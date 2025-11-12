聴覚障がいのお客様をサポートする、リーフレット型ツール「COMMUNICATION BOARD」を全国の営業所に設置

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社:東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介、以下「当社」）は、この度「第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025」の開催を契機とし、すべてのお客様への接客品質向上を目指し、聴覚に障がいのあるお客様と営業担当者との円滑なコミュニケーションをサポートするリーフレット型ツール「COMMUNICATION BOARD（コミュニケーションボード）」を、全国の営業センター全77拠点に導入開始いたします。

2025年11月に行われる「第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025」（以下「東京2025デフリンピック」）について、当社は、公益財団法人東京都スポーツ文化事業団デフリンピック準備運営本部とトータルサポートメンバーの協賛契約を、締結いたしました。

当社は、顧客満足の向上を目指し、店頭にご来店いただくすべてのお客様にとって、バリアのない、安心して利用できる接客環境の整備に注力しています。

東京2025デフリンピックが社会の関心を高めるこの機をとらえ、特に聴覚に障がいを抱えるお客様とのコミュニケーションにおいて、よりスムーズで確実な意思伝達をサポートするため、本ツールの導入を決定いたしました。

「COMMUNICATION BOARD」導入の目的と機能

＜目的＞ 聴覚障がいのあるお客様の意思疎通のバリア解消と接客満足度の向上。

＜機能＞主要な接客シーンで必要な質問や回答を網羅した指差し形式のリーフレットで、営業担当者とお客様の双方が確認しながら進行できる、ストレスの少ないコミュニケーションの実現を手助けします。

＜導入開始日＞2025年11月6日（木）

＜設置場所＞ 全国の営業センター 全77拠点

当社は、企業の価値観の一つとして「やる気のある人を広く受け入れ、結果に報いる組織をつくる」という標語を掲げています。この価値観に基づく企業姿勢「挑戦する人を応援する」を体現した社会共創活動である「O-EN HOUSE PROJECT（応援ハウス プロジェクト）」をはじめ、様々な社会共創活動や支援を行ってまいりました。この企業姿勢に沿って、東京2025デフリンピックを応援したいと考え、協賛させていただく運びとなりました。

トータルサポートメンバーとして、大会をサポートするとともに、夢や目標に向かって挑戦する人や組織を応援する企画を予定しています。今回の協賛を通じて、デフアスリートの皆さんが鍛錬の成果を存分に発揮し、「デフスポーツの魅力や価値を伝え人々や社会とつなぐ」、「世界に、そして未来につながる大会へ」、「”誰もが個性を活かし力を発揮できる”共生社会の実現」という大会のビジョンが実現するよう応援してまいります。

大会概要

名称：第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025

大会期間：2025年11月15日～26日（12日間）

参加国：70～80か国・地域

大会会場：駒沢オリンピック公園総合運動場、東京体育館ほか

東京2025デフリンピック大会情報サイト：https://deaflympics2025-games.jp/

デフリンピックとは

デフ(Deaf)とは、英語で「耳がきこえない」という意味で、「きこえない・きこえにくい人の国際スポーツ大会」のことです。4年に1 度、夏季大会と冬季大会がそれぞれ開かれ、耳のきこえない人のために様々な工夫がされています。日本では初開催で、今回の東京大会は100 周年の節目の大会です。

「O-EN HOUSE PROJECT」について

当社はこれまでも、やる気がある人を広く受け入れ、目標に向かって挑戦する人・組織・地域と真摯に向き合い、事業を通じた社会貢献を前提として、様々な社会共創活動や支援を行って参りました。この根底にあるのは、「挑戦する人や組織を『応援』」したい、そして世の中を一歩でも良い方向に変化するよう積極的にコミットしたいという、当社グループが大切にする価値観です。

「O-EN HOUSE PROJECT（応援ハウス プロジェクト）」では、子供たちが様々な体験を通じて探求心を育み、挑戦することで明るい未来をつくっていくことを応援する「O-EN KIDS チャレンジ」や、「挑戦する人や組織を応援する」を目的に各界で問題提起やディスカッションを行う「O-ENフォーラム presented by OPEN HOUSE」などを実施しています。

URL：https://openhouse-group.co.jp/pr/lp/o-enhouse/

＜ 企業概要 ＞

商号 株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡 良介

資本金 201億7,327万円

従業員数（連結）5,990名（2025年3月末時点）




















