住宅改善市場：世界調査報告書、需要、規模、開発、成長、トレンド、および展望（2025年～2035年）
サーベイ・レポーツLLCは、2025年11月に『住宅改善市場のセグメンテーション：製品タイプ別（キッチン設備、バスルーム設備、床材、塗料およびコーティング、ホームデコール）、用途別（リモデリング、修繕、保守、新築）、流通チャネル別（オンライン、小売店、卸売および直接販売）―世界市場分析、トレンド、機会および予測（2025年～2035年）』という調査報告書を発表したと公表している。この報告書は、住宅改善市場の将来予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、および脅威など、複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
住宅改善市場の概要
住宅改善とは、住宅の機能性、快適性、美観を向上させるための改修、リモデリング、修繕、または強化を指すものである。これには、キッチンやバスルームのリモデリング、床材や屋根の施工、塗装、配管工事、電気設備のアップグレード、造園、スマートホームシステムや省エネルギーソリューションの導入などの活動が含まれる。住宅改善産業は、可処分所得の増加、ライフスタイルの変化、都市化の進展、そしてDIY（自分で行う）プロジェクトの人気上昇などの要因によって牽引されている。また、住宅所有者は、資産価値の向上、エネルギー効率および持続可能性の強化を目的として改修投資を行っており、これは素材、デザイン、ホームオートメーション技術の革新によって支えられている。
サーベイレポーツの専門家によると、住宅改善市場の調査結果から、2025年における市場規模は9,456億米ドルであった。また、2035年末までに市場シェアは1兆7,658億米ドルに達すると予測されている。予測期間（2025年～2035年）における住宅改善市場の年平均成長率（CAGR）は約6.1%6.1\%6.1%で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038184
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334207&id=bodyimage1】
サーベイレポーツのアナリストによる定性的な住宅改善市場分析によれば、住宅改善市場の規模拡大は、改修および近代化の需要増大、高い可処分所得と変化するライフスタイル、都市化および可処分所得の上昇、省エネルギー住宅やスマートホームへの需要増加といった要因によって促進されるとされている。住宅改善市場における主要な企業としては、American Exteriors、Belfor、Coit Services, Inc.、Crane Renovation Group、DKI Ventures, LLC、FirstService Corporation、Henkel Corporation、Kohler、Lowe’s Companies、Masco Corporation、Mr. Handyman、Neil Kelly Company、Sherwin-Williams、Stanley Black & Decker、そしてThe Home Depotが挙げられる。
さらに、当社の住宅改善市場調査報告書には、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域およびそれぞれの国に関する詳細な分析が含まれている。また、本調査報告書は日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細分析も提供している。
目次
● 住宅改善市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● 2033年までの世界の住宅改善市場（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会の分析であり、国別（日本を含む）である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
