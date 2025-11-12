¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥â¥Ë¥¦¥à¥Ý¥ê¥ê¥ó»À±ö»Ô¾ì¡§À¤³¦Ä´ººÊó¹ð½ñ¡¢¼ûÍ×¡¢µ¬ÌÏ¡¢³«È¯¡¢À½Â¤¶È¼Ô¥·¥§¥¢¡¢À®Ä¹¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ª¤è¤ÓÅ¸Ë¾¡Ê2025Ç¯～2035Ç¯¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¥µー¥Ù¥¤¡¦¥ì¥Ýー¥ÄLLC¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¡Ø¥¢¥ó¥â¥Ë¥¦¥à¥Ý¥ê¥ê¥ó»À±ö»Ô¾ì¤Î¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡§À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡Ê¥á¥é¥ß¥ó·Ï¡¢¥·¥é¥ó·Ï¡Ë¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡ÊÆñÇ³ºÞ¡¢¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤ÓÅÉÁõ¡Ë¡¢ºÇ½ªÍÑÅÓÊÌ¡ÊÀ½Â¤¡¢²½³Ø¡¢ÈîÎÁ¤ª¤è¤ÓÅÉÎÁ¡Ë―À¤³¦»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¡¢¥È¥ì¥ó¥É¡¢µ¡²ñ¤ª¤è¤ÓÍ½Â¬¡Ê2025Ç¯～2035Ç¯¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ä´ººÊó¹ð½ñ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥â¥Ë¥¦¥à¥Ý¥ê¥ê¥ó»À±ö»Ô¾ì¤Î¾ÍèÍ½Â¬É¾²Á¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢À®Ä¹Í×°ø¡¢»Ô¾ìµ¡²ñ¡¢²ÝÂê¡¢¤ª¤è¤Ó¶¼°Ò¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×¤Ê»Ô¾ì¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ó¥â¥Ë¥¦¥à¥Ý¥ê¥ê¥ó»À±ö»Ô¾ì¤Î³µÍ×
¥¢¥ó¥â¥Ë¥¦¥à¥Ý¥ê¥ê¥ó»À±ö¡ÊAPP¡Ë¤Ï¡¢¥ê¥ó»À¤ª¤è¤Ó¥¢¥ó¥â¥Ë¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¤Î½Å¹çº¿¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ëÌµµ¡±ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¼çÍ×¤ÊÆñÇ³²½³ØÊª¼Á¤Ç¤¢¤ë¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡¢¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÅÉÎÁ¡¢Á¡°Ý¡¢·úÃÛºàÎÁ¤Ê¤É¤Ë¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢²ÄÇ³À¤ª¤è¤Ó±ì¤ÎÈ¯À¸¤òÄã¸º¤¹¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡£APP¤ÏÃº²½ÁØ¤Î·ÁÀ®¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢Ç³¾Æ»þ¤ËÇ®¤È»ÀÁÇ¤ÎÅÁÃ£¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÊÝ¸îÁØ¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºîÍÑ¤¹¤ë¡£APP¤Ë¤Ï¼ç¤Ë2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¡ÊAPP¥Õ¥§ー¥ºI¤ª¤è¤ÓAPP¥Õ¥§ー¥ºII¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢½Å¹çÅÙ¤ª¤è¤ÓÇ®°ÂÄêÀ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£ÌµÆÇ¤Ç¥Ï¥í¥²¥ó¤ò´Þ¤Þ¤º¡¢´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤À¼Á¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤«¤é¡¢APP¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊËÉ²ÐÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µー¥Ù¥¤¥ì¥Ýー¥Ä¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥â¥Ë¥¦¥à¥Ý¥ê¥ê¥ó»À±ö»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤Ï2025Ç¯¤Ë469²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2035Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ï754²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í½Â¬´ü´Ö¡Ê2025Ç¯～2035Ç¯¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤ÏÌó4.5%¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¥ì¥Ýー¥È¤òÆþ¼ê¤¹¤ë: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038185
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334213&id=bodyimage1¡Û
¥µー¥Ù¥¤¥ì¥Ýー¥Ä¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÄêÀÅª¤Ê¥¢¥ó¥â¥Ë¥¦¥à¥Ý¥ê¥ê¥ó»À±ö»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¥ó¥â¥Ë¥¦¥à¥Ý¥ê¥ê¥ó»À±ö»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ³ÈÂç¤Ï¡¢ÆñÇ³ÀÁÇºà¤Ø¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÇÌµÆÇ¤ÊÆñÇ³ºÞ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¡¢ÆñÇ³ºàÎÁ¤Î¼ûÍ×¾å¾º¡¢´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¯¥Ï¥í¥²¥ó¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤È¤¤¤Ã¤¿Í×°ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¥¿Ê¤µ¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ó¥â¥Ë¥¦¥à¥Ý¥ê¥ê¥ó»À±ö»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢Fores Pharmaceuticals¡¢Clariant IGL Specialty Chemicals Private Limited¡¢The Mosaic Company¡¢United Phosphorus Limited¡¢Potash Corp.¡¢Hubei Xingfa Chemicals Group Co.¡¢Lanxess AG¡¢Jordan Phosphate Mines Company¡¢Solvay S.A.¡¢¤ª¤è¤ÓMa'aden¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¹Û¶È²ñ¼Ò¡Ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î¥¢¥ó¥â¥Ë¥¦¥à¥Ý¥ê¥ê¥ó»À±ö»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢ËÌÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Î5¤Ä¤ÎÃÏ°è¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ÏÆüËÜ¤Î¸ÜµÒ¤ÎÆÃÄê¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÜ¼¡
¡ü ¥¢¥ó¥â¥Ë¥¦¥à¥Ý¥ê¥ê¥ó»À±ö»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Ê¬ÀÏ¡¢¤ª¤è¤Ó³Æ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×»Ô¾ì¥×¥ìー¥äー¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ü 2033Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÀ¤³¦¤Î¥¢¥ó¥â¥Ë¥¦¥à¥Ý¥ê¥ê¥ó»À±ö»Ô¾ì¡ÊËÌÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¼ûÍ×¤ª¤è¤Óµ¡²ñ¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÊÌ¡ÊÆüËÜ¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ç¤¢¤ë
¡ü ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëC¥ì¥Ù¥ë´´Éô¤Ø¤ÎÄó¸À
¡ü »Ô¾ì¤ÎÊÑÆ°¤È¾ÍèÅ¸Ë¾¤ÎÉ¾²Á
¡ü »Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥óÊ¬ÀÏ¡§À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢ºÇ½ªÍÑÅÓÊÌ¡¢ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ü ºÇ¶á¤ÎÆ°¸þ¡¢Í¢½ÐÆþ¥Çー¥¿¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ¡¢À¯ÉÜ»Ø¿Ë¤ÎÊ¬ÀÏ
