【ネイティブキャンプ留学】語学学校「Stargate」期間限定プロモを実施

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役: 谷川国洋）は、海外留学エージェントサービス「ネイティブキャンプ留学」において、フィリピン・セブ島の人気校「Stargate」との期間限定プロモを実施いたします。

春季プロモについて

【対象者】

2026年1月5日~2026年6月15日までにご入学される方

【内容】

留学期間に応じて下記金額が割引されます。

4週間⇒ 7,000円 割引

例）：勉強集中4人部屋・スタンダードコース

179,200円 - 7,000円 → 172,200円

8週間⇒ 28,000円 割引

例）：勉強集中4人部屋・スタンダードコース

358,400円 - 28,000円 → 330,400円

12週間⇒ 42,000円 割引 （長期割7,000円併用可）

例）：勉強集中4人部屋・スタンダードコース

530,600円 - 42,000円 - 7,000円 → 481,600円

16週間⇒ 56,000円 割引（長期割14,000円併用可）

例）：勉強集中4人部屋・スタンダードコース

702,800円 - 56,000円 - 14,000円 → 632,800円

20週間⇒ 70,000円 割引 （長期割21,000円併用可）

例）：勉強集中4人部屋・スタンダードコース

875,000円 - 70,000円 - 21,000円 → 784,000円

24週間⇒ 84,000円 割引（長期割28,000円併用可）

例）：勉強集中4人部屋・スタンダードコース

1,047,200円 - 84,000円 - 28,000円 → 935,200円

【注意事項】

・全てのコース、お部屋が対象です。

・プロモーションは事前通知なしに終了する可能性があります。

・現在は固定レート140円で計算しております。

・固定レートに変更があれば、金額も変更になります。

・12～24週間は、通常の長期割引を併用可。

Stargateの特徴

1. 初心者でも安心！わかりやすい学びの環境

STARGATEでは、初心者でも安心して学べるよう、日本人講師による文法動画授業を用意しています。これにより、英語に自信がない方でも基礎からしっかり理解でき、スピーキング力を高めるマンツーマンレッスンを受けることができます。

2. アットホームな雰囲気でスピーキング力アップ

少人数制でアットホームな雰囲気のSTARGATEでは、講師との距離が近く、気軽に英会話を楽しめます。フレンドリーなフィリピン人講師と一緒に、自由な課外活動やイベントを通じて、学びながら実践的な英会話力を伸ばせます。

3. 快適な住環境と安全な立地

STARGATEの学校は、セブシティの便利な立地にあり、学校と寮が一体化した安心の環境です。新築コンドミニアム内で、温水シャワーやWi-Fi完備の快適な生活を送れます。周辺には観光地やショッピングモールもあり、留学生活を充実させるための施設が揃っています。留学中もリラックスした時間を過ごせる環境です。

Stargateの紹介

ネイティブキャンプ留学では、ユーザーが必要な情報を分かりやすく把握できるよう、常に丁寧で明確な情報提供を心がけています。Stargateの詳細情報は、以下の4つのカテゴリーに分けて掲載しており、知りたい情報を的確にお届けします。

１．画像・動画

２．学校紹介

３．コース・料金紹介

４．滞在先情報

今後も、ユーザーの皆さまにとって価値ある留学情報を提供し続けてまいります。

ネイティブキャンプ留学について

「ネイティブキャンプ留学」は、オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。ユーザーが安心して留学に臨み、現地での学業や生活を成功させるために、語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容：オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

