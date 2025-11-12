非常照明市場は2033年までに年平均成長率10.3%で222億9000万米ドルに達すると予測
導入
非常灯や出口標識は、建築・交通インフラにおいて広く利用されています。建設セクターの成長と建築安全基準への関心の高まりは、今後数年間で大きな市場機会を生み出すと予想されています。米国労働統計局によると、建設セクターは2020年までに最も急速に成長する産業の一つとなり、今後数年間で4.5%の成長率が見込まれています。消費者支出の増加に加え、小売、観光、オフィスビルへの政府投資も相まって、商業インフラ分野の需要を牽引しています。
欧州委員会が実施した調査によると、非常照明器具の半数以上が、何らかの事故の際に故障することが明らかになりました。建物内部の構造改修後にこれらの照明器具の定期的なメンテナンスが不足していることが、故障の主な要因となっています。したがって、非常照明システムの完全な動作状態を維持するためには、定期的な点検とメンテナンスを実施する必要があります。
世界の非常照明市場規模は、2024年には80.7億米ドルと推定され、2025年の86.5億米ドルから2033年には222.9億米ドルに達すると予想されています。予測期間（2025～2033年）中、年平均成長率（CAGR）は10.3%です。
セグメント別インサイト
世界の非常照明市場は、タイプ、用途、地域別に区分できます。
非常照明市場は、種類別に非常灯・電気式非常口信号機、非電気式非常口信号機、一般非常照明に分類できます。特に発展途上国では、不適切なメンテナンス、気象条件、自然災害による停電も、非常照明市場の成長に寄与しています。
用途に基づいて、非常照明市場は住宅用、産業用、その他に分類できます。エネルギー効率、メンテナンスの容易さ、そして耐久性の高さが、様々な用途における非常照明の採用を促進し、市場の成長を牽引しています。非常照明は、多くの商業・産業用照明用途に加え、マンションや高齢者施設などの住宅インフラにも使用されています。
地域別インサイト
地理的に見ると、世界の非常照明市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東、アフリカ （LAMEA） に分割されています。
住宅部門における非常照明の導入増加と、それを支える基準や規制の導入が、主に北米とヨーロッパにおける市場成長を牽引しています。さらに、ドイツ、オランダなどの西欧諸国、そしてフィンランド、ノルウェー、スウェーデンなどの北欧諸国への大規模な移民流入も、住宅部門にプラスの影響を与えると予想されています。
アジア太平洋地域では、急速な工業化と都市化の進展に伴い、建設セクターが大きく成長しており、市場の成長にも寄与すると期待されています。さらに、インドやアフガニスタンといった南アジア地域は豊富な天然資源を有しています。しかしながら、急速な工業化により既存の電力インフラに過度の負荷がかかり、各国で停電問題が深刻化しています。この傾向は、商業部門と住宅部門の両方において、非常照明の需要増加につながっています。
各国政府による防火対策の優遇措置が市場の成長を後押ししています。例えば、2016年12月、ドバイ市はUAEの建物における防火対策を強化するため、独自の研究所を設立する計画を発表しました。
主要プレーヤー
Zumtobel Group AG
Acuity Brands Lighting Inc.
Emerson Electric Co.
Legrand SA
Signify NV （Cooper Lighting LLC）
Koninklijke Philips NV
AMS AG （OSRAM Light AG）
Schneider Electric SE
Beghelli SpA
Daisalux SA
非常用照明市場の市場区分
種類別
非常灯と電気式非常口信号機
非電気式非常口信号機
一般非常照明
用途別
住宅用
産業用
その他
地域別
北アメリカ
ヨーロッパ
APAC
中東諸国とアフリカ
LATAM
独占調査レポートの PDF サンプルをダウンロード: （完全な目次、表と図のリスト、グラフを含む） : https://straitsresearch.com/jp/report/emergency-lighting-market/request-sample

セグメント別インサイト
目次付きの完全レポートを入手 : https://straitsresearch.com/jp/report/emergency-lighting-market

主要プレーヤー
