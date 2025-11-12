『ゼルダ無双 封印戦記』の完全攻略本が1月30日に発売決定。ハイラルの英雄たちの「無双」アクションで、魔王の大軍勢に立ち向かうための指南書！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島 秀介）は、「ファミ通の攻略本」ブランドにて、『ゼルダ無双 封印戦記 パーフェクトガイド』を、2026年1月30日（金）に刊行いたします。

本書は『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』の過去の世界、太古の封印戦争を描く『ゼルダ無双 封印戦記』の完全攻略本です。各キャラクターのアクションやテクニックを収録し、マップとチャートでストーリーを徹底攻略。武器などの各種データも一挙公開します！

主な掲載内容

●バトル指南

・全プレイアブルキャラクターのアクションとあわせて、それぞれの特性を活かした立ち回り方を伝授。

・敵の行動パターンや弱点、有効な戦い方を掲載。入手アイテムの詳細も解説。

●ハイラル探求

・ステージ上に隠された宝箱、コログ、各種アイテムなどの位置をマップに明示。

・各バトルの解放条件や報酬などの情報を、進行手順を示した攻略チャートとともに公開。

●データ解析

・基本攻撃力、強化による上昇値、武器が持つ能力などのあらゆる情報を収録。

・素材アイテムの入手方法をチェック可能。マモノ素材は使用時の効果も明記。

●ギャラリー

・メインビジュアルに加え、キャラクターの立ち絵や表情などの各種ビジュアルを掲載。

概要

【書 名】ゼルダ無双 封印戦記 パーフェクトガイド

【発売日】2026年1月30日（金）

【仕 様】B5判／272ページ予定

【定 価】2,750円（本体2,500円＋税）

【発 行】株式会社KADOKAWA Game Linkage

【発 売】株式会社KADOKAWA

【その他】「BOOK☆WALKER」をはじめ、各電子書籍ストアでも配信予定

●詳細・購入はこちら

（KADOKAWAオフィシャルサイト）

https://www.kadokawa.co.jp/product/322509000474/

（Amazon）

https://www.amazon.co.jp/dp/4047338230

(C) Nintendo (C) コーエーテクモゲームス All rights reserved. Licensed by Nintendo

ファミ通の攻略本について

「大丈夫。ファミ通の攻略本だよ。」をキャッチフレーズに、ゲームの攻略本やビジュアルブック、コミックスなどを刊行する「ファミ通」ブランドの1レーベルです。『週刊ファミ通』をはじめとするファミ通グループの企画力や編集力を活かし、 ゲームをより深く楽しむための書籍を数多く生み出しています。

公式X（Twitter）：https://twitter.com/FD_books_info/

株式会社KADOKAWA Game Linkageについて

株式会社KADOKAWA Game Linkage（代表取締役社長：豊島 秀介）は、株式会社KADOKAWAの100％子会社です。「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。



公式サイト： https://kadokawagamelinkage.jp