、まるで無重力のような軽やかなテクスチャーが、長時間メイクをフレッシュで快適な状態を保持。4. TIRTIRならではのスキンケア成分 レッドハイビスカス、レッドプロポリス、アスタキサンチン(いずれも保湿・整肌成分)で健やかな肌に導きます。5. 保湿＆オイルコントロール 「ウォーターフラワーコンプレックス(保湿成分)」が肌に潤いを届けながら、超微粒子パウダーが余分な皮脂を吸収。うるおうのにテカらない、なめらかな仕上がりをキープ。 カラー展開 17Cポーセリン、21Nアイボリー、23Nサンド容量 30ml価格 2,970円(税込み)

◇ティルティル グライド＆ハイドブラーリングコンシーラー

★伊勢丹新宿店含む一部店舗にて発売★1. 精密なデュアルアクション設計 クリーミーなリキッドチップがシミやクマをしっかりカバー。シルキーなバームスティックが毛穴や肌のキメを瞬時にぼかします。2. 羽のように軽い、長時間の持続力 通気性に優れた処方が肌にうるおいを補給。快適なつけ心地が長時間続きます。3. 重ね付け自在なシームレス仕上げヨレ、厚塗り、にじみを防ぎ、プロが仕上げたような自然なカバー力を表現します。4. マルチユース設計コントゥアリング(陰影)、ハイライト、または顔全体の肌補正など、マルチにお使いいただけます。 カラー展開 1C、1.3C、3.5C容量 リキッド４ｇスティック４ｇ価格 1,815円(税込み)

会期：2025年11月15日(土)～12月31日(水)会場：伊勢丹新宿店 本館 1階 イセタン ビューティー コスメティックス/Yep’ｓ by SEEDS MARKET▼お問合せ先 03-6273-0702(直通）▼店舗公式Instagram https://www.instagram.com/yeps_official/