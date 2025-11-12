【HIROFU】スタイリスト大草直子さんによるインスタライブを開催

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社ヒロフが展開するレディースバッグブランド「HIROFU（ヒロフ）」は、11月19日（水）20:00よりスタイリストの大草直子さんによるインスタライブを開催いたします。

■HIROFU公式インスタグラム：@hirofu_official(https://www.instagram.com/hirofu_official/)

スタイリスト 大草直子さん

「HIROFU（ヒロフ）」は全国の百貨店を中心に靴・バッグ・小物を展開するレザーブランドです。1978年の創業以来、Simple/Minimal/Contemporaryをコンセプトにした、ベーシックで時代やトレンドに左右されることのない独自のスタイルを提案しています。

スタイリスト・ファッションエディターとして活躍する大草直子さんは、洗練されたシンプルで上質なスタイリングを得意とし、多くの女性から支持を集めています。

毎回多くの反響をいただいているHIROFU×大草さんのインスタライブ。この度、3回目の開催が決定いたしました。

今回のライブでは、続々登場している2025 AWコレクションの新型・新色アイテムの中から、大草さんならでは視点を交えておすすめの商品をご紹介いたします。

また、ホリデーシーズンの高揚感にぴったりな新作バッグシリーズも、店頭展開に先駆けてご覧いただけます。

アーカイブご視聴も予定しておりますが、ぜひリアルタイムでご覧ください。

≫大草直子さんインスタライブ 詳細はこちら(https://store.world.co.jp/s/brand/hirofu/news/078741/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=hirofu&utm_term=251112)

大草直子さんにご紹介いただく商品の一部秋冬のムードを高める新色ホリデーコレクション

【 商品のお取り扱い 】

■ オンラインストア： https://store.world.co.jp/s/brand/hirofu/(https://store.world.co.jp/s/brand/hirofu/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=hirofu&utm_term=251112)

【 Social Media 】

■ Instagram @hirofu_official(https://www.instagram.com/hirofu_official/)

■ LINE https://lin.ee/JScHdm2(https://page.line.me/662dacht?openQrModal=true)

【 Brand Concept 】

HIROFUのコンセプトはシンプル・ミニマル・コンテンポラリー。

1978年の創業以来、靴・鞄・小物など、素材の質感を活かした商品を生み出し続けているHIROFU。トレンドに流されることなく永くご愛用いただくことを願って、品質を大切にしたタイムレスな商品を提案しています。

＜会社概要＞

・名称：株式会社ヒロフ（株式会社ワールド グループ子会社）

・代表者：佐々木 佳子

・所在地：〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル5F

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/