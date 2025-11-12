福井商工会議所では、昨年北陸新幹線が開通した福井駅周辺の観光地周遊のきっかけを作り、観光客の満足度向上を目指して「二次交通エンタメ化プロジェクト」に取組んでいます。この度、低速電動カートを使用して福井駅周辺の歴史スポットや観光名所を自由に周遊していただく、“ふくトゥクで行く！福井まちなかプライベートジャーニー”を運行いたします。車両は1台貸切で、コースは乗客の方の希望に応じて個別に設定します。

【事業内容について】

１．運行期間 令和7年11月14日（金）～12月15日（金）

※期間中、乗車予約に応じて運行いたします。

２．乗車料金 30分毎に税込3,000円

３. 運行ルート・時間 お客様のご要望に応じて個別に設定します

※詳細については添付のチラシ・ホームページをご覧ください。

【専用サイト】

https://www.fukutuku.com/

【運行事業者】

福井交通株式会社