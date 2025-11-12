【TikTokチャート1位アーティストPAINが新境地！】New EP「ぺぺぺぺいーん」から心之助を客演に迎えた甘酸っぱいラブソング『#Gyu Gyu...』のMV公開！

株式会社BUZZ GROUPEPジャケット写真

株式会社BUZZ FACTORY（本社:東京都港区、代表取締役:渡辺憲）所属アーティストのPAINが、2025年8月28日にリリースしたNew EP「ぺぺぺぺいーん」より、心之助を客演に迎えたラブソング『#Gyu Gyu... feat.心之助』のミュージックビデオを公開いたしました。

過去に「#レーッツパーリー feat.リルジャップ」でTikTokチャート1位を記録し、Z世代から絶大な支持を集めるPAINが、今回は"歌って踊れる"ラッパーの新たな魅力を存分に発揮した珠玉のラブソングを披露します。

MVを視聴する（YouTube） :https://www.youtube.com/watch?v=se6_Vybg8xM&feature=youtu.be

❏ 焼肉とハグから生まれた名曲誕生秘話

曲のタイトルは当初「オレの脳内」「キミでいっぱい」など複数の候補が存在。しかし、心之助が会うたびに焼肉に連れて行ってくれることから「牛（ギュー）ばっか食べてる」という事実と、ハグから連想される「ギュー」を掛け合わせ、リリックにも入っている『#Gyu Gyu...』をタイトルに決定。何気ない日常から生まれたタイトルが、楽曲の温かみをさらに引き立てています。

❏ 初対面キャストが魅せる珠玉のラブストーリー

MVでは、eggモデルの三島啓史と人気モデル・重川茉弥（通称:まやりん）が主演を務め、幼なじみという設定で、大人になって再会し、友情が恋に、そして恋が愛に変わり同棲に至るまでのストーリーをリリックに合わせて表現。ほぼ初対面の状態で撮影が始まったにもかかわらず、和気藹々とした雰囲気の中で撮影が行われ、2人の自然な表情が作品の魅力を最大限に引き出しています。

PAIN本人コメント：

「今回のMVの内容は主演のけいしくんとまやちゃんが元々知り合いの設定で大人になってまた出会って気持ちが芽生えて恋が愛に変わり同棲までのストーリーをMVでリリックに合わせて表現してます！キャストの2人の表情にも注目して欲しいです！今回はキャストがほぼ初対面の状態で撮影が始まったのですが、みんな話しやすく和気藹々とした雰囲気で撮影が行えました！」

❏ 豪華客演陣が集結！全6曲収録のEP「ぺぺぺぺいーん」

収録曲：- #ぺぺぺぺいーん- #Who Want Smoke?? feat.Wave Sea- #Yummy REMIX feat.ZZEN- #Do You Like?? feat.PIEC3 POPPO- #Gyu Gyu... feat.心之助- #PAIN

リリース日： 2025年8月28日

各種音楽配信サービスで聴く :https://sndo.ffm.to/r0qk2x4

❏ PAINの魅力が詰まった新境地

岐阜県出身、2000年生まれのPAINは、EXILE、J Soul Brothers、GENERATIONS、後藤真希などのライブでサポートダンサーとして多数出演した経歴を持ち、「歌って踊れる」中毒性のあるオリジナルスタイルを武器に活動。「#エブリディアソビ(REMIX)」はTikTokでUGC15,000以上を記録し、「80億分の1...」「バービーギャル!!」などヒットを連発。次世代HIPHOP界で忘れてはいけない存在として、日々進化を遂げています。

❏ SNSで話題沸騰中！

MVは公開後すでに7,000回再生を突破し、高評価も続々。PAINのSNSでは、ファンからの熱いコメントが寄せられています。

PAIN公式Instagram :https://www.instagram.com/__pain.jp__PAIN公式TikTok :https://www.tiktok.com/@__pain.jp__PAIN公式YouTube :https://www.youtube.com/@__pain.jp__

【PAINについて】 岐阜県出身、2000年生まれのラッパー。小さい頃からダンスを始め、20歳で本格的にラップを開始。EXILE、JSB、GENERATIONS、後藤真希などのライブでサポートダンサーとして活躍。「歌って踊れる」スタイルで、「#レーッツパーリー feat.リルジャップ」でTikTokチャート1位を記録するなど、Z世代を中心に支持を集める次世代アーティスト。

【楽曲情報】 タイトル：#Gyu Gyu... feat.心之助 EP：ぺぺぺぺいーん リリース日：2025年8月28日

配信リンク：https://sndo.ffm.to/r0qk2x4 (https://sndo.ffm.to/r0qk2x4) MV：https://youtu.be/se6_Vybg8xM

【クレジット】 Beat by ES-PLANT Directed by WATARU MAITANI 出演：三島啓史、重川茉弥

