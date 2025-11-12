調査レポート「子育て世帯における「リノベーション」市場調査 2025（認知・関心・住まいの課題・関連企業の認知度等）」（株式会社コズレ）
子育て情報メディア「コズレマガジン」を運営する株式会社コズレ（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大希、以下コズレ）は、2025年10月に実施した調査について結果をまとめ、本日レポート『子育て世帯における「リノベーション」市場調査 2025（認知・関心・住まいの課題・関連企業の認知度等）』を発行いたします。
概要
今回実施した調査によると、リノベーションの知名度は9割以上と高いものの、住まい選びの選択肢になっているのは15％だった。その要因として、「費用の不透明さ」や「業者選定への不安」から検討に踏み切れない層が多いことがわかった。約8割が「価格」に魅力を感じつつ、約半数が「費用」に不安を抱いているというジレンマが浮き彫りになった。
また、リノベーションを手掛ける企業については、子育て世帯の間で具体的な企業名の想起や検討にまでは結びついていない状況であることが明らかとなった。
調査項目
● 現在の住まい
● 同居している家族
● リノベーションの認知度
● リノベーションをどう認知しているか
● リノベーションの認知経路
● 住まい選びの選択肢
● リノベーションに関心がある理由
● リノベーションに対する不安・懸念
● リノベーションに関心がない理由
● 住まいに関する今後の課題
● リノベーション会社に期待すること
● 大手リノベ会社の認知度
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/16377（レポートURL）
調査
調査主体：株式会社コズレ
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：妊娠中及び生後0歳以上の子を持つコズレ会員
調査期間：2025年10月3日（金）～2025年10月15日（水）
有効回答者数：572名
※詳しい調査内容やプロモーションのご提案につきましては気軽にお問合せください。
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは“子育ての喜びをもっと大きく！”を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。
「cozreマガジン」は、妊娠中から小学生低学年の子どもを持つ20代～40代のママパパを中心にご利用いただき、個人情報のご登録は世帯情報登録100万件、親子情報登録200万人を超えて急速に拡大中です。
この会員の属性情報と行動履歴情報を集積した国内最大級の「子育てビッグデータ」を活用し、クライアント様に対して各種マーケティングソリューションのご提供や新商品開発のご支援をしております。
＜企業概要＞
名称 ：株式会社コズレ/Cozre Inc.
所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork
設立 ：2013年7月1日
会社HP ：https://www.cozre.co.jp/
代表取締役 ：松本 大希
事業内容 ：インターネットメディア事業
子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」
（https://feature.cozre.jp/）
受賞歴 ：新日本有限責任監査法人
「EY Innovative Startup 2018」Child Rearing部門
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社コズレ 担当：早川
TEL：03-6265-6877 Mail： pr@cozre.co.jp
配信元企業：株式会社コズレ
