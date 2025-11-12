半導体におけるAIの市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月10に「半導体におけるAIの市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。半導体におけるAIに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
半導体におけるAIの市場の概要
半導体におけるAIの市場に関する弊社の調査レポートによると、半導体におけるAIの市場規模は 2035 年に約 2,329億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 半導体におけるAIの市場規模は約 564億米ドルとなっています。半導体におけるAIに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 13.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、半導体におけるAIの市場シェアの拡大は、大規模言語モデルの普及によるものです。GPT-4やその類似モデルのような大規模言語モデル（LLM）の登場は、人工知能におけるパラダイムシフトを象徴しており、市場に影響を与えています。世界中の様々な組織がAI LLMモデルへの投資を増やしており、半導体におけるAIへの需要が高まっています。例えば、Metaは今年、AIインフラの拡張に650億米ドルを投資する計画を発表しました。これは、世界中の組織がより大規模で高性能なモデルの開発を目指していることを示しており、計算能力は国や企業にとって戦略的なリソースとなり、市場の成長に直接影響を与えています。
半導体におけるAIに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/ai-in-semiconductors-market/590641820
半導体におけるAIに関する市場調査では、世界市場におけるエッジAIの普及により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。スマートフォン、産業用IoTデバイス、車載ADAS/AV、小売、ヘルスケアエンドポイントなどのエッジでのAIの急速な展開により、市場におけるAI内蔵半導体の需要が増加しています。たとえば、米国食品医薬品局（FDA）は、昨年より増加した950のAI / ML対応医療機器を承認しました。これとは別に、ADASと自動運転システムの導入により、自動車業界でのAIの使用も増加しており、AI内蔵半導体の市場成長を促進しています。
しかし、熱と電力の制約により、今後数年間は市場の成長が制限されると予想されています。高性能AIチップは通常、消費電力と放熱の課題に悩まされており、特にエッジ機器やモバイル機器では、冷却能力とエネルギーリソースが限られているため、これが顕著です。これらを克服することは、性能を管理しながら熱を管理するという大きな設計課題です。これらの制限は、チップの効率とパフォーマンス、デバイスの寿命に影響を与えるだけでなく、ユーザーエクスペリエンスにも影響を及ぼし、小型、バッテリー駆動、または熱的に制約のあるアプリケーションでの大規模な展開に制約を生み出します。
半導体におけるAIの市場セグメンテーションの傾向分析
半導体におけるAIの市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。弊社の専門家によると、半導体におけるAIの市場調査は、提供別、技術別、アプリケーション別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
