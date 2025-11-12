Raine、新作EP『Backseat』を本日リリース。Eryngii Recordsより配信開始

The Orchard Japan

ロサンゼルス出身の新鋭シンガーがお届けする、心の葛藤と癒しを描いた等身大の作品。

ロサンゼルス出身のシンガーソングライターRaine（レイン）が、自身最もパーソナルな作品となる新作EP 『Backseat』 を本日Eryngii Recordsよりリリース。静かで繊細な表現と、力強く感情を解放する瞬間が同居する、内省的かつ映画を見ているような一枚となっている。

「Backseat」EPを聴く： Backseat - 視聴リンクはこちら (https://eryngii.art/backseatepPR)

先行シングルとして発表された「Ghost」と「Backseat」に続く本作では、喪失、愛、そして記憶の 断片が交差する中で、Raineが自分自身と真摯に向き合う姿を映し出す。EPの中心曲「Used To」は、静かなカタルシスをもたらす1曲として、作品全体のテーマを象徴している。

ロサンゼルスのスタジオとニューヨークのHit Factoryで録音された本作は、夜中の独白のようなミニマルなパートと、バンドサウンドのダイナミズムが絶妙に溶け合う構成となっていて、過去と向き合いながら前へ進むその心の葛藤を、そのまま音に封じ込めたような作品だ。

エンジニアにはKenta Yonesaka（米ニューヨーク）、プロデューサーにはOmeed AlmassiとClyde Crooksを迎え、演奏にはMei Semones、Kobi Abcede（Madison McFerrin, Duendita）、Kai Onoなどが参加。ミックスはEric Van Thyne、マスタリングはOmar Akroucheが担当している。

『Backseat』 収録曲

1. Ghost

2. Airplane

3. Used To

4. Default

5. Backseat

Raineは、デビューEP『Incognito』で注目を集め、Spotify「New Music Friday」や「Fresh Finds」 などの人気プレイリストにも選出。これまでに発表した「P.C.H.」や「Petrichor」は合計18万回以上のストリーミングを記録し、KCRW、Fashionably Early、Tokyo Tunesなど国内外のメディアでも取り上げられている。日記のような歌詞とジャンルを超えたサウンドが高く評価され、次世代のオルタナティブ・ポップアーティストとして注目を集めている。

最新のMV「Airplane」は、11月19日に公開予定。9月に発表された「Ghost」のMVの世界観をさらに広げる作品となる。

ミュージックビデオを見る：

「Ghost」公式ミュージックビデオ - 視聴はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=MKzA4IEORgw)

「Backseat」公式ビジュアライザー - 視聴はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=L21H7KASdTk)

「Airplane」公式ミュージックビデオ - 11月19日公開予定 - 視聴はこちら(https://www.youtube.com/@rainekosaka)

Raine プロフィール

Raineはロサンゼルス、サンフェルナンド・バレー出身のシンガーソングライター。オルタナティブ、 R&Bなどの要素を独自に融合させたサウンドで注目を集めている。デビューEP『Incognito』はリリー ス直後に話題を呼び、Spotifyの「New Music Friday」や「Fresh Finds」にも選出。音楽的なルーツ と、日記のように親密なリリックを掛け合わせた作品で、静かな内省と感情の爆発、その間にある揺らぎをリアルに描き出している。