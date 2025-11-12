世界のワクチン市場は着実な成長が見込まれ、2033年までに1,137億ドルに達すると予測
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333283&id=bodyimage1】
導入
ワクチンは、特定の感染症に対する防御力を高めるために免疫系を刺激する生物学的製剤です。ワクチンには、弱毒化または不活化された病原体、その成分、または遺伝物質が含まれており、免疫反応を引き起こします。世界のワクチン市場は、政府および民間団体による予防接種への取り組みの拡大、そして新しいワクチン開発に向けた国際レベルでの戦略的協力の増加により、急速に成長しています。世界保健機関（WHO）は、各国および民間パートナーと協力し、「予防接種アジェンダ2030」などの様々なイニシアチブを通じて、世界のワクチン接種率の向上に取り組んでいます。さらにWHOは、女児におけるHPVワクチンの初回接種率が、2022年の20%から2023年には27%に増加したと報告しています。
独占調査レポートの PDF サンプルをダウンロード: （完全な目次、表と図のリスト、グラフを含む） : https://straitsresearch.com/jp/report/vaccines-market/request-sample
市場動向
政府の予防接種プログラムが世界市場を牽引
政府主導の予防接種プログラムは、ワクチン接種率の向上と世界的な感染症予防において重要な役割を果たしています。多くの国が、特に子供、高齢者、そして高リスク層を対象に、広範な予防接種を確実に実施するための国家的な予防接種イニシアチブを実施しています。
たとえば、米国では、無保険または保険不足の対象となる子供たちに無料でワクチンを提供する「子供のためのワクチン（VFC）」プログラムを運営しています。
同様に、英国の国民保健サービス（NHS）は、麻疹、おたふく風邪、風疹（MMR）などの病気のワクチンをカバーする小児予防接種プログラムを提供しています。
インドでは、ユニバーサル予防接種プログラム（UIP）が世界最大のワクチン接種イニシアチブの 1 つであり、結核（BCG）、ポリオ、ジフテリア、破傷風、B 型肝炎のワクチンを無料で提供しています。
さらに、GAVIアライアンスは開発途上国政府と提携し、HPV、ロタウイルス、肺炎球菌感染症などの疾患に対するワクチン配布に資金を提供し、予防接種の取り組みを支援しています。こうしたプログラムは、ワクチンの普及率を大幅に向上させ、死亡率を低下させ、世界規模での感染症の流行抑制に貢献しています。
世界のワクチン供給におけるインドの役割：重要な市場機会
インドは、その強固な製造能力と費用対効果の高い生産プロセスにより、世界のワクチン市場において極めて重要なプレーヤーとなっています。例えば、Invest Indiaによると、2024年5月時点で、インドは世界のワクチン需要の60%を供給しており、ジフテリア・破傷風・百日咳ワクチン（DPT）、カルメット・ゲラン桿菌（BCG）、麻疹ワクチンといった必須ワクチンの最大の供給国となっています。発展途上国における手頃な価格のワクチンの需要が高まる中、インドの確立された生産インフラと拡大する輸出ポテンシャルは、世界のワクチン市場の成長にとって大きな機会をもたらします。
地域分析
北米は、2024年には35.21%のシェアを占め、世界のワクチン市場において最大のシェアを占めています。この成長は、強力な政府支援、整備された医療インフラ、そしてファイザー、モデルナ、メルクといった主要市場プレーヤーの存在によって牽引されています。さらに、ワクチンの研究開発への継続的な投資、次世代ワクチン技術の急速な導入、そしてFDAなどの機関による有利な規制政策も市場拡大に貢献しています。予防ワクチンの需要の高まり、そして国民の意識向上と予防接種への取り組みの強化は、この地域の世界市場における優位性をさらに強化しています。
導入
ワクチンは、特定の感染症に対する防御力を高めるために免疫系を刺激する生物学的製剤です。ワクチンには、弱毒化または不活化された病原体、その成分、または遺伝物質が含まれており、免疫反応を引き起こします。世界のワクチン市場は、政府および民間団体による予防接種への取り組みの拡大、そして新しいワクチン開発に向けた国際レベルでの戦略的協力の増加により、急速に成長しています。世界保健機関（WHO）は、各国および民間パートナーと協力し、「予防接種アジェンダ2030」などの様々なイニシアチブを通じて、世界のワクチン接種率の向上に取り組んでいます。さらにWHOは、女児におけるHPVワクチンの初回接種率が、2022年の20%から2023年には27%に増加したと報告しています。
独占調査レポートの PDF サンプルをダウンロード: （完全な目次、表と図のリスト、グラフを含む） : https://straitsresearch.com/jp/report/vaccines-market/request-sample
市場動向
政府の予防接種プログラムが世界市場を牽引
政府主導の予防接種プログラムは、ワクチン接種率の向上と世界的な感染症予防において重要な役割を果たしています。多くの国が、特に子供、高齢者、そして高リスク層を対象に、広範な予防接種を確実に実施するための国家的な予防接種イニシアチブを実施しています。
たとえば、米国では、無保険または保険不足の対象となる子供たちに無料でワクチンを提供する「子供のためのワクチン（VFC）」プログラムを運営しています。
同様に、英国の国民保健サービス（NHS）は、麻疹、おたふく風邪、風疹（MMR）などの病気のワクチンをカバーする小児予防接種プログラムを提供しています。
インドでは、ユニバーサル予防接種プログラム（UIP）が世界最大のワクチン接種イニシアチブの 1 つであり、結核（BCG）、ポリオ、ジフテリア、破傷風、B 型肝炎のワクチンを無料で提供しています。
さらに、GAVIアライアンスは開発途上国政府と提携し、HPV、ロタウイルス、肺炎球菌感染症などの疾患に対するワクチン配布に資金を提供し、予防接種の取り組みを支援しています。こうしたプログラムは、ワクチンの普及率を大幅に向上させ、死亡率を低下させ、世界規模での感染症の流行抑制に貢献しています。
世界のワクチン供給におけるインドの役割：重要な市場機会
インドは、その強固な製造能力と費用対効果の高い生産プロセスにより、世界のワクチン市場において極めて重要なプレーヤーとなっています。例えば、Invest Indiaによると、2024年5月時点で、インドは世界のワクチン需要の60%を供給しており、ジフテリア・破傷風・百日咳ワクチン（DPT）、カルメット・ゲラン桿菌（BCG）、麻疹ワクチンといった必須ワクチンの最大の供給国となっています。発展途上国における手頃な価格のワクチンの需要が高まる中、インドの確立された生産インフラと拡大する輸出ポテンシャルは、世界のワクチン市場の成長にとって大きな機会をもたらします。
地域分析
北米は、2024年には35.21%のシェアを占め、世界のワクチン市場において最大のシェアを占めています。この成長は、強力な政府支援、整備された医療インフラ、そしてファイザー、モデルナ、メルクといった主要市場プレーヤーの存在によって牽引されています。さらに、ワクチンの研究開発への継続的な投資、次世代ワクチン技術の急速な導入、そしてFDAなどの機関による有利な規制政策も市場拡大に貢献しています。予防ワクチンの需要の高まり、そして国民の意識向上と予防接種への取り組みの強化は、この地域の世界市場における優位性をさらに強化しています。