和菓子専科・明日香野が創業50周年を記念して従業員懇親会を開催。「次の50年」へのビジョンを共有
和菓子専科・明日香野は全国でスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。
季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。
このたび『明日香野』の継続的な事業活動が本年度で50年を迎えました。それを記念し、明日香野は2025年11月1日からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
明日香野は創業50周年を迎え、2025年11月8日に大阪府・八尾市の「八尾グランドホテル」にて、従業員懇親会を開催いたしました。この日は365日稼働する工場を停止して、従業員130名でのパーティーを開催。節目をことほぐ貴重な機会となりました。
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに明日香野は、365日休まず工場を稼働させていますが、この日ばかりは全社を挙げて新しい門出を祝うために操業を停止して従業員が会場に集いました。経営面で稼働が止まっても、屋台骨は揺るぎません。銀行からの借入金の返済を終え、12月からは無借金経営となります。
会場には、創業当時からの歴史を伝えるパネルやお客様からの声を記したディスプレイ、明日香野がサポートするアスリートを紹介するパネルなどが飾られました。和菓子という昔ながらの商品を扱いながらも、従業員の顔ぶれは国際的です。外国人雇用を推進しており、ベトナム人、ミャンマー人が数多く働いています。中でもベトナム人従業員は出席者の約6割を占めていました。
此下竜矢代表取締役社長はあいさつの中で、週休3日の採用やフレックスタイム制の導入に触れ、「みなさんにとって働きやすい環境をこれからも整えていきたい」と語りました。2017年に始まった週休3日制は年々拡大していて、今では工場勤務者の67%が対象となっています。月間の残業時間が半減し、有給休暇の消化率は2.7倍となる70%に増加。年間休日が大幅に増えるなど、ワークライフバランスの充実が図られています。
鈴木敬太取締役の発声で乾杯。1時間ほどの歓談が始まると、テーブルごとに乾杯の声が響きました。ベトナム人従業員との会話で「ビンゴはないの？」と聞かれたことをきっかけに、日本人の若手従業員が役員に余興のゲームを提案。予定になかったじゃんけん大会が急遽企画され、全員参加で行われ、大いに盛り上がりました。イレギュラーな出来事にも柔軟に対応し、時代に合わせて変化を続ける明日香野のDNAが垣間見えた瞬間でした。
各部長からのあいさつ、50年の歩みと社員への感謝を伝える動画の上映も行われました。
■ 前日の記念パーティーで示された「明日香野のこれから」
また、前日の11月7日には、取引先企業やグループ会社の約100名が出席した明日香野創業50周年記念パーティーを開催。此下代表はプレゼンテーションで、時代の変化に合わせて対応する柔軟さ、新たな挑戦を続けるチャレンジ精神といった、明日香野の「3つの遺伝子」「4つの力」に言及しました。
和菓子を機械で大量生産してスーパー様で消費者にお届けする「産業革命遺伝子」。消費者の皆様に毎日お届けし、毎日喜んでいただけるための「お得感遺伝子」。スーパーマーケット和菓子の競合各社が消費者とコミュニケーションするための広告等をあまり行っていない中、ラジオやテレビ広告を積極的に取り込むことで長年のヒット作「元祖透明わらび餅」「あんこ餅」などを生み出した「コミュニケーション遺伝子」。この操業以来の遺伝子をしっかりと引き継いで守り続けることを強調。
■ 前日の記念パーティーで示された「明日香野のこれから」
また、前日の11月7日には、取引先企業やグループ会社の約100名が出席した明日香野創業50周年記念パーティーを開催。此下代表はプレゼンテーションで、時代の変化に合わせて対応する柔軟さ、新たな挑戦を続けるチャレンジ精神といった、明日香野の「3つの遺伝子」「4つの力」に言及しました。
和菓子を機械で大量生産してスーパー様で消費者にお届けする「産業革命遺伝子」。消費者の皆様に毎日お届けし、毎日喜んでいただけるための「お得感遺伝子」。スーパーマーケット和菓子の競合各社が消費者とコミュニケーションするための広告等をあまり行っていない中、ラジオやテレビ広告を積極的に取り込むことで長年のヒット作「元祖透明わらび餅」「あんこ餅」などを生み出した「コミュニケーション遺伝子」。この操業以来の遺伝子をしっかりと引き継いで守り続けることを強調。