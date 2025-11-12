システムファイブ、DJIと共同でアジア最大級のライフスタイル展示会「FIELDSTYLE EXPO 2025」に出展

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川 行洋)は、ドローン技術の世界的リーダーであるDJIと共同で、2025年11月15日(土)・16日(日)にAICHI SKY EXPOにて開催されるアジア最大級のライフスタイル展示会「FIELDSTYLE EXPO 2025」に出展いたします。

FIELDSTYLE EXPO 2025とは

FIELDSTYLE EXPO 2025(https://field-style.jp/)は豊かな暮らしのヒントが必ず見つかる、暮らしと遊びの総合展示会です。

アウトドアが好きな方はもちろん、防災に関心がある方や、日常に新しい「豊かさ」を取り入れたい方は、ぜひホールD - 411へお立ち寄りください。

システムファイブのブースについて

ホールD - 411にて、アウトドアやプロフェッショナルな現場での電源ニーズに応える、DJIの最新ポータブル電源「DJI Power 2000」と「DJI Power 1000 V2」をメインに展示いたします。

展示製品・内容

DJI Power 2000

大容量2048Whを誇り、キャンプや車中泊などのアウトドアシーンはもちろん、災害時の備えや、映像制作・イベント現場などプロの要求にも応えるパワフルなモデルです。

詳細を見る :https://dji-info.system5.jp/collections/battery/products/dji-power-2000

DJI Power 1000 V2

コンパクトながら十分な容量（1024Wh）を備え、持ち運びやすさと実用性を兼ね備えた、汎用性の高いモデルです。

詳細を見る :https://dji-info.system5.jp/collections/battery/products/dji-power-1000-v2

DJI 公式ウェブサイト ポータブル電源ページ：https://www.dji.com/jp/portable-power-station

ブースの見どころ

■実機体験

実際に製品を手に取り、その充電速度や多様な出力ポートをご確認いただけます。

■活用シーンの提案

ドローンユーザーはもちろん、キャンプ愛好家やDIYユーザーなど、多様な「遊び」や「暮らし」のシーンでどのように活用できるかをご提案します。

出展概要

イベント名：FIELDSTYLE EXPO 2025

開催日時：2025年11月15日(土)・16日(日) 9:00～17:00

会場：AICHI SKY EXPO (愛知県国際展示場)(https://maps.app.goo.gl/9z8mBsfNryokMpSz6)

展示ブース：ホールD - 411 「DJI｜SYSTEM5」ブース

運営会社：株式会社エムズカンパニー／レントオール豊田

公式サイト：https://field-style.jp/

入場について

ご来場には入場券の購入が必要です。詳細は以下のリンクよりご確認ください。

詳細はこちら :https://field-style.jp/

株式会社システムファイブについて

1989年に名古屋で創業した映像システムインテグレーターで、半蔵門の「PROGEAR半蔵門」では映像機器・音響機器の専門ショールームを運営しています。

ドローンに関しては世界最大手であるDJI社の、コンシューマー機、産業機、物流機の国内正規一次販売代理店としてドローンなど多様な製品を展開し、様々なオプションを組み合わせてお客様の課題を解決するソリューションを提供しています。

社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）

代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋

本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル1階

ウェブサイト： https://www.system5.jp/