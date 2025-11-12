【新公開】短納期・小ロットでもオリジナル制作可能！クリスマス販促に特化した特設ページを公開｜ノベルティガレージ（運営：株式会社アイザ）
株式会社アイザ（所在地：茨城県稲敷市、代表取締役：關川 忍）は、運営するノベルティ専門サイト「ノベルティガレージ」（https://novelty-garage.com/）にて、『短納期・小ロットでもオリジナルのクリスマスノベルティが制作できる』ことに特化した【クリスマスノベルティ特設ページ】を公開しました。
企業や店舗、学校・施設向けに、名入れやオリジナルデザインを最短2営業日から対応。
今年の販促を“想いが伝わるオリジナルギフト”でサポートします。
■特設ページ公開の背景
年末商戦における販促活動では、従来の「大量配布型ノベルティ」から、
“少量でも印象に残る高品質ノベルティ” へと需要がシフトしています。
特にクリスマスシーズンは、来店特典やイベント配布、SNS投稿などを通じて、
ブランドの世界観を表現する絶好の機会です。
ノベルティガレージでは、そうした販促担当者の課題に応えるため、
「短納期・小ロットでも自社内でオリジナル制作が完結できる体制」を強化。
その実績をまとめた【クリスマスノベルティ特設ページ】を新たに開設しました。
■特設ページの概要
今回公開された特設ページでは、以下の3つのカテゴリーで商品を紹介しています。
1.そのまま配れるクリスマスデザイン商品
お菓子・雑貨など、パッケージ入りですぐに配布できるアイテム。
2.イベントを盛り上げる抽選・販促グッズ
商業施設や学校行事で活躍する抽選会・景品セット。
3.DTFプリント・昇華転写によるオリジナル制作アイテム
Tシャツ・トート・マグなど、1個から制作可能な小ロット対応シリーズ。
どのカテゴリも「名入れ対応」「フルカラープリント可」「短納期対応」を実現しています。
■特設ページの特徴（他社との差別化ポイント）
●短納期対応：名入れなし最短2営業日、名入れあり最短2～3週間で出荷
●小ロット対応：1個から制作可能、30個から複数デザイン展開できる「フレキシブルプラン」
●高精細プリント：DTFプリント・昇華転写による1200dpiの高品質仕上げ
●デザイン対応力：Illustrator・Canva・画像データなど多形式入稿に対応
・一貫生産体制：自社内でプリント～検品～出荷まで完結
■対象ユーザーと活用シーン
●法人・店舗：購入特典・来店プレゼント・キャンペーン配布
●学校・子供向け施設：クリスマス会・卒園記念などの小ロット記念品
●高齢者施設・地域イベント：あたたかみのある実用雑貨ギフト
●商業施設・観光地：抽選会・フォトブース・ワークショップ景品
■今後の展開
ノベルティガレージでは今後、バレンタイン・卒業記念・周年記念など、
季節や用途に応じた「オリジナル販促ノベルティ特設ページ」を順次展開予定です。
自社内プリント設備（DTF・昇華転写・ガーメントプリント）を活かし、
より柔軟でスピーディなオーダー対応を進めてまいります。
【代表コメント】
「クリスマスは“贈る”を通してブランドが記憶に残る季節です。
企画や数量に関係なく、1個からでも“想いが伝わるノベルティ”を届けたい。
私たちはその気持ちを形にできる生産体制を整えています。」
（株式会社アイザ 代表取締役 關川 忍）
▼特設ページはこちら
https://novelty-garage.com/column/christmasgoods/
▼ノベルティガレージ WEBサイト
https://novelty-garage.com/
茨城県稲敷市羽賀1795-2
TEL:0120-341-171
