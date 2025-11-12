テオリアプロジェクトは、2025年秋、神奈川・埼玉・千葉の3都市でオペラ「王さまの耳はロバの耳！」を計6公演開催し、ついに11月16日(日)に千葉市文化センターアートホールにて最終公演を迎えます。





ロバの耳！？





王さまとその秘密をめぐる笑いと感動の物語は、子どもも大人も楽しめるユーモア満載の展開。「子どもがこんなに笑ったのは久しぶり！」「大人も楽しめました！」-9月のツアー開幕以来、多くの声が寄せられています。





ミニコンサートとオペラ合わせて休憩なしの50分公演となります。小さなお子様とも普段のお出かけスタイルで気軽にご来場ください。芸術の秋！森のテオリア6名による生の歌声・演技・生演奏が織りなす日本語による生のオペラをぜひ劇場で。





公式サイト： https://teoriaproject.com/





千葉公演フライヤー





■開催概要

オペラ「王さまの耳はロバの耳！」

日時 ：11/16(日)千葉市文化センターアートホール

10:10 開場／10:30 開演(50分公演)

料金 ：子ども(18歳以下)無料、大人2,400円

原作 ：ギリシャ神話・ポルトガル民話

台本・脚色・作曲：木村 哲郎

出演 ：森のテオリア(6人編成)

王さま ：中馬 美和

女の子 ：山口 和子

とこや ：佐藤 元美

クラリネット ：大藤 豪一郎

ファゴット ：磯崎 政徳

ピアノ ：三代川 恭子

主催 ：テオリアプロジェクト

後援 ：千葉市、千葉市教育委員会