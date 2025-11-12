営業代行企業向け「営業生産性改善特別プラン」を期間限定で提供開始

株式会社SalesNow

株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「当社」）は、営業代行企業様向けに「営業生産性改善特別プラン」を期間限定で提供開始いたしました。本プランは、自社の新規開拓ならびに顧客の営業代行プロジェクトにおける成果最大化を同時に実現することを目的としています。

■営業代行業界で高まる「ターゲティング精度」と「スピード」の重要性

営業代行事業では、顧客属性・支援内容の多様化に伴い、以下のような課題が顕在化しています。

- 新規開拓リストの整備・更新に多大な工数がかかる- 業界・規模・事業モデルごとのターゲティング設計が属人的になりがち- 部署・拠点レベルでの連絡先情報が不明確で、架電・アプローチの歩留まりが低下

SalesNowはこれらの課題に対し、「法人100％網羅データ」「部署・拠点レベルの連絡先」「タイムリーな企業動向データ」を組み合わせた三位一体のデータ基盤で、営業代行企業様の業務効率化と成果改善を包括的に支援いたします。

■導入効果・活用イメージ

１. 自社開拓の効率化

- 部署直通電話番号・SFA連携により、架電から商談獲得までの歩留まりを改善- リード・失注顧客・既存企業の別部署／グループ会社開拓を一元管理で実現

２. 顧客プロジェクト支援の品質向上

- 法人網羅データを基に、顧客業界に最適化されたターゲットリストを即時生成- 信頼性・リアルタイム性を兼ね備えたデータにより提案価値を向上し、顧客満足度を高める■期間限定キャンペーン内容：合計150万円OFFの特別プラン

営業代行企業様に向けて、期間限定で以下の特別プランを提供いたします。

- 初期費用：60万円 → 無償化- 月額利用料：25％OFF- 対象期間：2025年12月末日までの契約開始





自社開拓と顧客プロジェクトの双方において、営業の質とスピードを大幅に向上する仕組みの構築を支援いたします。

■ご案内・お問い合わせ

本プランの詳細については、他社活用事例や営業代行向け運用モデルを交えてご紹介いたします。ご興味のある方は、以下より日程調整をお願いいたします。

▶︎日程調整フォーム(https://app.spirinc.com/t/uiTqW2_1OZRpnsmbBahd5/as/ltKFNrejb9TJO_70dDTO8/confirm)

■ SalesNowについて

SalesNowは「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、営業組織の生産性を高めるためのデータ基盤を提供しています。AI×データを通じて、営業活動の非効率を解消し、戦略的な営業推進を支援しています。

- サービス名：SalesNow（セールスナウ）- 提供形態：AI企業データクラウド- 収録企業データ数：約560万社- URL：https://top.salesnow.jp/

会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- AI企業データクラウド「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db